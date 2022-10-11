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Новини Війна
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У Кривому Розі пролунав вибух, ППО збила ворожу ракету, - Вілкул

суми,ппо

Сьогодні під час оголошеної повітряної тривоги у Кривому Розі пролунав вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Криворіжці, зберігаємо спокій. Вибух - це наші хлопці збили ворожу ракету. Слава ППО!", - зазначив він.

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Автор: 

вибух (4436) Вілкул Олександр (328) Кривий Ріг (1306) крилаті ракети (1070) ППО (3142) ракети (4000)


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Шо то вилкул. От маладец. Наш пострел везде поспел.
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11.10.2022 11:53 Відповісти
Це точно,саме він підказав , що треба робити з ракетою!...
Аж із штанів вискакують, так піариться!...
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11.10.2022 12:09 Відповісти
 
 