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Новини
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Киргизстан скасував навчання ОДКБ на своїй території

одкб

Киргизстан вирішив відмовитись від проведення навчань ОДКБ.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Азаттык.

Наголошується, що командно-штабні навчання із миротворчими силами ОДКБ "Непорушне братство-2022" мали пройти на території КР у жовтні 2022 року.

Раніше навчання скасували Казахстан і Вірменія.

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Автор: 

Вірменія (738) Казахстан (872) Киргизстан (145) ОДКБ (102) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+27
Зато білоруси з навчань не можут виити .
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09.10.2022 11:16
+16
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09.10.2022 11:19
+16
Скасували щоб парашею не воняло!
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09.10.2022 11:24
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Зато білоруси з навчань не можут виити .
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09.10.2022 11:16 Відповісти
Тому киргизи і відмовились ))
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09.10.2022 11:19 Відповісти
Не такий вже бульбофюрер і дурний,***** вже півроку з ножем біля горла: "давай, уперьод на Украину!", Але тарган знає,чим це для нього закінчиться.
---Яволь, майн фюрер! --- от тільки армія на навчаннях, військо ще треба переловити на прип'ятських болотах, як тільки -- так зразу!
Після закінчення навчань, на другий день починає нові..))
Думаю,так буде до самої капітуляції гондурасєї..
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09.10.2022 11:43 Відповісти
у ********* шпагат дуже широкий. самі вони з нього вже не встануть...та й наміру в них вставати немає, на відміну від інших країн.
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09.10.2022 11:44 Відповісти
Привикли до дармового з рашки .
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09.10.2022 11:46 Відповісти
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09.10.2022 11:19 Відповісти
Ще -1
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09.10.2022 11:19 Відповісти
непорушне б**лядство
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09.10.2022 11:19 Відповісти
восток-дело тонкое.. хоча розум в них є на відміну від бульбофюрера
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09.10.2022 11:23 Відповісти
Всьо, Казахстан тойво -- з орбіти рашки, у орбіту інтересів комуністичного Китаю.

Прогнозую, що Токай буде себе все впевненіше поводити з часом.
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09.10.2022 11:24 Відповісти
Да ладно Казахстан - Кыргызстан.
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09.10.2022 11:28 Відповісти
Скасували щоб парашею не воняло!
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09.10.2022 11:24 Відповісти
Одкб це мертвонароджений виродок.
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09.10.2022 11:25 Відповісти
Все понимают что касапские учения перерастают в войну. Так что нах за паребрик.
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09.10.2022 11:25 Відповісти
Хм..А чё это армяшки отказались от учений?Уже наученные?
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09.10.2022 11:26 Відповісти
Нет они просто хитрожопые арабохайи.Россия нерусская еще кусок Карабаха и Кельбаджар отняла(В добавок к Иреванскому ханству) у Одэрбэйджана,засунув туда свои войска и передала это правителям окупированного ИРЕВАНСКОГО ХАНСТВА.(в 1920г. тер.была всего 29000кв.км.-земли Одэрбэджана, которые дали им мировые правители)
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09.10.2022 15:59 Відповісти
Решили отсидется, переждать.
Или денег побольше с кацапоидов выкачать
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09.10.2022 11:35 Відповісти
Пральна! Навіть киргизи зрозуміли, що тупих еавчити чомусь корисному навіть для самих тупих неможливо!
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09.10.2022 11:36 Відповісти
Что то тоже начали подозревать что рашисты войти могут а выйти уже не захотят?
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09.10.2022 11:40 Відповісти
Онлайн обучение вам а помощь. Хрен его знает, куда украинцы в следующий раз Добкина пошлют.
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09.10.2022 11:42 Відповісти
"Непорушне братство" - дві брехні в речені з двох слів, браво!
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09.10.2022 11:46 Відповісти
Таки порушне. И братство ли?
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09.10.2022 12:00 Відповісти
"Нерушимое братство" накрылось одним интересным местом =)
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09.10.2022 12:06 Відповісти
Братство мусульман и православных?
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09.10.2022 12:34 Відповісти
Молодці, просікли фішку!
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09.10.2022 12:11 Відповісти
Поскольку эта тема касается и Армении, хотел бы сказать вот что. У многих украинцев сложилось обманчивое впечатление, что мол, рашка кинула Армению и только из-за этого армяне обиделись на нее. Это не так. Армяне (не армяшки) ненавидят русню точно так же, как и украинцы, литовцы, поляки и другие народы. Можете нагуглить, кто такой Гарегин Нжде, Степан Затикян, перестрелки с руzzкими военными в Ереване в 1990 и многие другие эпизоды русско-армянской "дружбы". Эта "дружба" точно такой же пропагандистский миф, как и русско-украинская "дружба", "адин нарот" и прочая рашистская брехня. Русня-это враг, который всегда маскировался под "союзника" и действовал исключительно во вред Армении
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09.10.2022 12:45 Відповісти
Даже союзники не хотят иметь дел с фашиствующими молодчиками пу и лу
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09.10.2022 12:48 Відповісти
от тобі й Непорушне братство!
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09.10.2022 13:06 Відповісти
треба взагалі цим країнам виходити з одкб,

і створювати союз країн центральної азії.

раніше вони боялись це зробити, бо росія нападе.

зараз вже китай сказав, що захистить.
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09.10.2022 13:07 Відповісти
 
 