Понад 60 тис. абонентів лишаються без світла на Сумщині, - ОВА

Електропостачання відсутнє у майже 62 тисяч споживачів.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Ситуація у сфері енергетики на ранок 11 жовтня. Охтирський, Конотопський райони - підключені повністю. У поодиноких випадках можуть бути перебої, прошу поставитися до цього з порозумінням. Відсутнє електропостачання майже у 62 тисяч споживачів трьох районів області", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про Шосткинський, Роменський та Сумський райони області.

"У трьох громадах Шосткинського району: Середино-Будській, Зноб-Новгородській, Ямпільській понад 5 тис абонентів поки що залишаються без води, до кінця доби подача буде налагоджена. Роботи по відновленню електро- та водопостачання тривають", - додав голова ОВА.

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