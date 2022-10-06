ЄС має відмовитися від російських нафти та газу, - Трасс
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Війна в Україні показала, наскільки Європа залежить від російського постачання. Прем’єр-міністр Великобританії Ліз Трасс закликала європейських лідерів відмовитися від постачання енергоресурсів із Росії.
Про це повідомляє Цензор. НЕТ посиланням на The Times.
"Путін сподівається, що зможе розділити нас у боротьбі за енергоносії. Ми повинні показати йому, що він не правий", - написала Трасс.
Для того, щоб захиститися від зимових відключень електроенергії, необхідно підтримувати зв'язок через підводні кабелі та трубопроводи протягом зими, нагодосила Трасс. Для цього вона звернулася до Франції, Бельгії та Нідерландів.
"Безпека, енергетика та міграція - три найнагальніші пріоритети для британського народу, тому вони також є головними в моєму порядку денному. Ось чому я їду до Праги на сьогоднішню зустріч європейських лідерів", - сказала вона.
За її словами, ці життєво важливі питання торкаються всього континенту, тому необхідна спільна позиція з європейськими друзями та союзниками. "Саме тому ми хочемо бачити сильний голос для країн, які не входять до ЄС, таких як Україна, Норвегія та Швейцарія", - наголосила Трасс.
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На полях конференції Консервативної партії Великої Британії делегація «Європейської Солідарності» провела чисельні зустрічі з депутатами британського парламенту, Бундестагу, канадськими парламентарями - фото:
Проведено переговори, зокрема, з депутатами німецького Бундестагу Günter Krings, Thomas Erndl MdB, Philipp Amthor, Detlef Seif; на них особливо акцентували увагу на постачаннях зброї і закликали спростити логістику та пришвидшити поставки важкої техніки, яку так чекають у нас на фронті.
Під час зустрічей з депутатами британського парламенту і британського уряду подякував за лідерство. Мир і стабільність в Європі може бути тільки після перемоги України, тому нам потрібно ще більше зброї і тиску на рф. Закликали парламентарів Британії, Німеччини, Канади визнати дії росії геноцидом та визнати її країною-спонсором тероризму.
И вообще, на секунду. Великобритания же не в ЕС. Как ты можешь на них влиять? UK получает товары по морю и может брать откуда угодно, а ряд европейских стран вообще портов не имеет или даже выхода к морю. Звучит как-то очень странно. Трубопроводы уничтожаются по взмаху руки, вы не сможете держать сотни миль под непрерывным контролем, а танкеры топить могут в том числе кацапские подлодки и вы же боитесь с ними воевать, а они будут бить, если станет у них все тяжко на поле боя.
А вот Франции и Германии, которые могут под 50000 ракет нам дать дальнобойных каждый год, если их заводы будут работать с полной загрузкой и дешевым электричеством, это еще как касается. Санкции были в феврале и они жестко провалились, курс рубля не стал 200 штук за доллар. Лучше было еще тогда не вводить санкции, а начать производство ракетных комплексов и стереть ВС кацапстана с лица земли мощными ударами ракет с КВО в 2-3 метра.
і На жаль в складі ЄС знаходиться спроституйована Москвою Угорщина.
В этом то и суть консенсуса - всех должны устраивать последствия принятого решения.
Вот например в СССР не было таких проституток - потому что никого и ни о чём не спрашивали.
Вопрос в другом, почему венгров не выгоняют из ЕС за альтернативные и неприемлемые взгляды на ситуацию ?
Это же де-факто как семья: что-то не нравится - развод и дальше порознь живите счастливо.
Бельгія пролобіювала "Алросу"
Угорщина-трубну нафту..
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив невдоволення новим пакетом санкцій Європейського Союзу проти росії.
Про це він написав у Twitter.
«Пропоновані елементи майбутнього пакету санкцій ЄС проти росії не відповідають масштабам ескалації путіна й загрозі, яку він становить для Європи і всього світу», - зазначив він.