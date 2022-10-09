Киргизстан скасував навчання ОДКБ на своїй території
Киргизстан вирішив відмовитись від проведення навчань ОДКБ.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Азаттык.
Наголошується, що командно-штабні навчання із миротворчими силами ОДКБ "Непорушне братство-2022" мали пройти на території КР у жовтні 2022 року.
Раніше навчання скасували Казахстан і Вірменія.
Топ коментарі
+27 Валентин Коваль
показати весь коментар09.10.2022 11:16
+16 Алекс Скела
показати весь коментар09.10.2022 11:19
+16 Leon Renk #454630
показати весь коментар09.10.2022 11:24
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---Яволь, майн фюрер! --- от тільки армія на навчаннях, військо ще треба переловити на прип'ятських болотах, як тільки -- так зразу!
Після закінчення навчань, на другий день починає нові..))
Думаю,так буде до самої капітуляції гондурасєї..
Прогнозую, що Токай буде себе все впевненіше поводити з часом.
Или денег побольше с кацапоидов выкачать
і створювати союз країн центральної азії.
раніше вони боялись це зробити, бо росія нападе.
зараз вже китай сказав, що захистить.