Киргизстан відмовився від участі у військових навчаннях ОДКБ у Таджикистані

Киргизькі військові не братимуть участі у спільних навчаннях ОДКБ "Рубіж-2022" у Таджикистані.

Про це повідомляє Радіо Азаттик, інформує Цензор.НЕТ.

"Раніше ми планували брати участь у спільних військових навчаннях ОДКБ "Рубіж-2022". Але зараз ухвалили рішення про відмову. Це позиція Киргизстану",- заявили в Міноборони країни.

У відомстві зазначили, що раніше військовий контингент Киргизстану збирався брати участь у навчаннях ОДКБ у Таджикистані, але не конкретизували, у зв'язку з чим Киргизстан відмовився від участі.

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