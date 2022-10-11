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Новини
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Киргизстан відмовився від участі у військових навчаннях ОДКБ у Таджикистані

одкб

Киргизькі військові не братимуть участі у спільних навчаннях ОДКБ "Рубіж-2022" у Таджикистані.

Про це повідомляє Радіо Азаттик, інформує Цензор.НЕТ.

"Раніше ми планували брати участь у спільних військових навчаннях ОДКБ "Рубіж-2022". Але зараз ухвалили рішення про відмову. Це позиція Киргизстану",- заявили в Міноборони країни.

У відомстві зазначили, що раніше військовий контингент Киргизстану збирався брати участь у навчаннях ОДКБ у Таджикистані, але не конкретизували, у зв'язку з чим Киргизстан відмовився від участі.

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Киргизстан (145) ОДКБ (102) Таджикистан (43) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+6
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11.10.2022 11:40
+5
Кыргызы не бараны, как россияне. зачем им идти на убой ради смердючего населения Параши.
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11.10.2022 11:36
+4
Класика:- вчасно зрадити, це не зрадити а-передбачити...
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11.10.2022 11:33
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ОДКБ - Організація Дєйствітєльная Как Би.
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11.10.2022 11:31 Відповісти
Киргизстван відмовтитвся від навчань в Таджикістані передусім через їх нещодавний прикеордонний конфлікт
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11.10.2022 11:39 Відповісти
Класика:- вчасно зрадити, це не зрадити а-передбачити...
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11.10.2022 11:33 Відповісти
Всё верно, у них конфликт с Таджиками, посему не поедут.
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11.10.2022 11:33 Відповісти
Забыл добавить, официально из-за воды.
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11.10.2022 11:34 Відповісти
Кыргызы не бараны, как россияне. зачем им идти на убой ради смердючего населения Параши.
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11.10.2022 11:36 Відповісти
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11.10.2022 11:40 Відповісти
Китаи Турція -- нові потрони .
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11.10.2022 11:43 Відповісти
Мабуть у кацапів нема чим платити кіргізам. Санкції роблять свою справу, 👈
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11.10.2022 11:49 Відповісти
Могу ошибаться, но именно Киргистан 25-го февраля как-то поддержал кацапов чуть ли не участием в войне, так как думал, что возьмут Киев за 3 дня. Ну и выступить якобы вместе с ними, прислав оккупационные войска. Один, просто рискнул первым ляпнуть, но затем спустя сутки слился. Армения же молчала (поумнее будут, смотрят на результат), но я абсолютно и точно уверен, что они прислали бы свои войска для оккупации нашей земли как полицейские силы в том числе и для насилия над нашими гражданами. Они бы это сделали вне всяких сомнений, так как наглядный пример протесты в Казахстане в январе, где Армения вообще играла первым номером якобы как нынешний председатель в ОДКБ, Киргистан же разделились голоса, народ против был, но небольшим большинство тоже участвовали в этом как оккупационные силы, но там Китай быстро всех выгнал.

Это довольно важный момент, который никогда не будет забыть и учтен. Они бы из своих соображений (защита ВС РФ их стран от Таджикистана и Азербайджана в свою очередь) напали бы на нашу страну, если бы кацапы смогли победить за 3 дня. Ни одна, подчеркиваю, ни одна из стран ОДКБ 24-го февраля не сделала решительного заявления с осуждением необоснованной агрессии Кацапстана против нашей страны, они все заткнулись и молча бы присоединились к дележке. Этого забывать не стоит, нынче они конечно уже стали себя так вести, но они никогда не будут нашими союзниками. Казахстан лучше всего себя повел, первым сделал чуть более агрессивные заявления, чем остальные, хоть и воздерживался в ООН. И он бы не послал оккупационные войска, не потому, что такой хороший, а просто Китай его прикрывал тогда и нету ему угрозы кроме как не от рашки.
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11.10.2022 12:27 Відповісти
 
 