"Укрзалізниця" попередила про затримку 37 поїздів
Попри повітряну тривогу потяги продовжують рух по всій території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
"Станом на 8:30 звичним графіком рухаються 40 поїздів, до 30 хвилин затримуються 14 рейсів, а 23 рейси затримуються від 30 хвилин і більше. Залізничні вокзали працюють по всій країні у звичайному режимі, підземні переходи виконують роль укриття для пасажирів. Також за графіком продовжує рух Київська кільцева електричка, щоб забезпечити можливість пересуватись містом. Рух приміських рейсів у всіх регіонах нормалізований, напруга у контактній мережі відновлена", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль