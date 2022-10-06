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ЄС має відмовитися від російських нафти та газу, - Трасс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

трасс

Війна в Україні показала, наскільки Європа залежить від російського постачання. Прем’єр-міністр Великобританії Ліз Трасс закликала європейських лідерів відмовитися від постачання енергоресурсів із Росії.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ посиланням на The Times.

"Путін сподівається, що зможе розділити нас у боротьбі за енергоносії. Ми повинні показати йому, що він не правий", - написала Трасс.

Для того, щоб захиститися від зимових відключень електроенергії, необхідно підтримувати зв'язок через підводні кабелі та трубопроводи протягом зими, нагодосила Трасс. Для цього вона звернулася до Франції, Бельгії та Нідерландів.

"Безпека, енергетика та міграція - три найнагальніші пріоритети для британського народу, тому вони також є головними в моєму порядку денному. Ось чому я їду до Праги на сьогоднішню зустріч європейських лідерів", - сказала вона.

За її словами, ці життєво важливі питання торкаються всього континенту, тому необхідна спільна позиція з європейськими друзями та союзниками. "Саме тому ми хочемо бачити сильний голос для країн, які не входять до ЄС, таких як Україна, Норвегія та Швейцарія", - наголосила Трасс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трасс проти миру з РФ в обмін на українську землю: Україна може перемогти. Україна повинна перемогти. І Україна переможе"

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+4
Відчуваю що це Залізна Леді 2.
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06.10.2022 09:48
+4
в неї на Конференції - числені гості-консерватори чи не з усіх країн Європи. Так що її заклики мають сенс.
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06.10.2022 09:59
+3
Не повірите, не так давно Україна робила те саме..... а коли раша вбивала у Грузії.....
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06.10.2022 10:12
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бла бла бла
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06.10.2022 09:45 Відповісти
Бла...бла...бла то ********** робить, а ця заява матиме наслідки.
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06.10.2022 10:07 Відповісти
Коли будуть наслідки,тоді будемо радіти.а поки ЄС фінансує війну проти України
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06.10.2022 10:09 Відповісти
Не повірите, не так давно Україна робила те саме..... а коли раша вбивала у Грузії.....
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06.10.2022 10:12 Відповісти
Більш того, коли на Іран наклали санкції і вони не змогли купувати нові літакі, украінські авіакомпаніі залюбки дали Ірану своі літаки і екіпажі а воно он як вийшло. Як кажуть нічого особистого...
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06.10.2022 10:18 Відповісти
тоді були інші керівники України; і їх навіть на виборах підтримувала більшість електорату...
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06.10.2022 10:45 Відповісти
А яким чином керівники краіни відносяться до приватних авіакомпаній???
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06.10.2022 10:51 Відповісти
надають дозволи у ліцензованих сферах економіки. Не приєднуються цілою країною, наприклад, до санкцій.
Кста, чого влада США почала розслідування, як мікропроцесори виробництва компаній США потрапили до Ірану і використані при виготовлені дронів-камікадзе?
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06.10.2022 10:59 Відповісти
Так справа в тому що надавати літаки і екіпажі в аренду було не заборонено санкціями. Саме як зараз не заборонено купувати енергоносіі у узьких. Річ в тому що наша війна далека від більшості європейців і вони будуть намагатися робити бізнес з узькими якщо їм буде це вигідно, точно так як це робили ми, коли для нас було вигідно... А багато хто буде намагатися обходити санкціі, тому що це буде приносити надприбутки. На початку війни на кацапаських БТРах були французьки тепловізори, які імпортували до рашки після 2014 року коли вже були накладені санкціі. Бізнес.
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06.10.2022 11:10 Відповісти
Відчуваю що це Залізна Леді 2.
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06.10.2022 09:48 Відповісти
Порошенко закликав парламентарів Британії, Німеччини та Канади визнати росію країною-спонсором тероризму
На полях конференції Консервативної партії Великої Британії делегація «Європейської Солідарності» провела чисельні зустрічі з депутатами британського парламенту, Бундестагу, канадськими парламентарями - фото:



