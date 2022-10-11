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Новини Війна
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Україна повернула тіла 62 полеглих захисників, зокрема з окупованої Оленівки, - Мінреінтеграції

обмін

Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулася чергова передача: додому повернули 62-х полеглих героїв. Сьогодні Україна повернула тіла героїв.

Переговори були надтяжкими, але завдяки кропіткій роботі всієї команди Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка вдалося повернути наших воїнів, зокрема, бійців із багатостраждальної Оленівки", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обмін (1148) військовослужбовці (4703) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+8
62 жизни, отданных за свободу страны, за жизнь детей и граждан свободной Украины. Разные люди, разные судьбы. Объединила всех и проявила лучшие человеческие качества любовь к своей земле, долг перед Украиной.

Вечная память. Мир вашим душам. Вечный покой.
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11.10.2022 11:38
+7
R.I.P. Воїнам!
Героям Слава!

співчуття рідним
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11.10.2022 11:39
+6
брехливі мразі зелені - як же я вас ненавиджу!
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11.10.2022 11:38
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живою кацапнею розплатилася за тіла захисників?
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11.10.2022 11:34 Відповісти
брехливі мразі зелені - як же я вас ненавиджу!
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11.10.2022 11:38 Відповісти
62 жизни, отданных за свободу страны, за жизнь детей и граждан свободной Украины. Разные люди, разные судьбы. Объединила всех и проявила лучшие человеческие качества любовь к своей земле, долг перед Украиной.

Вечная память. Мир вашим душам. Вечный покой.
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11.10.2022 11:38 Відповісти
R.I.P. Воїнам!
Героям Слава!

співчуття рідним
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11.10.2022 11:39 Відповісти
R.I.P...
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11.10.2022 11:42 Відповісти
ці зелені ***** на святому грають і як би і заперечити нема чим,
а зелена кодла свій бал грає...
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11.10.2022 11:46 Відповісти
уважте, жодного зеленого слова за яку русняву *****, хлопців повернули...
зелені не хочуть шо би ми знали..
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11.10.2022 12:12 Відповісти
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11.10.2022 13:10 Відповісти
Всіх воїнів треба відспівувати з палаців бєніоманськогокнура,"смотрящого"януковіча єЛДАКА,ренигата арахамії і ін.злодіївзрадників....Знову зєМОЛОДЬ в пєрдє.....вибирали відвертого бєніного придурка.... і вибрали оманськогокнураперевертнязрадникаБєню.......як воювати так то, Правий сектор, Свобода,Європейська солідарність......але ж був кандитдатом Кошулинський : розумний,відомий у світі, освіченний,порядний,чесний.....НІ...хочуть тільки злодіїв,відвертих,з кримінальним хвостом ....та ви вже дістали....всі хто вибирав бєнюпройдисвіта,чому не на фронті ?! а сидить,**** дь,щось меле...ГАНЬБА, ще скільки будуть нас вбивати...а зрадники - допомагати знищувати Україну?
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11.10.2022 13:20 Відповісти
Вічна пам'ять героям Низький уклін Щирі співчуття рідним
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11.10.2022 13:44 Відповісти
 
 