По делу о лицензиях 1xBet с третьей попытки определился судья
В Окружном административном суде Киева зарегистрировано дело по иску 1xBet в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, в котором российский букмекер требует вернуть ему выданные весной этого года две лицензии на работу в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на delo.ua.
ООО "Твоя бетинговая компания", которая представляет в Украине 1xBet, за одну неделю подало в суд один и тот же иск трижды. Первый 28 сентября, второй – на следующий день, и третий - 4 октября. По мнению журналистов, это могло быть связано с желанием попасть на нужного судью.
Система автораспределения дел между судьями первые два раза выбирала судью Оксану Головань. Третий раз в же автораспределение определило уже другого судью - Владимира Келеберду.
В аппарате суда в комментарии Delo.ua объяснили, что истец может подавать и отозвать свой иск сколь угодно раз.
"То, что делает сейчас 1xBet - один из методов обхода системы определения судьи по делу… Это может свидетельствовать либо о попытке выйти на конкретного судью, либо о намерении уклониться от рассмотрения дела судьей Головань. В любом случае такая махинация свидетельствует о то, что россияне пытаются повлиять на ход рассмотрения дела", – говорится в публикации.
Судья Владимир Келеберда является одним из подозреваемых по громкому делу по попытке главы ОАСК Павла Вовка захватить судебную власть в Украине. Кроме того, общественное движение "Честно" отнесло его в категорию недобродельных судей за сокрытие элитного имения под Киевом от декларирования.
Вместе с тем, журналисты подозревают судью в пророссийской позиции, поскольку за ним последуют судебные решения против активистов ВО "Свобода", которым Келеберда запрещал проводить митинги в Киеве, а также в пользу российского актера Федора Добронравова, открыто поддержавшего аннексию Крыма и делавшего антиукраинские заявления. .
В 2019 году судья Келеберда отменил решение СБУ о запрете въезда Добронравова в Украину и признал противоправным решение Минкульта о внесении данного гражданина РФ в "Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности".
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Якщо буде на користь русні - суддю слідом за львовом і русскім воєнним корабльом.
Водночас, журналісти підозрюють суддю у проросійській позиції, оскільки за ним є судові рішення проти активістів ВО "Свобода", яким Келеберда забороняв проводити мітинги в Києві, а також на користь російського актора Федора Добронравова, що відкрито підтримав анексію Криму та робив антиукраїнські заяви.
У 2019 році суддя Келеберда https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-aktor-zi-svattiv/29876383.html скасував рішення СБУ про заборону в'їзду Добронравова в Україну і визнав протиправним рішення Мінкульту про внесення даного громадянина РФ до "Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці".
Цим і треба займатись цивільним, а не думками про те, як вибити із Заходу ********** системи ППО. В тилу наволочі повно, русня на критично важливих посадах.
Відкликання міднародних позовів проти парашки, на сотні міліардів доларів, ворогів у мантіях, та ДО ЦИХ ПІР не ліквідований оаск.
1941,осень,бомбардировки Москвы...а нефецко-фашистская компания,подаёт в советский суд иск,чтоб её пустили на советский рынок....