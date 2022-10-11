У Кривому Розі пролунав вибух, ППО збила ворожу ракету, - Вілкул
Сьогодні під час оголошеної повітряної тривоги у Кривому Розі пролунав вибух.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
"Криворіжці, зберігаємо спокій. Вибух - це наші хлопці збили ворожу ракету. Слава ППО!", - зазначив він.
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