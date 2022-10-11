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В Павлограді на Дніпропетровщині зафіксовано "приліт" ворожої ракети

ракета

Після вибухів над містом стовп диму.

Про це повідомляє Telegram-канал Павлоградського виконкому, інформує Цензор.НЕТ

"Павлоград не панікуємо! Очікуйте на офіційну інформацію", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Кривому Розі пролунав вибух, ППО збила ворожу ракету, - Вілкул

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крилаті ракети (1070) Павлоград (119) Дніпропетровська область (3628)


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в завод по виробництву пального для ракет?
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11.10.2022 11:59 Відповісти
А ви скорегувати хочете?
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11.10.2022 12:07 Відповісти
Та де паливо - цехи під землею і як би хотів ворог не вийде нікуя.
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11.10.2022 12:20 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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11.10.2022 13:09 Відповісти
 
 