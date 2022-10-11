На Київщині збито дві ворожі ракети, - ОВА (оновлено)
Зранку на Київщині збито дві ворожі ракети.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
"Київщина! В одному з районів області силами ППО збито ракету. Повітряна тривога все ще триває, тому перебувайте в укриттях. Віримо в ЗСУ та зберігаємо спокій", - йдеться у повідомленні.
Пізніше пресцентр Київської ОВА повідомив, що збито ще одну ракету.
"Ще одна збита ракета. Залишаємося в укриттях", - зазначили в ОВА.
Наразі повітряна тривога оголошена по всій території України, окрім Криму.
Топ коментарі
+13 Перехватчик
показати весь коментар11.10.2022 10:13
+11 Перехватчик
показати весь коментар11.10.2022 10:17
+5 Zemer
показати весь коментар11.10.2022 10:17
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Служба контррозвідки Болгарії розслідує російські заяви про те, що вантажівка, яка підірвалася на Кримському мосту, прибула з цієї країни.
Про це пише https://www.euractiv.com/ Euractiv, повідомляє https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/11/7148462/ "Європейська правда" .
Розслідування розпочалося за розпорядженням в.о. прем'єр-міністра Галаба Донева одразу після того, як Кремль оприлюднив цю інформацію. Спецслужби також повідомили болгарську прокуратуру.
"Перевірки проводяться Державним агентством національної безпеки (SANS) і Міністерством внутрішніх справ", - заявив прессекретар уряду Антон Кутев.
У неділю глава Слідчого комітету Росії Александр Бастрикін на зустрічі з президентом РФ заявив, що маршрут вантажівки, яка підірвала Кримський міст, починався в Болгарії, а потім проходив через Грузію, Вірменію, Північну Осетію і Краснодарський край.Натомість речник Єврокомісії Пітер Стано назвав слова Бастрикіна недостовірними."
У нас немає можливості дізнатися, що сталося в суботу на мосту, що призвело до вибуху, які причини. Ви знаєте довіру до багатьох так званих "розслідувань" в Росії. Я б не довіряв тому, що вони говорять", - сказав він.
Стано нагадав, що Крим є частиною України, а Керченський міст є незаконним об'єктом.
Колишній прем'єр-міністр Бойко Борисов, який переміг на останніх виборах і намагається сформувати коаліцію, прокоментував терміни "болгарський слід" як несмак, пояснивши, що не може бути, щоб вибухівка була завантажена в Болгарії, тому що немає ніякої можливості перетнути кордон.
"Якби я був на місці російських служб, я б більше цікавився тим, де була завантажена вантажівка і що стало причиною вибуху. Це головне... Зараз під час війни всі прагнуть скинути напругу", - додав Борисов.
Лідер партії "Ми продовжуємо зміни", колишній прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков закликав тимчасовий уряд відкинути натяки Кремля про болгарський слід у підриві Кримського мосту.
"Ми не згодні з нагнітанням страху і паніки з боку Кремля і причетністю імені Болгарії до подій, пов'язаних з Кримським мостом. Ми закликаємо болгарську владу та тимчасовий уряд негайно розслідувати цю справу та відкинути інсинуації Кремля про болгарський зв'язок з цією подією. Час не чекає", - сказав Петков.
Нагадаємо, британська розвідка https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/9/7148351/ вважає , що будь-яке серйозне порушення пропускної спроможності Кримського мосту, найімовірніше, матиме значний вплив на і без того обмежену здатність Росії підтримувати свої війська на півдні Україні.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/11/7371382
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця