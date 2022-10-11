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У справі за ліцензії 1xBet з третьої спроби визначився суддя

келеберда

В Окружному адміністративному суді міста Києва зареєстрована справа за позовом 1xBet до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, в якому російський букмекер вимагає повернути йому видані навесні цього року дві ліцензії на роботу в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на delo.ua.

ТОВ "Твоя бетінгова компанія", яка представляє в Україні 1xBet, за один тиждень подало до суду один й той самий позов тричі. Перший 28 вересня, другий - на наступний день, і третій - 4 жовтня. На думку журналістів, це могло бути пов'язано з бажанням попасти на потрібного суддю.

Система авторозподілу справ між суддями перші два рази обирала суддю Оксану Головань. Втретє вже авторозподіл визначив вже іншого суддю - Володимира Келеберду.

В апараті суду в коментарі Delo.ua пояснили, що позивач може подавати та відкликати свій позов скільки завгодно разів.

"Те, що робить зараз 1xBet - один з методів обходу системи визначення судді за справою… Це може свідчити або про спробу "вийти" на конкретного суддю, або про намір ухилитись від розгляду справи суддею Головань. В будь-якому разі така махінація свідчить про те, що росіяни намагаються вплинути на хід розгляду справи", - йдеться в публікації.

Суддя Володимир Келеберда є одним з підозрюваних у гучній справі по спробі голови ОАСК Павла Вовка захопити судову владу в Україні. Окрім того, громадський рух "Чесно" відніс його до категорії недоброчесних суддів за приховування елітного маєтку під Києвом від декларування.

Водночас, журналісти підозрюють суддю у проросійській позиції, оскільки за ним є судові рішення проти активістів ВО "Свобода", яким Келеберда забороняв проводити мітинги в Києві, а також на користь російського актора Федора Добронравова, що відкрито підтримав анексію Криму та робив антиукраїнські заяви.

У 2019 році суддя Келеберда скасував рішення СБУ про заборону в’їзду Добронравова в Україну і визнав протиправним рішення Мінкульту про внесення даного громадянина РФ до "Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці".

Автор: 

букмекери (93) ліцензія (844)


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Топ коментарі
+15
Соромно читати, що до сих пір заплямовані чиновники вершать справи від імені держави.
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11.10.2022 10:16
+11
Потім вияветься, що цей суддя громадянин РФ з 2004р. Все як завжди....
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11.10.2022 10:11
+9
Суддю-кацапофіла відкиздити ногами і позбавити права судити, кацапів вигнати на *** з України. Крапка.
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11.10.2022 10:11
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Потім вияветься, що цей суддя громадянин РФ з 2004р. Все як завжди....
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11.10.2022 10:11 Відповісти
Що робити, щоб знову не стало "як завжди"?
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11.10.2022 10:56 Відповісти
Ліцензії кацапам, горе в сім'ї, криваві податки до нуля, суддям і арахамії відкати.
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11.10.2022 12:38 Відповісти
Суддю-кацапофіла відкиздити ногами і позбавити права судити, кацапів вигнати на *** з України. Крапка.
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11.10.2022 10:11 Відповісти
Соромно читати, що до сих пір заплямовані чиновники вершать справи від імені держави.
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11.10.2022 10:16 Відповісти
Zeплямовані
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11.10.2022 10:18 Відповісти
Треба уважно дивитись на прізвище судді і на вирок у справі.
Якщо буде на користь русні - суддю слідом за львовом і русскім воєнним корабльом.
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11.10.2022 10:25 Відповісти
Суддя Володимир Келеберда є одним з підозрюваних у https://far.chesno.org/case/1173/ гучній справі по спробі голови ОАСК Павла Вовка захопити судову владу в Україні. Окрім того, громадський рух "Чесно" відніс його до категорії недоброчесних суддів за приховування елітного маєтку під Києвом від декларування.

Водночас, журналісти підозрюють суддю у проросійській позиції, оскільки за ним є судові рішення проти активістів ВО "Свобода", яким Келеберда забороняв проводити мітинги в Києві, а також на користь російського актора Федора Добронравова, що відкрито підтримав анексію Криму та робив антиукраїнські заяви.

У 2019 році суддя Келеберда https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-aktor-zi-svattiv/29876383.html скасував рішення СБУ про заборону в'їзду Добронравова в Україну і визнав протиправним рішення Мінкульту про внесення даного громадянина РФ до "Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці".
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11.10.2022 10:29 Відповісти
Ясно. Значить, слідом за корабльом. Треба слідкувати за цією справою. І діяти так, як у випадку львова: викликати суспільний резонанс. Бо букмекерські контори заробляють чималі гроші, які у цьому випадку точно підуть на фінансування війни.
Цим і треба займатись цивільним, а не думками про те, як вибити із Заходу ********** системи ППО. В тилу наволочі повно, русня на критично важливих посадах.
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11.10.2022 10:55 Відповісти
Враховуючи той факт, що юстицією продовжує керувати, ретельно оберігаємий дерьмаком- татаровим- малюською- Зеленським, портнов, то маємо те що маємо.
Відкликання міднародних позовів проти парашки, на сотні міліардів доларів, ворогів у мантіях, та ДО ЦИХ ПІР не ліквідований оаск.
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11.10.2022 10:28 Відповісти
Ледве в важкій боротьбі хтось виборов право стати мільярдером.
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11.10.2022 10:31 Відповісти
Пiд дахом Портнова-Татарова-Ермака нiчого не боятся.
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11.10.2022 10:33 Відповісти
Країна у вогні, а ми кацапам потураєм. Акще це зелене лайно дістало...
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11.10.2022 10:41 Відповісти
Арахамія усіма чотирма копитами опирається, макака сочинська
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11.10.2022 10:42 Відповісти
Вони все робили для цього росіянина. Навіть 25% налога замість 75 %.
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11.10.2022 11:21 Відповісти
представляю картину...
1941,осень,бомбардировки Москвы...а нефецко-фашистская компания,подаёт в советский суд иск,чтоб её пустили на советский рынок....
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11.10.2022 10:48 Відповісти
Там же був Сталін замість шмарклі.
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11.10.2022 11:20 Відповісти
 
 