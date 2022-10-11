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Мільярдер Мільнер відмовився від громадянства РФ

юрій,мільнер

Юрій Мільнер - колишній співвласник Мail.ru Group, він входить до топ-15 списку Forbes. З Росії Мільнер поїхав у 2014 році після окупації Криму.

Про відмову від російського громадянства Мільнер повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Моя родина і я поїхали з Росії у 2014 році після російської анексії Криму. Цього літа ми офіційно завершили процес відмови від російського громадянства", - зазначив він.

Навесні Мільнер разом з іншими бізнесменами, зокрема й засновником Telegram Павлом Дуровим просив не називати його російським бізнесменом. Себе він називає ізраїльським інвестором. Мільнер має громадянство цієї країни з 1999 року. Зараз він мешкає в Каліфорнії.

За оцінкою Forbes, статки Мільнера становлять 7,3 мільярда доларів. Він займає 15 місце в переліку найбагатших росіян.

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Автор: 

громадянство (1070) росія (64911) мільярдери (234)


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Топ коментарі
+22
Ну і...
Людина довела не тільки на словах, а й справами, що в неї якраз цієї "рускої свідомості" немає.
А те, що народився в Росії і говорить російською, так усі ми з вами родом із СРСР
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11.10.2022 10:32
+16
Так вам, кацапи, і треба! Вас обікрали на СІМ МІЛЬЯРДІВ доларів, вивезли гроші за кордон і показали ВАМ дулю! Колись Островський написав книжку - "Як гартувалася сталь" Путін зараз пише іншу - "Так просиралась Росія" З чим вас і поздоровляємо!
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11.10.2022 10:31
+11
Мало як ти там себе називаєш.
Русскій - то не громадянство, не національність, то стан свідомості.
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11.10.2022 10:28
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Мало як ти там себе називаєш.
Русскій - то не громадянство, не національність, то стан свідомості.
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11.10.2022 10:28 Відповісти
Ну і...
Людина довела не тільки на словах, а й справами, що в неї якраз цієї "рускої свідомості" немає.
А те, що народився в Росії і говорить російською, так усі ми з вами родом із СРСР
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11.10.2022 10:32 Відповісти
Нічого вона не довела, хіба що свою щурячу сутність - драпонула з потопаючого корита
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11.10.2022 10:35 Відповісти
Геть від мене.
Ти на голову хворий
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11.10.2022 10:36 Відповісти
Та не бзди - це не заразно Але те, що ти боїшся, сам не хворий?
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11.10.2022 10:49 Відповісти
Симптомы не хороший. Скорее да чем нет.
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11.10.2022 10:58 Відповісти
От просто цікаво, хто це полайкав? Раждьонниє в ссср? Ну, я теж народився ще у тому утворенні, але тим ніяк не пишаюсь, і не маю ніяких теплих спогадів про ту тюрму народів. Альо, чи ви не з "землі обєтованной" "наполовіну бивший наш народ" (с)?
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11.10.2022 10:54 Відповісти
Да ладно.
Просто что то пошло не так, как он, как и прутин, рассчитывал 24 февраля 2022 года.
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11.10.2022 10:54 Відповісти
шо? ачередной хароший гусский?
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11.10.2022 11:24 Відповісти
Какой же он русский )
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11.10.2022 10:50 Відповісти
ЧИСТОКРОВНЫЙ!
Как и Лавров.
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11.10.2022 10:55 Відповісти
так і українство це не одна лиш мова....
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11.10.2022 11:18 Відповісти
А навіщо це нам знати? У війні від цього нічого не зміниться.Абрамович і Фрідман також вже не москалі,а Фрідман взагалі каже,що він щирий українець.В нас самих таких фрідманів вистачає.
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11.10.2022 10:29 Відповісти
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11.10.2022 10:37 Відповісти
Арахамія ще й їздив домовлятися про мир.
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11.10.2022 10:41 Відповісти
Так вам, кацапи, і треба! Вас обікрали на СІМ МІЛЬЯРДІВ доларів, вивезли гроші за кордон і показали ВАМ дулю! Колись Островський написав книжку - "Як гартувалася сталь" Путін зараз пише іншу - "Так просиралась Росія" З чим вас і поздоровляємо!
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11.10.2022 10:31 Відповісти
Дейл Карнегі написав книги:
"Як завоювати друзів", "Як перестати турбуватися та почати жити".
А Путін написав:
"Як втратити все і на рівному місці вкотре зламати собі шию"
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11.10.2022 10:41 Відповісти
У нас так само Бенічка видоює все з українців під їхні бурхливі оплески.
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11.10.2022 10:42 Відповісти
Кацапи мабуть ніколи не усвідомлять, що їхні єдині вороги завжди сиділи у кремлі.
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11.10.2022 10:45 Відповісти
++++++++++!!!!!!!
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11.10.2022 11:02 Відповісти
І що нам з того, що ще один маланець втік з кацапії? Як вони казали у лютому: вас захопили євреї. А самі повністю захоплені #идами ще з 17-го року минулого століття - возрадуйтесь, "православниє"
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11.10.2022 10:33 Відповісти
Никто разбираться не будет, хороший или плохой олигарх. На данный момент и последние лет 15 мейл.ру - это тотальный пособник военной хунты по промывке мозгов и по слежению за людьми. Это факт, даже если у тебя его увели (должен был уничтожить все датацентры при рейдерском захвате, чтобы не достались врагу).

И при этом, невзирая на прошлое, каждый олигарх может отдать 70-80% своих накоплений на военные нужды Украины. Именно прямо сейчас на месте без ожиданий, тогда остальное может оставить себе как легализацию дохода. Либо же самостоятельно начать работать против хунты, организовать стол заказов по ликвидации членов хунты, выплачивать деньги наемным убийцам и диверсантам, помогать им с оружием и взрывчаткой, транспортом и поддельными удостоверениями, брать на себя ответственность за взрывы и ликвидацию сопутствующих целей. Это второй способ сохранить свои накопления. И других способов нету. Либо помогаешь нам убивать хунту путина, либо убиваешь их сам. Третьего не дано. Все деньги на 100% будут заморожены и затем конфискованы, удачи их когда-либо получить назад. А эти отказы от гражданства, которые незаконны вдобавок, можешь в одно место засунуть. Как и помощь на 0.05% от своих средств в какое-то СМИ или на сбор какой-то беспонтовый.
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11.10.2022 10:33 Відповісти
Мільонер -Мільнер((: Да пошел он на #уй разом з Павлом Дуровим (фсб ешником)!
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11.10.2022 10:39 Відповісти
Сподіваюсь у нього є громадянство Ізраїлю і він не буде претендувати на наше.
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11.10.2022 10:41 Відповісти
Русня ви з ким воюєте?
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11.10.2022 10:41 Відповісти
11жовтня
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11.10.2022 10:42 Відповісти
А вялічіє, як же без вялічія?? Московія вперде….
Після смертей та горя, що принесли московіти в Україну, зміна їх ГРОМАДЯНСТВА відповідальності за горе в Україні, не змінює!!!
Знайдемо усіх кнурів!!!
Іх свято уже наближається!!!
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11.10.2022 10:45 Відповісти
Від того,що він відмовився від громадянства помойки,нам ні холодно,ні жарко...
Ні про що...цей факт.
А що він зробив,щоб не убивали українців?
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11.10.2022 10:54 Відповісти
а від крадених бабок відмовився?)
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11.10.2022 11:14 Відповісти
Рєволюционєр! Фрондьор! Негайно вивести з-під санкцій!
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11.10.2022 11:19 Відповісти
це нічого не змінить, що він відмовився від громадянства. Хароших рузьке немає і небуде. Краще втікти ніж змінити щось в своїй країні
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11.10.2022 11:41 Відповісти
 
 