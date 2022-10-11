Посол Польщі Ціхоцький: Розпочався новий етап війни Росії проти України
Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький вважає, що масованими ракетними ударами 10 жовтня РФ почала новий етап війни в Україні, стратегічна мета якої залишається незмінною.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланняч на "Європейську правду", про це він сказав в інтерв’ю RMF FM.
"По-перше, українці від початку усвідомлюють, що це не війна за відділення того чи іншого міста. Мета - знищити українську державу, поставити її на коліна, взяти владу, встановити маріонеток і те, що почалося вчора - нова фаза війни, вона нова з тактичного погляду, але не стратегічна з погляду українців", - сказав Ціхоцький.
За словами посла, ядерні погрози Путіна потрібно сприймати серйозно.
"Міжнародне співтовариство має сьогодні надіслати Росії недвозначний сигнал, що це межа, яку не можна переходити, і на неї не має впливати те, що про це думає випадковий перехожий", - додав польський дипломат.
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