В Павлограді на Дніпропетровщині зафіксовано "приліт" ворожої ракети

Після вибухів над містом стовп диму.

Про це повідомляє Telegram-канал Павлоградського виконкому, інформує Цензор.НЕТ.

"Павлоград не панікуємо! Очікуйте на офіційну інформацію", - йдеться в повідомленні.

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