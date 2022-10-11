На Сумщині електропостачання відновлено у двох районах, - ОВА

Після масованого ракетного удару в Сумській області електропостачання відновлено у двох районах, в решті – частково.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

"Сумський та Охтирський райони: повністю підключено. Але не відновлено настільки, щоб користуватися мережею "на повну", - зазначив він.

За словами Живицького У Роменському районі постачання електроенергії відновлено в усіх громадах, окрім Андріяшівської, Хмелівської, Коровинської та Капустинського старостату Синівської громади.

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У Роменській громаді до мережі підключені об'єкти критичної інфраструктури.

У Конотопському районі електропостачання є скрізь, лише у Кролевецькій громаді – частково.

У Шосткинському районі електроенергія є частково у Глухівській та Шосткинській громадах з віяловими відключеннями.

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