Макрон объявил о создании фонда для закупки оружия для Украины
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Эмманюэль Макрон заявил в пятницу, что Франция создала фонд в размере 100 миллионов евро (98 миллионов долларов США) для прямой покупки Украиной оружия и других материальных средств, необходимых ей для войны против вторжения России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сказал после саммита ЕС в Праге.
"Мы создаем этот специальный выделенный фонд первоначально со 100 миллионами евро, чтобы позволить приобрести оборудование, которое мы уже поставили, и которое мы продолжим делать касательно вооружений, то есть оборонительных", — сказал Макрон.
Он добавил, что ведутся переговоры, в частности с Данией, о поставках Украине более высокоточных артиллерийских орудий CAESAR в дополнение к 18-ти, которые она уже поставила.
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Джерело: https://censor.net/ua/r3357817
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