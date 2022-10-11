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Новини Війна
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Посол Польщі Ціхоцький: Розпочався новий етап війни Росії проти України

ціхоцький,бартош

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький вважає, що масованими ракетними ударами 10 жовтня РФ почала новий етап війни в Україні, стратегічна мета якої залишається незмінною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланняч на "Європейську правду", про це він сказав в інтерв’ю RMF FM.

"По-перше, українці від початку усвідомлюють, що це не війна за відділення того чи іншого міста. Мета - знищити українську державу, поставити її на коліна, взяти владу, встановити маріонеток і те, що почалося вчора - нова фаза війни, вона нова з тактичного погляду, але не стратегічна з погляду українців", - сказав Ціхоцький.

За словами посла, ядерні погрози Путіна потрібно сприймати серйозно.

"Міжнародне співтовариство має сьогодні надіслати Росії недвозначний сигнал, що це межа, яку не можна переходити, і на неї не має впливати те, що про це думає випадковий перехожий", - додав польський дипломат.

Також читайте: Удари Росії по українській інфраструктурі змінюють характер війни, - Макрон

Автор: 

Польща (8474) посол (1094) росія (64911)


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Топ коментарі
+7
Міжнародне співтовариство має сьогодні надіслати Росії недвозначний сигнал Джерело:
Що це буде? Шокованість, солідарність, занепокоєність, заклики до деескалації ?
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11.10.2022 11:21
+6
Не етап, а терор.
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11.10.2022 11:21
+6
Дайте нам системи ППО та ПРО!
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11.10.2022 11:22
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Міжнародне співтовариство має сьогодні надіслати Росії недвозначний сигнал Джерело:
Що це буде? Шокованість, солідарність, занепокоєність, заклики до деескалації ?
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11.10.2022 11:21 Відповісти
Все, що ви перерахували, одночасно бути не може. Виберуть щось одне. Інше іншим разом. Так можна довше лякать бабу длінним уєм.
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11.10.2022 11:38 Відповісти
4 в 1
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11.10.2022 11:39 Відповісти
Не етап, а терор.
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11.10.2022 11:21 Відповісти
Дайте нам системи ППО та ПРО!
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11.10.2022 11:22 Відповісти
А самим зробити слабО? Велика подяка зеленому великобудівнику. Хуже ж не стало.
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11.10.2022 11:32 Відповісти
Так, реально слабО. Етап з великим крадівництвом пройдено, забудьте. Постійний про це триндьож не допоможе.
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11.10.2022 11:43 Відповісти
"Етап з великим крадівництвом" НЕ ПРОЙДЕНО!
Погляньте, які суми на нього передбачено бюджетом на 2023 рік.
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11.10.2022 12:50 Відповісти
Великобудівництво продовжується. Просто ви не в курсах.
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11.10.2022 13:01 Відповісти
Ага, а колективний захід набрав попкорну та спостерігає
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11.10.2022 11:33 Відповісти
Дают -- шоб ми були на плаву .
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11.10.2022 11:39 Відповісти
Який новий етап?? Цей етап триває періодично з 24 лютого.
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11.10.2022 11:57 Відповісти
Угу. Вже не перший політикан висловився про якийсь новий етап. Що сказати-то хотіли, не ясно.
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11.10.2022 12:46 Відповісти
 
 