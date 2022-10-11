На Хмельниччині працює ППО: Збито дрон-камікадзе Shahed-136 (оновлено)

В Хмельницькій області чути вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, працює ППО.

"Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!", - звертається він до мешканців регіону.

"Мінус один ворожий "Shahed-136" країни-терориста! Дякую нашим ППО!" - додав пізніше Гамалій.

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