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На Сумщині електропостачання відновлено у двох районах, - ОВА

сумщина

Після масованого ракетного удару в Сумській області електропостачання відновлено у двох районах, в решті – частково.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

"Сумський та Охтирський райони: повністю підключено. Але не відновлено настільки, щоб користуватися мережею "на повну", - зазначив він. 

За словами Живицького  У Роменському районі постачання електроенергії відновлено в усіх громадах, окрім Андріяшівської, Хмелівської, Коровинської та Капустинського старостату Синівської громади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація на Сумщині: окрім двох ракет, ще понад 50 "прильотів" за день по прикордонню, одна людина загинула. ФОТОрепортаж

У Роменській громаді до мережі підключені об'єкти критичної інфраструктури.

У Конотопському районі електропостачання є скрізь, лише у Кролевецькій громаді – частково.

У Шосткинському районі електроенергія є частково у Глухівській та Шосткинській громадах з віяловими відключеннями.

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Автор: 

обстріл (28171) Сумська область (3530)


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я готовий тиждень без світла жити , тільки б кримській міст добили !
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11.10.2022 01:18 Відповісти
 
 