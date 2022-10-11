На Хмельнитчине работает ПВО: Сбит дрон-камикадзе Shahed-136 (обновлено)

В Хмельницкой области слышны взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, работает ПВО.

"Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!", - обращается он к жителям региона.

"Минус один вражеский "Shahed-136" страны-террориста! Спасибо нашим ПВО!" – добавил позже Гамалий.

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