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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Удари Росії по українській інфраструктурі змінюють характер війни, - Макрон

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що удари Росії по українській інфраструктурі є "глибокою зміною характеру" війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Макрон додав, що після повернення в Париж він скличе своїх військових і дипломатичних радників "для аналізу ситуації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон оголосив про створення фонду для закупівлі зброї для України

Автор: 

обстріл (28196) росія (64911) Україна (5861) Макрон Емманюель (1449)


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Топ коментарі
+40
То позвони до друга вальоді потеревенити годинки три о припинення війни
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11.10.2022 11:02
+37
Можливо теж пора змінювати формат підтримки, більше важкої зброї, патрулювання неба на F-16?
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11.10.2022 11:02
+31
Так з першого дня наносять ракетні удари по інфраструктурі.
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11.10.2022 11:05
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То позвони до друга вальоді потеревенити годинки три о припинення війни
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11.10.2022 11:02 Відповісти
Макрон, действуй быстрее. Времени у нас мало и вас тоже.
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11.10.2022 11:03 Відповісти
Якщо у Зелі було часу багато, щоб підготовитись, але він не готовився, то і у Макрона часу достатньо щоб не готовитись.
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11.10.2022 11:14 Відповісти
Влучнішеі не скажеш)
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11.10.2022 11:25 Відповісти
Зеля готовился...Все же видели его в полной экипировке в Буковеле на лыжне...
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11.10.2022 13:01 Відповісти
Чому ми ще на в НАТО?
(цитати найзеличніших асфальтезеторів вЗесвіту (книга 49, 878ст.)
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11.10.2022 12:18 Відповісти
У Макрона по вечерам более важные дела-старенькую бабушку развлекать...
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11.10.2022 12:39 Відповісти
о популістичний ідйот прибіг))
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12.10.2022 04:10 Відповісти
Можливо теж пора змінювати формат підтримки, більше важкої зброї, патрулювання неба на F-16?
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11.10.2022 11:02 Відповісти
Ф-16, - это не к Макрону
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11.10.2022 11:38 Відповісти
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11.10.2022 12:34 Відповісти
У Макрона вот такие.
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11.10.2022 22:34 Відповісти
Они не хуже верхних
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12.10.2022 08:34 Відповісти
Может и лучше, да мало. Но батальйон могли бы и отсыпать.
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14.10.2022 20:24 Відповісти
Так з першого дня наносять ракетні удари по інфраструктурі.
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11.10.2022 11:05 Відповісти
мабуть путлєр казав йому що тільки по військовій
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11.10.2022 11:12 Відповісти
Так є повно відео і фото обстрілів.
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11.10.2022 11:15 Відповісти
То все були бази Азова
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11.10.2022 11:18 Відповісти
Особливо в пісочниці База підростаючих азовців
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11.10.2022 11:22 Відповісти
мабуть путлєр сказав що то фейки, а довірливий Еманюель вуха і розвісив...
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11.10.2022 11:21 Відповісти
Знаю людей, які сидять в Києві і розказують, що то все укропропаганда, ***** пуляє тільки по військовим обʼєктам і в Бучі кацапи нікого не вбивали.
То шо ви хочете з Макрона?
З.І. і ні, вони не переселенці
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11.10.2022 11:24 Відповісти
ха! Що в Києві! Я в своєму Миколаєві таких знаю!
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11.10.2022 11:28 Відповісти
То що Макрон ідіот?
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11.10.2022 12:55 Відповісти
Думаю ні. На моїй памʼяті тільки дві країни спромоглися обрати собі ідіота в президети - Україна і Венесуела. Венесуела зробила це тричі підряд (два строки Уго Чавеса і один строк Мадуро. Хоча я не впевнений, що Мадуро - ідіот. Скоріше спритний проходимець.), так шо Україні є на кого рівнятися.
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11.10.2022 14:01 Відповісти
А після "аналізу ситуації" знову будеш розказувати що повинна зробити Україна для припинення війни? Спитай у таких самих Маска, Ердогана, Орбана - вони вже цілі трактати пишуть з вимогами до України, але ніц не згадують московію....
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11.10.2022 11:05 Відповісти
о ще один ідйот набіг. Ідйоте, а ти не чув, що Макрон віддав нам десь п"яту частину французьскої артилерії? Соціалистичної країни, де до України в цілому пофігістичне ставлення народу, а багато хто хоче миру с рашкою. Зробив він це тупо на своїй волі.
А вот який сенс від тебе крім ідйотських коментарів?
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12.10.2022 04:12 Відповісти
Ужасно медленно, но Европа просыпается от летаргического сна, в какой ее забаюкали карлик, меркель и деньги.
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11.10.2022 11:06 Відповісти
Нет никакого сна. Европа всегда всю историю была шлюховатой. ЕС по ВВП и количеству населения равен США но намнрго меньше при этом дает помощи Украине. Когда во время холодной войны США накладывали санкции на СССР-Европа строила газо-инефтепроводы чтобы покупать у СССР нефтегаз,древесину-тем самым поддердивая СССР своими миллиардами доллаоров. И Сейчас Рашка воюет в основном за счет евро которые из ЕС получает за экспорт углеводородов и прочего сырья. Есть Исключения:Польша,Латвия,Литва,Эстония,Словакия,Чехия-эти страны знают что такое честь и совесть и что их нельзя продавать за деньги
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11.10.2022 17:24 Відповісти
Самое главное они (Польша,Латвия,Литва,Эстония,Словакия,Чехия) знают что такое совок и их поганый коммунизм, и на своей шкуре испытали все радости русни, и конечно они больше всего поддерживают Украину.
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12.10.2022 04:35 Відповісти
"...змінюють характер війни..." це як? А з 24 лютого був інший характер? Чи тепер Макрон піде на переговори, бо змінився характер? Щось не зрозуміло...
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11.10.2022 11:07 Відповісти
"Змінює характер..." це значить що росія переламує хід війни на свою користь. Поступово і неухильно знищуючи економіку і інфраструктуру України. Це значить, що Україна швидко виснажиться і не зможе чинити спротив. Це значить, що Макрон не бачить смислу вкидати десятки мільярдів в Україну, давати озброєнь на мільярди і вводити багатомільярдні збиткові для Європи санкції проти рф. Це значить що цей ********* жабоїд переконуватиме (власне уже переконує) європейців не тратити даремно гроші на допомогу Україні. Це значить, що уже невдовзі вони всім скопом будуть виламувати руки Україні, щоб здатися на вигідних московії умовах. В"їхав?
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11.10.2022 11:49 Відповісти
Детальна і вичерпна розшифровка )
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11.10.2022 11:53 Відповісти
На щастя француз не найголовніший наш партнер. Найголовніші партнери це США та Великобританія і найголовніше на яких умовах завершити війну залежить передусім від нас, українців.
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11.10.2022 12:40 Відповісти
Ти долбойоп? чи тільки прикидаєшся?
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11.10.2022 21:29 Відповісти
Пусті слова нам не допоможуть...
Дайте більше зброї,наші воїни все зроблять.
Та системи ППО,ПРО,щоб закрити небо.
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11.10.2022 11:19 Відповісти
Вышлешь ещё пожарных машин и скорых.
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11.10.2022 11:31 Відповісти
ідійот
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11.10.2022 11:31 Відповісти
так, це ти точно себе охарактеризував
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12.10.2022 04:14 Відповісти
Дайте вгадаю. Ваш тато стрілочником на залзниці працює?
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12.10.2022 07:43 Відповісти
Слова,даже красивые и правильные,в "HIMARS" не зарядишь....
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11.10.2022 11:32 Відповісти
Знищення рашистами українського цивільного населення почалося з 24.02 і характерно протягом всього часу. Що тут не зрозуміло, вже не кажучи про масові депортації, фільтрувальні табори, мародерства, катування і згвалтування. Яких вам Макронеще доказів потрібно, щоб зрозуміти, що рашка - держава терорист, а її громадяни співучасники цих злочинів.
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11.10.2022 11:32 Відповісти
Він доказів не бачить і вони йому не потрібні, бо він сцикун, як і більшість французів. Париж здали без бою гітлеру.
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11.10.2022 11:42 Відповісти
Проаналізують як ще можна здатись путлєру?
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11.10.2022 11:32 Відповісти
Да, они меняют характер войны. А также, они меняют статус подписантов будапешского разоружения Украины на статус соучастников войны против Украины. Сначала все вместе разоружали, а затем одни убивают, а вторые смотрят со стороны на эти массовые убийства.
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11.10.2022 11:37 Відповісти
Ііі?
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11.10.2022 11:39 Відповісти
Close the sky?
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11.10.2022 11:40 Відповісти
Белгород обесточить на сутки, что б почувствовали неоимерские орки, что такое война. Суровикина внести в список главных военных преступников за энергетический геноцид. Кстати такие обстрелы очень напоминают обстрелы Британии гитлеровцами, даже ракеты точь-в-точь как ФАУ-2, только чуть посовременнее. И форма у орков, как у гитлеровцев, особенно петлицы. На нашего генерала Залужного придумывают небылицы, а сами расхаживают в парадной форме по типу гитлеровцев.
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11.10.2022 11:42 Відповісти
Уверен что ***** пох на судьбу крепостных Белгорода.

У Суровикина длиннейший список заслуг, включая катание танков по мирняку в Москве в 1991 и ковровых бомбардировок в Сирии. Он уже без вчерашнего дня тянет на виселицу в компании с ******.
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11.10.2022 11:58 Відповісти
Експерт сраний. Як змінюють? Макрончик не знав що Україну рашисти бомбили і обстрілювали ракетами вже в ніч вторгнення? Не знав про постійні ракетні атаки? Не бачив фото загиблих і покалічених дітей? Що хмінилось, Макрончику? Нічого. А от не змінилось те, що Франція, як один з гарантів по Будапештському меморандуму, не виконує гарантії, а відкупляється незначними поставками озброєння, яке не дозволяє дати рівнозначну відповідь нелюдям і не дозволяє закрити небо над Україною. Падлюка ти Макрон, ти винен разом з Меркель, що маньяк розпоясався. Ви падли все знали і продали Украйну. Це ви дві хвойди захистили рашку від жорсткої реакції США і Інших країн, сховавши за мінськими угодами.
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11.10.2022 11:46 Відповісти
О! мікрончик опритомнів; шось там булькать почав собі під носа. Мабуть, натякає (як і ердоганчик) на мирне врегулювання "конфлікту".
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11.10.2022 11:49 Відповісти
а що тут аналізувати? московити - терористи
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11.10.2022 11:49 Відповісти
Только сейчас заметил?
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11.10.2022 11:53 Відповісти
неужто задушевные телефонные беседы с дорогим Владимиром отменяются?
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11.10.2022 12:17 Відповісти
ну 18 задушевних Цезарів - це нічого? а скільки ви артилерії поставили? Макрон один з перших почав. Розмови розмовами, але бронитехніку поставлял майже с початку війни. Чи це не рахується?
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12.10.2022 04:17 Відповісти
І не кажіть.Прозрів різко.І що тепер?Поглибить занепокоєність?Може Рафаль чи Леклерк підкинете?
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11.10.2022 12:32 Відповісти
Анус собі проаналізуй, підстилка путінська
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11.10.2022 12:52 Відповісти
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11.10.2022 20:57 Відповісти
почитайте, або подивіться історію 2 світової. Франція здалась без бою. Реально з фашистами воювали лише Великобританія і США. СССР в розрахунок не берем, тому що вони були такі самі фашисти, просто по іншому себе називали. Все повторюється. Французи то підстилки, накшалт білорусів. Рекомендую до перегляду на ютубі, 2 мировая в цвете.
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11.10.2022 13:50 Відповісти
Була стурбованість, а тепер почнуть здавать аналізи?
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11.10.2022 14:34 Відповісти
А у тебя еще рвотный рефл? Не привык еще?
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11.10.2022 14:41 Відповісти
А що ж такого змінилось? Що це був геноцид з самого початку, не було помітно? Буча, Ірпінь, Маріуполь, масові садистські катування/згвалтування та нарешті вбивства, всіх цивільних без розбору, це було як? Шалості?
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11.10.2022 15:30 Відповісти
***** позвони, с бабушкой посоветуйся,главное не торопись....
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11.10.2022 18:18 Відповісти
Це агонія. Останні потуги ***** посіяти паніку і пропхати переговори. Схоже на бомбардування нацистами Лондона ракетами Фау у 45-му. Мене дивують наші "антикризові манагери", які тільки вчора (самі зізнались) вирішили створювати на кордоні з Польщею склади з самим необхідним обладнанням для критичної інфраструктури, щоб швидкого її відновлювати. І тільки на днях вирішили замовити трансформатори ключових підстанцій (які виготовляються місяцями, під замовлення), щоб були на заміну. А на дороги виділяти 90 лярдів розуму вистачило ... Суцільний сором і некомпетентність.
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11.10.2022 19:15 Відповісти
Балабол!
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11.10.2022 19:30 Відповісти
Что имел ввиду этот карлик-геронтофил? Будь его воля, он уже давно сдал бы Украину, ради глубокого поцелуя с окурком
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11.10.2022 19:55 Відповісти
Тобто він там собі макронів, що до цього кацапня по інфраструктурі не бахала?
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11.10.2022 20:35 Відповісти
Макарон без підливи несмачний неїстивний і ригати від нього хочеться
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11.10.2022 20:56 Відповісти
Дуже цікаво, скільки з місцевих дописувачів являються виборцями Макрона, щоб висувати йому претензії в своєму ідіотизмі? Мені здається дивним вимагати від керівника іншої держави виконання обов'язків, які покладені на Міністерство оборони України. До війни держава та населення цієї держави мало готуватися у мирний час. Населення раділо будівництву доріг та руйнації інститутів влади, а коли ху-ло послало своїх виродків це населення вирізати, як стадо баранів (ким насправді і являються по теперішній час), то барани почали ******, що їх погану рятують керівників інших держав. Це буде продовжуватися допоки барани не порозумнішають, або не закінчаться.
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11.10.2022 23:15 Відповісти
Макарони по флотські, нове блюдо в меню
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11.10.2022 23:50 Відповісти
Макрон!kurww@@
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12.10.2022 03:47 Відповісти
 
 