Кыргызстан отменил учения ОДКБ на своей территории
Кыргызстан решил отказаться от проведения учений ОДКБ.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азаттык.
Отмечается, что командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022" должны были состояться на территории КР в октябре 2022 года.
Ранее учения отменили Казахстан и Армения.
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---Яволь, майн фюрер! --- от тільки армія на навчаннях, військо ще треба переловити на прип'ятських болотах, як тільки -- так зразу!
Після закінчення навчань, на другий день починає нові..))
Думаю,так буде до самої капітуляції гондурасєї..
Прогнозую, що Токай буде себе все впевненіше поводити з часом.
Или денег побольше с кацапоидов выкачать
і створювати союз країн центральної азії.
раніше вони боялись це зробити, бо росія нападе.
зараз вже китай сказав, що захистить.