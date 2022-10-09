Киргизстан скасував навчання ОДКБ на своїй території

Киргизстан вирішив відмовитись від проведення навчань ОДКБ.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Азаттык.

Наголошується, що командно-штабні навчання із миротворчими силами ОДКБ "Непорушне братство-2022" мали пройти на території КР у жовтні 2022 року.

Раніше навчання скасували Казахстан і Вірменія.

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