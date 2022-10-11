Удари Росії по українській інфраструктурі змінюють характер війни, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що удари Росії по українській інфраструктурі є "глибокою зміною характеру" війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Макрон додав, що після повернення в Париж він скличе своїх військових і дипломатичних радників "для аналізу ситуації".

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