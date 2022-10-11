Удары России по украинской инфраструктуре меняют характер войны, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что удары России по украинской инфраструктуре являются "глубоким изменением характера" войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Макрон добавил, что по возвращении в Париж он созовет своих военных и дипломатических советников "для анализа ситуации".
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(цитати найзеличніших асфальтезеторів вЗесвіту (книга 49, 878ст.)
То шо ви хочете з Макрона?
З.І. і ні, вони не переселенці
А вот який сенс від тебе крім ідйотських коментарів?
Дайте більше зброї,наші воїни все зроблять.
Та системи ППО,ПРО,щоб закрити небо.
У Суровикина длиннейший список заслуг, включая катание танков по мирняку в Москве в 1991 и ковровых бомбардировок в Сирии. Он уже без вчерашнего дня тянет на виселицу в компании с ******.