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Силами ППО на Дніпропетровщині збито 4 ракети, - ОВА

ппо

Сили протиповітряної оборони збили 4 ракети в небі над Дніпропетровщиною.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"На зараз військові з повітряного командування "Схід" знищили над областю 4 ворожі ракети

Залишайтесь в укриттях. Атака триває", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В Павлограді на Дніпропетровщині зафіксовано "приліт" ворожої ракети

Автор: 

ППО (3142) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3628)


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дякую!!!
(але нажаль є і приліти...по обл)
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11.10.2022 12:01 Відповісти
Ракета - это 1/5 - 1/20 от бомбовой нагрузки бомбардировщика за 1 вылет. ПВО нужно против тушек (и оно реально эффективно будет, 0.95 точно есть), а против ракет по остаточному принципу. Пускай прилетают ракеты куда прилетают, но мы должны сохранить РЛС, установки и ракеты именно и только против самолетов. То есть часть ПВО с РЛС-передвижными должны просто сидеть в ангаре и не использоваться до того момента, когда на соседних аэродромах будет массовый вылет тушек с бомбами внутри (кстати, надо бы сделать софт, чтобы по камере наблюдения на аэродром прикидывать, лежат ли там бомбы внутри или же он пустой взлетел). Стингеры, Игла, может быть Оса и Гепард можно попробовать против ракет, так как против бомбардировщиков это бесполезно. А вот бук и с-300 и только они, а также наши самолеты, могут сбивать кацапские самолеты на большой высоте.
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11.10.2022 12:11 Відповісти
Слава СралинУ!
а че ж мешает Байдену со спутников секти взлет\вылет этой дряни с Энгельса и поднимать АВАКСы, а в небе пусть на патруль Ф-22 поднимаются?(настутнет)?
плюс - шикарная возможность отточить перехват целей воздушных оппозиц, тьху, платформ ?
че, Ф-22 собьют шоле? А ракеты = ну передали ВПСУ мол, вы типо на них запускали, а они и сбили(если обломки типо предьявят и скажут - а чо мы обстреливали Украину а наши ракеты сбили байденовскими ракетами с истребителей?)
Че, трудно подумать? Джонсон просто не позволяет, вот почему!
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11.10.2022 12:18 Відповісти
Дякуємо.
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11.10.2022 13:08 Відповісти
 
 