Проведено переговори, зокрема, з депутатами німецького Бундестагу Günter Krings, Thomas Erndl MdB, Philipp Amthor, Detlef Seif; на них особливо акцентували увагу на постачаннях зброї і закликали спростити логістику та пришвидшити поставки важкої техніки, яку так чекають у нас на фронті.
Під час зустрічей з депутатами британського парламенту і британського уряду подякував за лідерство. Мир і стабільність в Європі може бути тільки після перемоги України, тому нам потрібно ще більше зброї і тиску на рф. Закликали парламентарів Британії, Німеччини, Канади визнати дії росії геноцидом та визнати її країною-спонсором тероризму.
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06.10.2022 09:49 Відповісти
Не верю, считаю это невозможным в принципе. Лучше забить вообще на санкции как бредовую идею, подсунутую внедренными консервами еще со времен Шредера и даже Киссинджера, и сделать упор на военное производство, победить кацапов лишь за счет того, что Запад производит и может произвести в 15 раз больше танков, в 50 раз больше ракет, в 50 раз больше самолетов и все это десятикратно лучше качеством. И все, победа наша. И давайте кацапам хоть триллионы долларов дохода за энергоносители, они с ними ничего не сделают, так как все разворуют, нация деградировала до дебилов, умные люди не будут служить режиму Чмони и уже выехали скорее всего.

И вообще, на секунду. Великобритания же не в ЕС. Как ты можешь на них влиять? UK получает товары по морю и может брать откуда угодно, а ряд европейских стран вообще портов не имеет или даже выхода к морю. Звучит как-то очень странно. Трубопроводы уничтожаются по взмаху руки, вы не сможете держать сотни миль под непрерывным контролем, а танкеры топить могут в том числе кацапские подлодки и вы же боитесь с ними воевать, а они будут бить, если станет у них все тяжко на поле боя.
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06.10.2022 09:52 Відповісти
в неї на Конференції - числені гості-консерватори чи не з усіх країн Європи. Так що її заклики мають сенс.
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06.10.2022 09:59 Відповісти
За поляков и жителей стран Балтии конечно вопросов не будет. Они понимают, как важно уничтожить чмоню, плюс у них нету производственных мощностей тяжелой военной техники за редким исключением как Крабы (ну они глобализированы, требуют сотрудничества с другими странами). Нету производств конечно из-за Шредера и других подонков, кто все сделал по указке Кремля, чтобы именно так и было.

А вот Франции и Германии, которые могут под 50000 ракет нам дать дальнобойных каждый год, если их заводы будут работать с полной загрузкой и дешевым электричеством, это еще как касается. Санкции были в феврале и они жестко провалились, курс рубля не стал 200 штук за доллар. Лучше было еще тогда не вводить санкции, а начать производство ракетных комплексов и стереть ВС кацапстана с лица земли мощными ударами ракет с КВО в 2-3 метра.
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06.10.2022 10:03 Відповісти
у ЄС діє правило консенсусу..

і На жаль в складі ЄС знаходиться спроституйована Москвою Угорщина.
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06.10.2022 10:07 Відповісти
Вам самому не странно от того, что Вы написали ?!
В этом то и суть консенсуса - всех должны устраивать последствия принятого решения.
Вот например в СССР не было таких проституток - потому что никого и ни о чём не спрашивали.

Вопрос в другом, почему венгров не выгоняют из ЕС за альтернативные и неприемлемые взгляды на ситуацию ?
Это же де-факто как семья: что-то не нравится - развод и дальше порознь живите счастливо.
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06.10.2022 10:41 Відповісти
У ІІІ Рейху ПЛ було дохрена. І шо з ними сталось? Всі були потоплені.
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06.10.2022 10:02 Відповісти
поки що "восьмий пакет" санкцій ЄС получився кастрованим.

Бельгія пролобіювала "Алросу"

Угорщина-трубну нафту..

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив невдоволення новим пакетом санкцій Європейського Союзу проти росії.

Про це він написав у Twitter.

«Пропоновані елементи майбутнього пакету санкцій ЄС проти росії не відповідають масштабам ескалації путіна й загрозі, яку він становить для Європи і всього світу», - зазначив він.
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06.10.2022 10:04 Відповісти
Ніхто не боїться воювати з кацапами. Не пиши дурню рюззькаГаварящій.
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06.10.2022 10:08 Відповісти
то бот з-під пригожина. Йому, бач, санкції "ніпочом"; а дай йому,щоб ракети НАТО до нього прилітали.
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06.10.2022 10:48 Відповісти
ЄС - у своїй більшості,організація імпотентів і рашистських холуїв, котра навіть не в силі обмежити ціну на закуповувану у рашиста нафту, а ОПЕК,більше того,підігруючи куйлу , вирішило зменшити видобуток нафти на 2 млн барилеві для того, щоб ррашистська нафта була затребувана і не впала в ціні.Ось такі світові простітути і їхні протеже.
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06.10.2022 09:57 Відповісти
Тільки й того,що "має".
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06.10.2022 09:57 Відповісти
якби жалюгідні європейськи слизняки мали хоча би відсотків 30 тієї впевненості у собі, яку мають американці, війна з ****** закінчилася б десь у травні-червні.
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06.10.2022 10:08 Відповісти
 
 