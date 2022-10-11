В Киевской области сбиты две вражеские ракеты, - ОВА (обновлено)
Утром в Киевской области сбиты две вражеские ракеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.
"Киевщина! В одном из районов области силами ПВО сбита ракета. Воздушная тревога все еще продолжается, поэтому находитесь в укрытиях. Верим в ВСУ и сохраняем спокойствие", - говорится в сообщении.
Позже пресс-центр Киевской ОВА сообщил, что сбита еще одна ракета.
"Еще одна сбитая ракета. Остаемся в укрытиях", - отметили в ОВА.
В настоящее время воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, кроме Крыма.
Топ комментарии
+13 Перехватчик
показать весь комментарий11.10.2022 10:13
+11 Перехватчик
показать весь комментарий11.10.2022 10:17
+5 Zemer
показать весь комментарий11.10.2022 10:17
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Служба контррозвідки Болгарії розслідує російські заяви про те, що вантажівка, яка підірвалася на Кримському мосту, прибула з цієї країни.
Про це пише https://www.euractiv.com/ Euractiv, повідомляє https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/11/7148462/ "Європейська правда" .
Розслідування розпочалося за розпорядженням в.о. прем'єр-міністра Галаба Донева одразу після того, як Кремль оприлюднив цю інформацію. Спецслужби також повідомили болгарську прокуратуру.
"Перевірки проводяться Державним агентством національної безпеки (SANS) і Міністерством внутрішніх справ", - заявив прессекретар уряду Антон Кутев.
У неділю глава Слідчого комітету Росії Александр Бастрикін на зустрічі з президентом РФ заявив, що маршрут вантажівки, яка підірвала Кримський міст, починався в Болгарії, а потім проходив через Грузію, Вірменію, Північну Осетію і Краснодарський край.Натомість речник Єврокомісії Пітер Стано назвав слова Бастрикіна недостовірними."
У нас немає можливості дізнатися, що сталося в суботу на мосту, що призвело до вибуху, які причини. Ви знаєте довіру до багатьох так званих "розслідувань" в Росії. Я б не довіряв тому, що вони говорять", - сказав він.
Стано нагадав, що Крим є частиною України, а Керченський міст є незаконним об'єктом.
Колишній прем'єр-міністр Бойко Борисов, який переміг на останніх виборах і намагається сформувати коаліцію, прокоментував терміни "болгарський слід" як несмак, пояснивши, що не може бути, щоб вибухівка була завантажена в Болгарії, тому що немає ніякої можливості перетнути кордон.
"Якби я був на місці російських служб, я б більше цікавився тим, де була завантажена вантажівка і що стало причиною вибуху. Це головне... Зараз під час війни всі прагнуть скинути напругу", - додав Борисов.
Лідер партії "Ми продовжуємо зміни", колишній прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков закликав тимчасовий уряд відкинути натяки Кремля про болгарський слід у підриві Кримського мосту.
"Ми не згодні з нагнітанням страху і паніки з боку Кремля і причетністю імені Болгарії до подій, пов'язаних з Кримським мостом. Ми закликаємо болгарську владу та тимчасовий уряд негайно розслідувати цю справу та відкинути інсинуації Кремля про болгарський зв'язок з цією подією. Час не чекає", - сказав Петков.
Нагадаємо, британська розвідка https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/9/7148351/ вважає , що будь-яке серйозне порушення пропускної спроможності Кримського мосту, найімовірніше, матиме значний вплив на і без того обмежену здатність Росії підтримувати свої війська на півдні Україні.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/11/7371382
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця