Удары России по украинской инфраструктуре меняют характер войны, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что удары России по украинской инфраструктуре являются "глубоким изменением характера" войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Макрон добавил, что по возвращении в Париж он созовет своих военных и дипломатических советников "для анализа ситуации".

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