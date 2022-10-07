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Макрон объявил о создании фонда для закупки оружия для Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

макрон

Эмманюэль Макрон заявил в пятницу, что Франция создала фонд в размере 100 миллионов евро (98 миллионов долларов США) для прямой покупки Украиной оружия и других материальных средств, необходимых ей для войны против вторжения России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сказал после саммита ЕС в Праге.

"Мы создаем этот специальный выделенный фонд первоначально со 100 миллионами евро, чтобы позволить приобрести оборудование, которое мы уже поставили, и которое мы продолжим делать касательно вооружений, то есть оборонительных", — сказал Макрон.

Он добавил, что ведутся переговоры, в частности с Данией, о поставках Украине более высокоточных артиллерийских орудий CAESAR в дополнение к 18-ти, которые она уже поставила.

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Топ комментарии
+17
ДЯКУЕМО!
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07.10.2022 19:56
+14
Дуже велике прохання до Макрона - жодного предстаника ОПи політично-канцелярского керівництва Україні у будь який наглядової ради. ЖОДНОГО.
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07.10.2022 20:07
+6
имени ********* фсбэшного ара-хламидии
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07.10.2022 20:46
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ДЯКУЕМО!
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07.10.2022 19:56 Ответить
Дякуємо1 Але це після зустрічі з Ліз Трасс. Подяка мужнім британцям!
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07.10.2022 20:43 Ответить
дякуємо, дякуємо... за фонд у розмірі 100 мільйонів євро. патужно !

нагадайте, Франція знаходиться в Європі, а США в Америці?
чи навпаки?
видається, що Франція розташована не тільки в Америці, а в іншій галактиці
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07.10.2022 21:50 Ответить
Имени Коломойского !
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07.10.2022 19:57 Ответить
не имени кролика роджера - яценюка- майамского- подзаборного
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07.10.2022 20:02 Ответить
На городі бузина...
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07.10.2022 20:05 Ответить
имени ********* фсбэшного ара-хламидии
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07.10.2022 20:46 Ответить
Глаза дебильного 5-ти летнего мальчика
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08.10.2022 00:14 Ответить
Дерьмака.

"Друг Єрмака і постачання зброї: в чому ризики роботи нового агентства при Міноборони
Минулого четверга міністр оборони Олексій Резніков був вимушений відбиватись від звинувачень у тому, що створює збройну монополію під друга керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Причиною стала низка матеріалів у ЗМІ, які написали про таємного куратора, а також черговий лист конгресвумен Вікторії Спартц до президента США Джо Байдена."
Джерело: https://censor.net/ua/r3357817
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07.10.2022 20:16 Ответить
Історія "скромненько та зі смаком" має неочіковане продовження) Ваша відповідь пане Шольц?))
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07.10.2022 19:57 Ответить
макрон? неочікувано. мабуть ***** вчергове не взяв слухавку і макрон образився.
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07.10.2022 19:59 Ответить
***** не дал ему жаб с мокшанских болот, которых обещал. Микрон обиделся.
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07.10.2022 20:03 Ответить
тєлєфон..галльооо..гальооо../)(уйло задумав многоходовочку даю 100 відсотків
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07.10.2022 20:03 Ответить
Дуже велике прохання до Макрона - жодного предстаника ОПи політично-канцелярского керівництва Україні у будь який наглядової ради. ЖОДНОГО.
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07.10.2022 20:07 Ответить
Неужели у Макрона яйца появились?
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07.10.2022 20:08 Ответить
Помню, кино такое было.. Эммануэль
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07.10.2022 20:10 Ответить
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07.10.2022 20:12 Ответить
Про шольца и меркель тоже было - йа йа дас ист фантастиш ! Кайне фройляйн гефикт анален
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07.10.2022 20:13 Ответить
Да та старая шалава и с х..лом пересечься могла, когда он в Дрездене вечеринки спецам устраивал...
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07.10.2022 20:25 Ответить
Ну я помню он к ней подкатывал, с намеками на страпон - "если бы у бабушки был половой орган дедушки" - или что то такое )))
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07.10.2022 20:38 Ответить
Если дело так пойдет и дипломатия Украины сможет на основе этого добиться официального фонда ЕС по финансированию вооружения для Украины, будут у Украины и гаубицы и БМП, а затем и танки.
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07.10.2022 20:13 Ответить
НАТО демилитаризирует Россию, через Украину.
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07.10.2022 20:19 Ответить
Андрей Степанович Бандера вам всем передает привет
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07.10.2022 20:21 Ответить
А пока что основные поставщики военной техники в ВСУ... сами кацапы )))
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07.10.2022 20:31 Ответить
Макрон здорового человека.
Маню, не звони ему больше, не позорься.
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07.10.2022 20:55 Ответить
ДЯКУЄМО
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07.10.2022 22:11 Ответить
Пока трофейного у нас в разы больше, чем французского. Нет?
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08.10.2022 08:00 Ответить
 
 