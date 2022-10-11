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"Укрзалізниця" попередила про затримку 37 поїздів

Попри повітряну тривогу потяги продовжують рух по всій території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Станом на 8:30 звичним графіком рухаються 40 поїздів, до 30 хвилин затримуються 14 рейсів, а 23 рейси затримуються від 30 хвилин і більше. Залізничні вокзали працюють по всій країні у звичайному режимі, підземні переходи виконують роль укриття для пасажирів. Також за графіком продовжує рух Київська кільцева електричка, щоб забезпечити можливість пересуватись містом. Рух приміських рейсів у всіх регіонах нормалізований, напруга у контактній мережі відновлена", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 32 поїзди затримуються у дорозі, - "Укрзалізниця"

Автор: 

потяг (1965) Укрзалізниця (6821)


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