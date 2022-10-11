У справі за ліцензії 1xBet з третьої спроби визначився суддя
В Окружному адміністративному суді міста Києва зареєстрована справа за позовом 1xBet до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, в якому російський букмекер вимагає повернути йому видані навесні цього року дві ліцензії на роботу в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на delo.ua.
ТОВ "Твоя бетінгова компанія", яка представляє в Україні 1xBet, за один тиждень подало до суду один й той самий позов тричі. Перший 28 вересня, другий - на наступний день, і третій - 4 жовтня. На думку журналістів, це могло бути пов'язано з бажанням попасти на потрібного суддю.
Система авторозподілу справ між суддями перші два рази обирала суддю Оксану Головань. Втретє вже авторозподіл визначив вже іншого суддю - Володимира Келеберду.
В апараті суду в коментарі Delo.ua пояснили, що позивач може подавати та відкликати свій позов скільки завгодно разів.
"Те, що робить зараз 1xBet - один з методів обходу системи визначення судді за справою… Це може свідчити або про спробу "вийти" на конкретного суддю, або про намір ухилитись від розгляду справи суддею Головань. В будь-якому разі така махінація свідчить про те, що росіяни намагаються вплинути на хід розгляду справи", - йдеться в публікації.
Суддя Володимир Келеберда є одним з підозрюваних у гучній справі по спробі голови ОАСК Павла Вовка захопити судову владу в Україні. Окрім того, громадський рух "Чесно" відніс його до категорії недоброчесних суддів за приховування елітного маєтку під Києвом від декларування.
Водночас, журналісти підозрюють суддю у проросійській позиції, оскільки за ним є судові рішення проти активістів ВО "Свобода", яким Келеберда забороняв проводити мітинги в Києві, а також на користь російського актора Федора Добронравова, що відкрито підтримав анексію Криму та робив антиукраїнські заяви.
У 2019 році суддя Келеберда скасував рішення СБУ про заборону в’їзду Добронравова в Україну і визнав протиправним рішення Мінкульту про внесення даного громадянина РФ до "Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці".
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Якщо буде на користь русні - суддю слідом за львовом і русскім воєнним корабльом.
Водночас, журналісти підозрюють суддю у проросійській позиції, оскільки за ним є судові рішення проти активістів ВО "Свобода", яким Келеберда забороняв проводити мітинги в Києві, а також на користь російського актора Федора Добронравова, що відкрито підтримав анексію Криму та робив антиукраїнські заяви.
У 2019 році суддя Келеберда https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-aktor-zi-svattiv/29876383.html скасував рішення СБУ про заборону в'їзду Добронравова в Україну і визнав протиправним рішення Мінкульту про внесення даного громадянина РФ до "Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці".
Цим і треба займатись цивільним, а не думками про те, як вибити із Заходу ********** системи ППО. В тилу наволочі повно, русня на критично важливих посадах.
Відкликання міднародних позовів проти парашки, на сотні міліардів доларів, ворогів у мантіях, та ДО ЦИХ ПІР не ліквідований оаск.
1941,осень,бомбардировки Москвы...а нефецко-фашистская компания,подаёт в советский суд иск,чтоб её пустили на советский рынок....