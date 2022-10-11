Мільярдер Мільнер відмовився від громадянства РФ
Юрій Мільнер - колишній співвласник Мail.ru Group, він входить до топ-15 списку Forbes. З Росії Мільнер поїхав у 2014 році після окупації Криму.
Про відмову від російського громадянства Мільнер повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Моя родина і я поїхали з Росії у 2014 році після російської анексії Криму. Цього літа ми офіційно завершили процес відмови від російського громадянства", - зазначив він.
Навесні Мільнер разом з іншими бізнесменами, зокрема й засновником Telegram Павлом Дуровим просив не називати його російським бізнесменом. Себе він називає ізраїльським інвестором. Мільнер має громадянство цієї країни з 1999 року. Зараз він мешкає в Каліфорнії.
За оцінкою Forbes, статки Мільнера становлять 7,3 мільярда доларів. Він займає 15 місце в переліку найбагатших росіян.
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Русскій - то не громадянство, не національність, то стан свідомості.
Людина довела не тільки на словах, а й справами, що в неї якраз цієї "рускої свідомості" немає.
А те, що народився в Росії і говорить російською, так усі ми з вами родом із СРСР
Ти на голову хворий
Просто что то пошло не так, как он, как и прутин, рассчитывал 24 февраля 2022 года.
Как и Лавров.
"Як завоювати друзів", "Як перестати турбуватися та почати жити".
А Путін написав:
"Як втратити все і на рівному місці вкотре зламати собі шию"
И при этом, невзирая на прошлое, каждый олигарх может отдать 70-80% своих накоплений на военные нужды Украины. Именно прямо сейчас на месте без ожиданий, тогда остальное может оставить себе как легализацию дохода. Либо же самостоятельно начать работать против хунты, организовать стол заказов по ликвидации членов хунты, выплачивать деньги наемным убийцам и диверсантам, помогать им с оружием и взрывчаткой, транспортом и поддельными удостоверениями, брать на себя ответственность за взрывы и ликвидацию сопутствующих целей. Это второй способ сохранить свои накопления. И других способов нету. Либо помогаешь нам убивать хунту путина, либо убиваешь их сам. Третьего не дано. Все деньги на 100% будут заморожены и затем конфискованы, удачи их когда-либо получить назад. А эти отказы от гражданства, которые незаконны вдобавок, можешь в одно место засунуть. Как и помощь на 0.05% от своих средств в какое-то СМИ или на сбор какой-то беспонтовый.
Після смертей та горя, що принесли московіти в Україну, зміна їх ГРОМАДЯНСТВА відповідальності за горе в Україні, не змінює!!!
Знайдемо усіх кнурів!!!
Іх свято уже наближається!!!
Ні про що...цей факт.
А що він зробив,щоб не убивали українців?