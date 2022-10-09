Кыргызстан отменил учения ОДКБ на своей территории

Кыргызстан решил отказаться от проведения учений ОДКБ.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азаттык.

Отмечается, что командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022" должны были состояться на территории КР в октябре 2022 года.

Ранее учения отменили Казахстан и Армения.

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