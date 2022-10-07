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Макрон оголосив про створення фонду для закупівлі зброї для України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

макрон

Емманюель Макрон заявив у п’ятницю, що Франція створила фонд у розмірі 100 мільйонів євро (98 мільйонів доларів США) для прямої купівлі Україною зброї та інших матеріальних засобів, необхідних для війни проти вторгнення Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це Президент Франції Емманюель Макрон сказав після саміту ЄС у Празі.

"Ми створюємо цей спеціальний виділений фонд спочатку зі 100 мільйонами євро, щоб дозволити придбати обладнання, яке ми вже поставили, і яке ми продовжимо робити щодо озброєнь, тобто оборонних", - сказав Макрон.

Він додав, що ведуться переговори, зокрема з Данією, про постачання Україні більш високоточних артилерійських гармат CAESAR на додаток до 18-ти, які вона вже поставила.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
ДЯКУЕМО!
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07.10.2022 19:56
+14
Дуже велике прохання до Макрона - жодного предстаника ОПи політично-канцелярского керівництва Україні у будь який наглядової ради. ЖОДНОГО.
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07.10.2022 20:07
+6
имени ********* фсбэшного ара-хламидии
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07.10.2022 20:46
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ДЯКУЕМО!
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07.10.2022 19:56 Відповісти
Дякуємо1 Але це після зустрічі з Ліз Трасс. Подяка мужнім британцям!
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07.10.2022 20:43 Відповісти
дякуємо, дякуємо... за фонд у розмірі 100 мільйонів євро. патужно !

нагадайте, Франція знаходиться в Європі, а США в Америці?
чи навпаки?
видається, що Франція розташована не тільки в Америці, а в іншій галактиці
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07.10.2022 21:50 Відповісти
Имени Коломойского !
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07.10.2022 19:57 Відповісти
не имени кролика роджера - яценюка- майамского- подзаборного
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07.10.2022 20:02 Відповісти
На городі бузина...
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07.10.2022 20:05 Відповісти
имени ********* фсбэшного ара-хламидии
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07.10.2022 20:46 Відповісти
Глаза дебильного 5-ти летнего мальчика
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08.10.2022 00:14 Відповісти
Дерьмака.

"Друг Єрмака і постачання зброї: в чому ризики роботи нового агентства при Міноборони
Минулого четверга міністр оборони Олексій Резніков був вимушений відбиватись від звинувачень у тому, що створює збройну монополію під друга керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Причиною стала низка матеріалів у ЗМІ, які написали про таємного куратора, а також черговий лист конгресвумен Вікторії Спартц до президента США Джо Байдена."
Джерело: https://censor.net/ua/r3357817
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07.10.2022 20:16 Відповісти
Історія "скромненько та зі смаком" має неочіковане продовження) Ваша відповідь пане Шольц?))
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07.10.2022 19:57 Відповісти
макрон? неочікувано. мабуть ***** вчергове не взяв слухавку і макрон образився.
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07.10.2022 19:59 Відповісти
***** не дал ему жаб с мокшанских болот, которых обещал. Микрон обиделся.
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07.10.2022 20:03 Відповісти
тєлєфон..галльооо..гальооо../)(уйло задумав многоходовочку даю 100 відсотків
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07.10.2022 20:03 Відповісти
Дуже велике прохання до Макрона - жодного предстаника ОПи політично-канцелярского керівництва Україні у будь який наглядової ради. ЖОДНОГО.
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07.10.2022 20:07 Відповісти
Неужели у Макрона яйца появились?
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07.10.2022 20:08 Відповісти
Помню, кино такое было.. Эммануэль
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07.10.2022 20:10 Відповісти
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07.10.2022 20:12 Відповісти
Про шольца и меркель тоже было - йа йа дас ист фантастиш ! Кайне фройляйн гефикт анален
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07.10.2022 20:13 Відповісти
Да та старая шалава и с х..лом пересечься могла, когда он в Дрездене вечеринки спецам устраивал...
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07.10.2022 20:25 Відповісти
Ну я помню он к ней подкатывал, с намеками на страпон - "если бы у бабушки был половой орган дедушки" - или что то такое )))
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07.10.2022 20:38 Відповісти
Если дело так пойдет и дипломатия Украины сможет на основе этого добиться официального фонда ЕС по финансированию вооружения для Украины, будут у Украины и гаубицы и БМП, а затем и танки.
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07.10.2022 20:13 Відповісти
НАТО демилитаризирует Россию, через Украину.
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07.10.2022 20:19 Відповісти
Андрей Степанович Бандера вам всем передает привет
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07.10.2022 20:21 Відповісти
А пока что основные поставщики военной техники в ВСУ... сами кацапы )))
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07.10.2022 20:31 Відповісти
Макрон здорового человека.
Маню, не звони ему больше, не позорься.
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07.10.2022 20:55 Відповісти
ДЯКУЄМО
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07.10.2022 22:11 Відповісти
Пока трофейного у нас в разы больше, чем французского. Нет?
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08.10.2022 08:00 Відповісти
 
 