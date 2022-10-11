На Хмельниччині працює ППО: Збито дрон-камікадзе Shahed-136 (оновлено)
В Хмельницькій області чути вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, працює ППО.
"Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!", - звертається він до мешканців регіону.
"Мінус один ворожий "Shahed-136" країни-терориста! Дякую нашим ППО!" - додав пізніше Гамалій.
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Судя по всему, придумали план, как слить воду: долбить ракетами до последней один месяц, затем один ударить по Польше, спровоцировав НАТО вступить в войну, затем подорвать подземный ядерный заряд, чтобы сломать дамбу около своих городов где-то в центральной части парашки хотя бы на 100 тысяч жертв, вызвать к себе сочувствие подкупленных и заинтересованных бизнесменов в ЕС и США, затем слить 5 областей Украины назад, по страхом перед НАТО и в необходимости спасать сотни тысяч своих полудохлых людей, которых смыло водой и грязью после разрушения плотин и схода оползней. На г-20 лизать и сосать у всех будет чмоня. Затем, сохранив власть, чмоня будет 4-5 лет перевооружаться и готовить армию из 5 млн человек, чтобы снова напасть, при этом НАТО снова будет очковать что-либо сделать, ведь они вон как напугали чмоню, что тот капитулировал от них, а консервы продажные и дальше будут поставлять им компоненты для ракет. Неприятный для нас план, необходимо недопустить его выполнения, позволив кацапам собраться с силами. Уже такое было не раз в истории, когда их недобили. Пример с Петром первым и Турцией налицо. Не добили со шведами русаков, а потом 20-25 лет и уже получили ответку, а еще спустя сотни лет утратили вообще все завоевания.