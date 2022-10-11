В Павлограді на Дніпропетровщині зафіксовано "приліт" ворожої ракети
Після вибухів над містом стовп диму.
Про це повідомляє Telegram-канал Павлоградського виконкому, інформує Цензор.НЕТ.
"Павлоград не панікуємо! Очікуйте на офіційну інформацію", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ан Мур
показати весь коментар11.10.2022 11:59 Відповісти Мені подобається 0
Павел Бортновский
показати весь коментар11.10.2022 12:07 Відповісти Мені подобається 3
Анатолий К #427424
показати весь коментар11.10.2022 12:20 Відповісти Мені подобається 1
Чайка Київ
показати весь коментар11.10.2022 13:09 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль