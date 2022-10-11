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Новини Війна
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Вже три ворожі ракети збито на Миколаївщині, - Кім (оновлено)

ракета,обстріл

На Миколаївщині збито декілька ворожих ракет.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ракету збито в центрі області. 

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Пізніше Кім повідомив, що збито ще дві ворожі ракети. 

"Ще 1 збили. Третя пішла на Кривий Ріг", - зазначив очільник регіону.

"Ще 1 на кордоні з Одеською областю втомилася", - ще пізніше додав Кім.

Автор: 

Миколаївська область (2255) ППО (3142) ракети (4000) Кім Віталій (471)


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