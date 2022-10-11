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Новости Война
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В Киевской области сбиты две вражеские ракеты, - ОВА (обновлено)

ракета

Утром в Киевской области сбиты две вражеские ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

"Киевщина! В одном из районов области силами ПВО сбита ракета. Воздушная тревога все еще продолжается, поэтому находитесь в укрытиях. Верим в ВСУ и сохраняем спокойствие", - говорится в сообщении.

Позже пресс-центр Киевской ОВА сообщил, что сбита еще одна ракета.

"Еще одна сбитая ракета. Остаемся в укрытиях", - отметили в ОВА.

В настоящее время воздушная тревога объявлена ​​по всей территории Украины, кроме Крыма.

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Автор: 

Киевская область (4115) ПВО (2707) ракеты (3550)


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Топ комментарии
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11.10.2022 10:13
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11.10.2022 10:17
+5
Упирь не заспокоїться поки не зруйнує скляний міст Кличка
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11.10.2022 10:17
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11.10.2022 10:13 Ответить
Упирь не заспокоїться поки не зруйнує скляний міст Кличка
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11.10.2022 10:17 Ответить
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11.10.2022 10:17 Ответить
*****-*******.
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11.10.2022 10:18 Ответить
А окружение его-НЕ?А военные-НЕ?А жители (60%)-НЕ??Все там хороши..Были бы не ублюдками, то такого бы не было..
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11.10.2022 10:21 Ответить
Хм,таки да...
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12.10.2022 12:08 Ответить
Дякую, ЗСУ.
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11.10.2022 10:23 Ответить
Спецслужби Болгарії розслідують вибух вантажівки на Кримському мосту

Служба контррозвідки Болгарії розслідує російські заяви про те, що вантажівка, яка підірвалася на Кримському мосту, прибула з цієї країни.
Про це пише https://www.euractiv.com/ Euractiv, повідомляє https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/11/7148462/ "Європейська правда" .
Розслідування розпочалося за розпорядженням в.о. прем'єр-міністра Галаба Донева одразу після того, як Кремль оприлюднив цю інформацію. Спецслужби також повідомили болгарську прокуратуру.
"Перевірки проводяться Державним агентством національної безпеки (SANS) і Міністерством внутрішніх справ", - заявив прессекретар уряду Антон Кутев.
У неділю глава Слідчого комітету Росії Александр Бастрикін на зустрічі з президентом РФ заявив, що маршрут вантажівки, яка підірвала Кримський міст, починався в Болгарії, а потім проходив через Грузію, Вірменію, Північну Осетію і Краснодарський край.Натомість речник Єврокомісії Пітер Стано назвав слова Бастрикіна недостовірними."
У нас немає можливості дізнатися, що сталося в суботу на мосту, що призвело до вибуху, які причини. Ви знаєте довіру до багатьох так званих "розслідувань" в Росії. Я б не довіряв тому, що вони говорять", - сказав він.
Стано нагадав, що Крим є частиною України, а Керченський міст є незаконним об'єктом.

Колишній прем'єр-міністр Бойко Борисов, який переміг на останніх виборах і намагається сформувати коаліцію, прокоментував терміни "болгарський слід" як несмак, пояснивши, що не може бути, щоб вибухівка була завантажена в Болгарії, тому що немає ніякої можливості перетнути кордон.

"Якби я був на місці російських служб, я б більше цікавився тим, де була завантажена вантажівка і що стало причиною вибуху. Це головне... Зараз під час війни всі прагнуть скинути напругу", - додав Борисов.

Лідер партії "Ми продовжуємо зміни", колишній прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков закликав тимчасовий уряд відкинути натяки Кремля про болгарський слід у підриві Кримського мосту.

"Ми не згодні з нагнітанням страху і паніки з боку Кремля і причетністю імені Болгарії до подій, пов'язаних з Кримським мостом. Ми закликаємо болгарську владу та тимчасовий уряд негайно розслідувати цю справу та відкинути інсинуації Кремля про болгарський зв'язок з цією подією. Час не чекає", - сказав Петков.

Нагадаємо, британська розвідка https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/9/7148351/ вважає , що будь-яке серйозне порушення пропускної спроможності Кримського мосту, найімовірніше, матиме значний вплив на і без того обмежену здатність Росії підтримувати свої війська на півдні Україні.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/11/7371382
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11.10.2022 10:24 Ответить
Вся лють, злість, ненависть до світу і до людей у цих очах.

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11.10.2022 10:24 Ответить
Дякую, рідненькі.
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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11.10.2022 10:33 Ответить
За сім місяців ми так і не змогли налогодити випуск свооїх ракет...В другу світову заводи вивезли за Урал і через три місяці вони вже випускали продукцію. Головне, що Тімоху Мілованова пристроїли в наглядову раду Укроборонпрому.
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11.10.2022 10:44 Ответить
Хлопці, респектище! Знаємо і Довіряємо Вам!
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26.11.2022 03:29 Ответить
 
 