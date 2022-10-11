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Біля Запоріжжя збито ворожу ракету, - Старух

ппо

Біля Запоріжжя збито ворожу ракету.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Силами ППО України біля Запоріжжя збито ворожу ракету. Завдячуючи пильності і професіоналізму наших воїнів врятовані людські життя. Слава героям! Смерть ворогам!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кривому Розі пролунав вибух, ППО збила ворожу ракету, - Вілкул

Автор: 

Запоріжжя (2258) крилаті ракети (1070) ракети (4000) Старух (199)


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