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Макрон и Трасс: будем поддерживать Украину столько, сколько необходимо

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

макрон,трасс

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подтвердили решимость поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

Об этом, как проинформировал Елисейский дворец, шла речь во время их встречи на полях первого саммита Европейского политического сообщества в Праге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они подчеркнули свою решимость оказывать Украине столько, сколько понадобится всю необходимую поддержку для восстановления ее суверенитета и территориальной целостности и противостояния российской агрессии, а также свою решимость требовать ответственности от hоссии за ее действия", - говорится в сообщении.

Также, ввиду тесных и давних связей, объединяющих их страны, президент и премьер-министр договорились провести следующий франко-британский саммит во Франции в 2023 году для продвижения обновленной двусторонней повестки дня.

Кроме того, Макрон и Трасс обсудили углубление двустороннего сотрудничества, в частности в энергетической сфере, отметив, что энергетический переход и снижение зависимости от российских углеводородов являются общими вызовами.

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Они подтвердили свою уверенность, что возобновляемые источники энергии и ядерная энергетика - это часть согласованных стратегий для обеспечения энергетического перехода и достижения стратегической автономии.

Президент и премьер подтвердили полную поддержку французского и британского правительств в отношении новой АЭС в Сайзуэлле и ожидают, что компетентные органы завершат соответствующие соглашения в течение следующего месяца.

Лидеры стран также договорились углубить сотрудничество в сфере нелегальной миграции, бороться с преступными организациями, занимающимися торговлей людьми в Европе и положить конец опасным переходам через Ла-Манш.

Также президент Макрон и премьер Трасс высоко оценили качество дискуссий на первом саммите Европейского политического сообщества и ждут его последующих шагов, - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+5
ЗСУ потрібні танки і бронетехніка авіація і артилерія
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07.10.2022 10:39
+2
Трасс и Макрон дайте арти больше, под Бахмутом, на Запорожье ж.па
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07.10.2022 11:23
+1
А знаете ли вы, что тысяча обещаний "поддерживать Украину столько, сколько необходимо" равноценны одному танку Леопард? А сотня обещаний имеют эффект, сравнимый с залпом HIMARS. Правда-правда!
Именно поэтому их так охотно раздают наши западные союзники. Пообещали - и тут же бросаются читать новости: как это помогло ВСУ в контрнаступлении...

Спасибо!
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07.10.2022 11:46
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Правила форума Совет форумчан
ЗСУ потрібні танки і бронетехніка авіація і артилерія
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07.10.2022 10:39 Ответить
Трасс и Макрон дайте арти больше, под Бахмутом, на Запорожье ж.па
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07.10.2022 11:23 Ответить
А знаете ли вы, что тысяча обещаний "поддерживать Украину столько, сколько необходимо" равноценны одному танку Леопард? А сотня обещаний имеют эффект, сравнимый с залпом HIMARS. Правда-правда!
Именно поэтому их так охотно раздают наши западные союзники. Пообещали - и тут же бросаются читать новости: как это помогло ВСУ в контрнаступлении...

Спасибо!
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07.10.2022 11:46 Ответить
А при Трас вже були поставки озброєння чи тільки при Джонсону?
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07.10.2022 12:31 Ответить
Дякую за неадекватну відповідь.
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07.10.2022 12:49 Ответить
Будут и при Лиз Трас, я в этом не сомневаюсь.
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07.10.2022 17:56 Ответить
Дякую, а то постійно весь в справах і якось пропустив інфу по Британії і тому поцікавився чи були, а те що ще будуть навіть не сумнівався у цьому.
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07.10.2022 18:06 Ответить
Украине нужно срочно больше авиации - нужны боевые вертолеты! Потому что осень и идут дожди и грязь на земле, нужна авиация, чтобы с воздуха уничтожать орду!

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07.10.2022 13:18 Ответить
Дякуємо.
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07.10.2022 13:46 Ответить
8й місяць війни 2022. В Європі нова політична мода - причина Україна. Те що Україна буде причиною багатьох процесів було написано ще в 2014...

Нобелівська премія миру - перша йде громадянська організація України... як Майдан аукнувся. Все безкінечна брехня, крім суспільства - парадокс України.
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07.10.2022 16:12 Ответить
Не знаю, как этот Макарон, а вот Лиз Трасс - наш настоящий союзник, как и Борис Джонсон.
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07.10.2022 17:54 Ответить
73 відсотки американців вважають, що США повинні продовжувати надавати допомогу Україні навіть попри погрози Москви застосувати ядерну зброю. Такими є результати опитування Reuters/Ipsos, проведеного 4-5 жовтня.

Водночас дві третини опитаних (66%) підтримують постачання зброї до Києва.

В аналогічному опитуванні, проведеному місяцем раніше, 51 відсоток респондентів висловився за поставки зброї.
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07.10.2022 18:17 Ответить
 
 