Силами ППО на Дніпропетровщині збито 4 ракети, - ОВА

Сили протиповітряної оборони збили 4 ракети в небі над Дніпропетровщиною.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"На зараз військові з повітряного командування "Схід" знищили над областю 4 ворожі ракети



Залишайтесь в укриттях. Атака триває", - йдеться в повідомленні.

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