Силами ППО на Дніпропетровщині збито 4 ракети, - ОВА
Сили протиповітряної оборони збили 4 ракети в небі над Дніпропетровщиною.
Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"На зараз військові з повітряного командування "Схід" знищили над областю 4 ворожі ракети
Залишайтесь в укриттях. Атака триває", - йдеться в повідомленні.
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(але нажаль є і приліти...по обл)
а че ж мешает Байдену со спутников секти взлет\вылет этой дряни с Энгельса и поднимать АВАКСы, а в небе пусть на патруль Ф-22 поднимаются?(настутнет)?
плюс - шикарная возможность отточить перехват целей воздушных оппозиц, тьху, платформ ?
че, Ф-22 собьют шоле? А ракеты = ну передали ВПСУ мол, вы типо на них запускали, а они и сбили(если обломки типо предьявят и скажут - а чо мы обстреливали Украину а наши ракеты сбили байденовскими ракетами с истребителей?)
Че, трудно подумать? Джонсон просто не позволяет, вот почему!