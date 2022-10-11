В Павлограде на Днепропетровщине зафиксирован "прилет" вражеской ракеты
После взрывов над городом столб дыма.
Об этом сообщает Telegram-канал Павлоградского исполкома, передает Цензор.НЕТ.
"Павлоград не паникуем! Ожидайте официальную информацию", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ан Мур
показать весь комментарий11.10.2022 11:59 Ответить Мне нравится 0
Павел Бортновский
показать весь комментарий11.10.2022 12:07 Ответить Мне нравится 3
Анатолий К #427424
показать весь комментарий11.10.2022 12:20 Ответить Мне нравится 1
Чайка Київ
показать весь комментарий11.10.2022 13:09 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль