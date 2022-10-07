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Макрон і Трасс: будемо підтримувати Україну стільки, скільки необхідно

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

макрон,трасс

Президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс підтвердили рішучість підтримувати України стільки, скільки буде необхідно.

Про це, як поінформував Єлисейський палац, йшлося під час їхньої зустрічі на полях першого саміту Європейської політичної спільноти у Празі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вони підкреслили свою рішучість надавати Україні стільки, скільки знадобиться, всю необхідну підтримку для відновлення її суверенітету та територіальної цілісності та протистояння російській агресії, а також свою рішучість вимагати відповідальності від росії за її дії", - йдеться у повідомленні.

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Також, зважаючи на тісні та давні зв'язки, які об'єднують їхні країни, президент і прем'єр-міністр домовилися провести наступний франко-британський саміт у Франції у 2023 році для просування оновленого двостороннього порядку денного.

Крім того, Макрон і Трасс обговорили поглиблення двостороннього співробітництва, зокрема в енергетичній сфері, зазначивши, що енергетичний перехід і зменшення залежності від російських вуглеводнів є спільними викликами.

Вони підтвердили своє переконання в тому, що відновлювані джерела енергії та ядерна енергетика є частиною узгоджених стратегій для забезпечення енергетичного переходу та досягнення стратегічної автономії.

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Президент і прем’єр підтвердили повну підтримку французького та британського урядів щодо нової АЕС у Сайзуеллі та очікують, що компетентні органи завершать відповідні угоди протягом наступного місяця.

Лідери країн також домовилися поглибити співпрацю у сфері нелегальної міграції, боротися зі злочинними організаціями, що займаються торгівлею людьми в Європі та покласти край небезпечним переходам через Ла-Манш.

Також президент Макрон і прем’єр Трасс високо оцінили якість дискусій на першому саміті Європейської політичної спільноти та чекають її наступних кроків, - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
ЗСУ потрібні танки і бронетехніка авіація і артилерія
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07.10.2022 10:39
+2
Трасс и Макрон дайте арти больше, под Бахмутом, на Запорожье ж.па
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07.10.2022 11:23
+1
А знаете ли вы, что тысяча обещаний "поддерживать Украину столько, сколько необходимо" равноценны одному танку Леопард? А сотня обещаний имеют эффект, сравнимый с залпом HIMARS. Правда-правда!
Именно поэтому их так охотно раздают наши западные союзники. Пообещали - и тут же бросаются читать новости: как это помогло ВСУ в контрнаступлении...

Спасибо!
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07.10.2022 11:46
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ЗСУ потрібні танки і бронетехніка авіація і артилерія
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07.10.2022 10:39 Відповісти
Трасс и Макрон дайте арти больше, под Бахмутом, на Запорожье ж.па
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07.10.2022 11:23 Відповісти
А знаете ли вы, что тысяча обещаний "поддерживать Украину столько, сколько необходимо" равноценны одному танку Леопард? А сотня обещаний имеют эффект, сравнимый с залпом HIMARS. Правда-правда!
Именно поэтому их так охотно раздают наши западные союзники. Пообещали - и тут же бросаются читать новости: как это помогло ВСУ в контрнаступлении...

Спасибо!
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07.10.2022 11:46 Відповісти
А при Трас вже були поставки озброєння чи тільки при Джонсону?
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07.10.2022 12:31 Відповісти
Дякую за неадекватну відповідь.
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07.10.2022 12:49 Відповісти
Будут и при Лиз Трас, я в этом не сомневаюсь.
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07.10.2022 17:56 Відповісти
Дякую, а то постійно весь в справах і якось пропустив інфу по Британії і тому поцікавився чи були, а те що ще будуть навіть не сумнівався у цьому.
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07.10.2022 18:06 Відповісти
Украине нужно срочно больше авиации - нужны боевые вертолеты! Потому что осень и идут дожди и грязь на земле, нужна авиация, чтобы с воздуха уничтожать орду!

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07.10.2022 13:18 Відповісти
Дякуємо.
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07.10.2022 13:46 Відповісти
8й місяць війни 2022. В Європі нова політична мода - причина Україна. Те що Україна буде причиною багатьох процесів було написано ще в 2014...

Нобелівська премія миру - перша йде громадянська організація України... як Майдан аукнувся. Все безкінечна брехня, крім суспільства - парадокс України.
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07.10.2022 16:12 Відповісти
Не знаю, как этот Макарон, а вот Лиз Трасс - наш настоящий союзник, как и Борис Джонсон.
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07.10.2022 17:54 Відповісти
73 відсотки американців вважають, що США повинні продовжувати надавати допомогу Україні навіть попри погрози Москви застосувати ядерну зброю. Такими є результати опитування Reuters/Ipsos, проведеного 4-5 жовтня.

Водночас дві третини опитаних (66%) підтримують постачання зброї до Києва.

В аналогічному опитуванні, проведеному місяцем раніше, 51 відсоток респондентів висловився за поставки зброї.
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07.10.2022 18:17 Відповісти
 
 