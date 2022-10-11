Україна повернула тіла 62 полеглих захисників, зокрема з окупованої Оленівки, - Мінреінтеграції

Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулася чергова передача: додому повернули 62-х полеглих героїв. Сьогодні Україна повернула тіла героїв.



Переговори були надтяжкими, але завдяки кропіткій роботі всієї команди Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка вдалося повернути наших воїнів, зокрема, бійців із багатостраждальної Оленівки", - йдеться в повідомленні.

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