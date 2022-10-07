Макрон оголосив про створення фонду для закупівлі зброї для України
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Емманюель Макрон заявив у п’ятницю, що Франція створила фонд у розмірі 100 мільйонів євро (98 мільйонів доларів США) для прямої купівлі Україною зброї та інших матеріальних засобів, необхідних для війни проти вторгнення Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це Президент Франції Емманюель Макрон сказав після саміту ЄС у Празі.
"Ми створюємо цей спеціальний виділений фонд спочатку зі 100 мільйонами євро, щоб дозволити придбати обладнання, яке ми вже поставили, і яке ми продовжимо робити щодо озброєнь, тобто оборонних", - сказав Макрон.
Він додав, що ведуться переговори, зокрема з Данією, про постачання Україні більш високоточних артилерійських гармат CAESAR на додаток до 18-ти, які вона вже поставила.
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нагадайте, Франція знаходиться в Європі, а США в Америці?
чи навпаки?
видається, що Франція розташована не тільки в Америці, а в іншій галактиці
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Джерело: https://censor.net/ua/r3357817
Маню, не звони ему больше, не позорься.