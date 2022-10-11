В Киевской области сбиты две вражеские ракеты, - ОВА (обновлено)

Утром в Киевской области сбиты две вражеские ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

"Киевщина! В одном из районов области силами ПВО сбита ракета. Воздушная тревога все еще продолжается, поэтому находитесь в укрытиях. Верим в ВСУ и сохраняем спокойствие", - говорится в сообщении.

Позже пресс-центр Киевской ОВА сообщил, что сбита еще одна ракета.

"Еще одна сбитая ракета. Остаемся в укрытиях", - отметили в ОВА.

В настоящее время воздушная тревога объявлена ​​по всей территории Украины, кроме Крыма.

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