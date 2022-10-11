На Ладижинській ТЕС пошкоджене енергетичне обладнання, - ДТЕК
На Ладижинській ТЕС унаслідок обстрілу дронів-камікадзе пошкоджене енергетичне обладнання, на об’єкті працює критично необхідний персонал.
Про це повідомляє ДТЕК Ладижинська ТЕС, інформує Цензор.НЕТ.
"На місці працюють відповідні служби. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики проведуть оцінку пошкоджень та розпочнуть відновлення пошкодженого обладнання", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Иван Петров #477813
показати весь коментар11.10.2022 11:09 Відповісти Мені подобається 0
Артемій Золотарь
показати весь коментар11.10.2022 12:06 Відповісти Мені подобається 1
Petrov Viktor
показати весь коментар11.10.2022 12:07 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль