Уже три вражеские ракеты сбиты на Николаевщине, - Ким (обновлено)
В Николаевской области сбито несколько вражеских ракет.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ракета сбита в центре области.
Позже Ким сообщил, что сбиты еще две вражеские ракеты.
"Еще 1 сбили. Третья пошла на Кривой Рог", - отметил глава региона.
"Еще 1 на границе с Одесской областью устала", - позже добавил Ким.
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