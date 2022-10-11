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По делу о лицензиях 1xBet с третьей попытки определился судья

келеберда

В Окружном административном суде Киева зарегистрировано дело по иску 1xBet в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, в котором российский букмекер требует вернуть ему выданные весной этого года две лицензии на работу в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на delo.ua.

ООО "Твоя бетинговая компания", которая представляет в Украине 1xBet, за одну неделю подало в суд один и тот же иск трижды. Первый 28 сентября, второй – на следующий день, и третий - 4 октября. По мнению журналистов, это могло быть связано с желанием попасть на нужного судью.

Система автораспределения дел между судьями первые два раза выбирала судью Оксану Головань. Третий раз в же автораспределение определило уже другого судью - Владимира Келеберду.

В аппарате суда в комментарии Delo.ua объяснили, что истец может подавать и отозвать свой иск сколь угодно раз.

"То, что делает сейчас 1xBet - один из методов обхода системы определения судьи по делу… Это может свидетельствовать либо о попытке выйти на конкретного судью, либо о намерении уклониться от рассмотрения дела судьей Головань. В любом случае такая махинация свидетельствует о то, что россияне пытаются повлиять на ход рассмотрения дела", – говорится в публикации.

Судья Владимир Келеберда является одним из подозреваемых по громкому делу по попытке главы ОАСК Павла Вовка захватить судебную власть в Украине. Кроме того, общественное движение "Честно" отнесло его в категорию недобродельных судей за сокрытие элитного имения под Киевом от декларирования.

Вместе с тем, журналисты подозревают судью в пророссийской позиции, поскольку за ним последуют судебные решения против активистов ВО "Свобода", которым Келеберда запрещал проводить митинги в Киеве, а также в пользу российского актера Федора Добронравова, открыто поддержавшего аннексию Крыма и делавшего антиукраинские заявления. .

В 2019 году судья Келеберда отменил решение СБУ о запрете въезда Добронравова в Украину и признал противоправным решение Минкульта о внесении данного гражданина РФ в "Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности".

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Автор: 

букмекеры (65) лицензия (179)


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Топ комментарии
+15
Соромно читати, що до сих пір заплямовані чиновники вершать справи від імені держави.
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11.10.2022 10:16
+11
Потім вияветься, що цей суддя громадянин РФ з 2004р. Все як завжди....
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11.10.2022 10:11
+9
Суддю-кацапофіла відкиздити ногами і позбавити права судити, кацапів вигнати на *** з України. Крапка.
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11.10.2022 10:11
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Потім вияветься, що цей суддя громадянин РФ з 2004р. Все як завжди....
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11.10.2022 10:11 Ответить
Що робити, щоб знову не стало "як завжди"?
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11.10.2022 10:56 Ответить
Ліцензії кацапам, горе в сім'ї, криваві податки до нуля, суддям і арахамії відкати.
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11.10.2022 12:38 Ответить
Суддю-кацапофіла відкиздити ногами і позбавити права судити, кацапів вигнати на *** з України. Крапка.
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11.10.2022 10:11 Ответить
Соромно читати, що до сих пір заплямовані чиновники вершать справи від імені держави.
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11.10.2022 10:16 Ответить
Zeплямовані
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11.10.2022 10:18 Ответить
Треба уважно дивитись на прізвище судді і на вирок у справі.
Якщо буде на користь русні - суддю слідом за львовом і русскім воєнним корабльом.
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11.10.2022 10:25 Ответить
Суддя Володимир Келеберда є одним з підозрюваних у https://far.chesno.org/case/1173/ гучній справі по спробі голови ОАСК Павла Вовка захопити судову владу в Україні. Окрім того, громадський рух "Чесно" відніс його до категорії недоброчесних суддів за приховування елітного маєтку під Києвом від декларування.

Водночас, журналісти підозрюють суддю у проросійській позиції, оскільки за ним є судові рішення проти активістів ВО "Свобода", яким Келеберда забороняв проводити мітинги в Києві, а також на користь російського актора Федора Добронравова, що відкрито підтримав анексію Криму та робив антиукраїнські заяви.

У 2019 році суддя Келеберда https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-aktor-zi-svattiv/29876383.html скасував рішення СБУ про заборону в'їзду Добронравова в Україну і визнав протиправним рішення Мінкульту про внесення даного громадянина РФ до "Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці".
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11.10.2022 10:29 Ответить
Ясно. Значить, слідом за корабльом. Треба слідкувати за цією справою. І діяти так, як у випадку львова: викликати суспільний резонанс. Бо букмекерські контори заробляють чималі гроші, які у цьому випадку точно підуть на фінансування війни.
Цим і треба займатись цивільним, а не думками про те, як вибити із Заходу ********** системи ППО. В тилу наволочі повно, русня на критично важливих посадах.
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11.10.2022 10:55 Ответить
Враховуючи той факт, що юстицією продовжує керувати, ретельно оберігаємий дерьмаком- татаровим- малюською- Зеленським, портнов, то маємо те що маємо.
Відкликання міднародних позовів проти парашки, на сотні міліардів доларів, ворогів у мантіях, та ДО ЦИХ ПІР не ліквідований оаск.
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11.10.2022 10:28 Ответить
Ледве в важкій боротьбі хтось виборов право стати мільярдером.
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11.10.2022 10:31 Ответить
Пiд дахом Портнова-Татарова-Ермака нiчого не боятся.
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11.10.2022 10:33 Ответить
Країна у вогні, а ми кацапам потураєм. Акще це зелене лайно дістало...
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11.10.2022 10:41 Ответить
Арахамія усіма чотирма копитами опирається, макака сочинська
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11.10.2022 10:42 Ответить
Вони все робили для цього росіянина. Навіть 25% налога замість 75 %.
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11.10.2022 11:21 Ответить
представляю картину...
1941,осень,бомбардировки Москвы...а нефецко-фашистская компания,подаёт в советский суд иск,чтоб её пустили на советский рынок....
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11.10.2022 10:48 Ответить
Там же був Сталін замість шмарклі.
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11.10.2022 11:20 Ответить
 
 