На Ладижинській ТЕС пошкоджене енергетичне обладнання, - ДТЕК

На Ладижинській ТЕС унаслідок обстрілу дронів-камікадзе пошкоджене енергетичне обладнання, на об’єкті працює критично необхідний персонал.

Про це повідомляє ДТЕК Ладижинська ТЕС, інформує Цензор.НЕТ.

"На місці працюють відповідні служби. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики проведуть оцінку пошкоджень та розпочнуть відновлення пошкодженого обладнання", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вчорашній удар по військових об'єктах на Вінниччині: окупанти використали найновіші ракети "Кинджал". Наявна в ЗСУ ППО не може їх ефективно знищувати