Вже три ворожі ракети збито на Миколаївщині, - Кім (оновлено)
На Миколаївщині збито декілька ворожих ракет.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ракету збито в центрі області.
Пізніше Кім повідомив, що збито ще дві ворожі ракети.
"Ще 1 збили. Третя пішла на Кривий Ріг", - зазначив очільник регіону.
"Ще 1 на кордоні з Одеською областю втомилася", - ще пізніше додав Кім.
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