На Київщині збито дві ворожі ракети, - ОВА (оновлено)

Зранку на Київщині збито дві ворожі ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київщина! В одному з районів області силами ППО збито ракету. Повітряна тривога все ще триває, тому перебувайте в укриттях. Віримо в ЗСУ та зберігаємо спокій", - йдеться у повідомленні.

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Пізніше пресцентр Київської ОВА повідомив, що збито ще одну ракету.

"Ще одна збита ракета. Залишаємося в укриттях", - зазначили в ОВА.

Наразі повітряна тривога оголошена по всій території України, окрім Криму.