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На Ладижинській ТЕС пошкоджене енергетичне обладнання, - ДТЕК

тес,ладижинська

На Ладижинській ТЕС унаслідок обстрілу дронів-камікадзе пошкоджене енергетичне обладнання, на об’єкті працює критично необхідний персонал.

Про це повідомляє ДТЕК Ладижинська ТЕС, інформує Цензор.НЕТ

"На місці працюють відповідні служби. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики проведуть оцінку пошкоджень та розпочнуть відновлення пошкодженого обладнання", - йдеться в повідомленні.

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Вінницька область (1008) обстріл (28196) ТЕС (916)


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Вот так дронами можно бомбить ТЕЦ. Не надо ракет.
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11.10.2022 11:09 Відповісти
Раша -окупант бомбардує цивільні об'єкти,жилі квартали,бо вже не в змозі воювати з ЗСУ.Ці акти насилля над мирними людьми свідчить про аморальність кацапів,бо ви і є справжніми нацистами. Саме вас,перевертнів,потрібно денацифікувати та демілітаризувати!Будьте прокляті!!!
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11.10.2022 12:06 Відповісти
Вот такими дронами нихрена серьезного ТЭЦ не сделать. Но для террора пойдет.
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11.10.2022 12:07 Відповісти
 
 