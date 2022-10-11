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Новости Война
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На Хмельнитчине работает ПВО: Сбит дрон-камикадзе Shahed-136 (обновлено)

ппо

В Хмельницкой области слышны взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, работает ПВО.

"Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!", - обращается он к жителям региона.

"Минус один вражеский "Shahed-136" страны-террориста! Спасибо нашим ПВО!" – добавил позже Гамалий.

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ПВО (2707) ракеты (3550) Хмельнитчина (896)


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мені за останні 2 дні чомусь згадувалися бравурні і пустопорожні теревені різних "аналітиків" типу Арєстовіча.Жданова.Поворознюка.Богуцкой .Золкіна тощо6 мовляв,у путена вже немає ракет,немає чим бити по нас ,90% використано...Ні,золкіни-жданови,це у нас немає ракет,всі ці Громи,Сапсани,вільхи існують тільки в 1 екземплярі і вчорашній день це показав...Що ми робили 8 років війни,знімали відосики і відкривали нові кондфабрички?
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11.10.2022 10:10 Ответить
ти охерений іГспєрт з реєстрацією в серпні
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11.10.2022 10:21 Ответить
Как-то маловато ракет долетает, шо-то случилось, русаки? А как же "можем повторить"?

Судя по всему, придумали план, как слить воду: долбить ракетами до последней один месяц, затем один ударить по Польше, спровоцировав НАТО вступить в войну, затем подорвать подземный ядерный заряд, чтобы сломать дамбу около своих городов где-то в центральной части парашки хотя бы на 100 тысяч жертв, вызвать к себе сочувствие подкупленных и заинтересованных бизнесменов в ЕС и США, затем слить 5 областей Украины назад, по страхом перед НАТО и в необходимости спасать сотни тысяч своих полудохлых людей, которых смыло водой и грязью после разрушения плотин и схода оползней. На г-20 лизать и сосать у всех будет чмоня. Затем, сохранив власть, чмоня будет 4-5 лет перевооружаться и готовить армию из 5 млн человек, чтобы снова напасть, при этом НАТО снова будет очковать что-либо сделать, ведь они вон как напугали чмоню, что тот капитулировал от них, а консервы продажные и дальше будут поставлять им компоненты для ракет. Неприятный для нас план, необходимо недопустить его выполнения, позволив кацапам собраться с силами. Уже такое было не раз в истории, когда их недобили. Пример с Петром первым и Турцией налицо. Не добили со шведами русаков, а потом 20-25 лет и уже получили ответку, а еще спустя сотни лет утратили вообще все завоевания.
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11.10.2022 10:14 Ответить
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11.10.2022 10:19 Ответить
Останій пердьож підерації.Не довго залишилось.Тримоймося!
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11.10.2022 10:29 Ответить
 
 