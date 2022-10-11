Киргизстан відмовився від участі у військових навчаннях ОДКБ у Таджикистані
Киргизькі військові не братимуть участі у спільних навчаннях ОДКБ "Рубіж-2022" у Таджикистані.
Про це повідомляє Радіо Азаттик, інформує Цензор.НЕТ.
"Раніше ми планували брати участь у спільних військових навчаннях ОДКБ "Рубіж-2022". Але зараз ухвалили рішення про відмову. Це позиція Киргизстану",- заявили в Міноборони країни.
У відомстві зазначили, що раніше військовий контингент Киргизстану збирався брати участь у навчаннях ОДКБ у Таджикистані, але не конкретизували, у зв'язку з чим Киргизстан відмовився від участі.
Топ коментарі
+6 частный сектор
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+4 Evgen Karpenko
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Это довольно важный момент, который никогда не будет забыть и учтен. Они бы из своих соображений (защита ВС РФ их стран от Таджикистана и Азербайджана в свою очередь) напали бы на нашу страну, если бы кацапы смогли победить за 3 дня. Ни одна, подчеркиваю, ни одна из стран ОДКБ 24-го февраля не сделала решительного заявления с осуждением необоснованной агрессии Кацапстана против нашей страны, они все заткнулись и молча бы присоединились к дележке. Этого забывать не стоит, нынче они конечно уже стали себя так вести, но они никогда не будут нашими союзниками. Казахстан лучше всего себя повел, первым сделал чуть более агрессивные заявления, чем остальные, хоть и воздерживался в ООН. И он бы не послал оккупационные войска, не потому, что такой хороший, а просто Китай его прикрывал тогда и нету ему угрозы кроме как не от рашки.