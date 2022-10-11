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Удари Росії по українській інфраструктурі змінюють характер війни, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що удари Росії по українській інфраструктурі є "глибокою зміною характеру" війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Макрон додав, що після повернення в Париж він скличе своїх військових і дипломатичних радників "для аналізу ситуації".
Топ коментарі
+40 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар11.10.2022 11:02
+37 Vlad Fedchuk
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+31 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар11.10.2022 11:05
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(цитати найзеличніших асфальтезеторів вЗесвіту (книга 49, 878ст.)
То шо ви хочете з Макрона?
З.І. і ні, вони не переселенці
А вот який сенс від тебе крім ідйотських коментарів?
Дайте більше зброї,наші воїни все зроблять.
Та системи ППО,ПРО,щоб закрити небо.
У Суровикина длиннейший список заслуг, включая катание танков по мирняку в Москве в 1991 и ковровых бомбардировок в Сирии. Он уже без вчерашнего дня тянет на виселицу в компании с ******.