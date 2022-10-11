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В Павлограде на Днепропетровщине зафиксирован "прилет" вражеской ракеты

ракета

После взрывов над городом столб дыма.

Об этом сообщает Telegram-канал Павлоградского исполкома, передает Цензор.НЕТ.

"Павлоград не паникуем! Ожидайте официальную информацию", - говорится в сообщении.

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крылатые ракеты (878) Павлоград (143) Днепропетровская область (3853)


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в завод по виробництву пального для ракет?
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11.10.2022 11:59 Ответить
А ви скорегувати хочете?
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11.10.2022 12:07 Ответить
Та де паливо - цехи під землею і як би хотів ворог не вийде нікуя.
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11.10.2022 12:20 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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11.10.2022 13:09 Ответить
 
 