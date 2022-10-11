Мільярдер Мільнер відмовився від громадянства РФ

Юрій Мільнер - колишній співвласник Мail.ru Group, він входить до топ-15 списку Forbes. З Росії Мільнер поїхав у 2014 році після окупації Криму.

Про відмову від російського громадянства Мільнер повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Моя родина і я поїхали з Росії у 2014 році після російської анексії Криму. Цього літа ми офіційно завершили процес відмови від російського громадянства", - зазначив він.

Навесні Мільнер разом з іншими бізнесменами, зокрема й засновником Telegram Павлом Дуровим просив не називати його російським бізнесменом. Себе він називає ізраїльським інвестором. Мільнер має громадянство цієї країни з 1999 року. Зараз він мешкає в Каліфорнії.

За оцінкою Forbes, статки Мільнера становлять 7,3 мільярда доларів. Він займає 15 місце в переліку найбагатших росіян.

Також читайте: Для отримання громадянства України необхідно буде скласти іспит зі знання Конституції, історії України та української мови: Комітет Ради підтримав законопроєкт