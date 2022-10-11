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Новости Война
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Уже три вражеские ракеты сбиты на Николаевщине, - Ким (обновлено)

ракета,обстріл

В Николаевской области сбито несколько вражеских ракет.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ракета сбита в центре области.

Позже Ким сообщил, что сбиты еще две вражеские ракеты.

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"Еще 1 сбили. Третья пошла на Кривой Рог", - отметил глава региона.

"Еще 1 на границе с Одесской областью устала", - позже добавил Ким.

Автор: 

Николаевская область (2106) ПВО (2707) ракеты (3550) Ким Виталий (243)


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