Біля Запоріжжя збито ворожу ракету, - Старух

Біля Запоріжжя збито ворожу ракету.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Силами ППО України біля Запоріжжя збито ворожу ракету. Завдячуючи пильності і професіоналізму наших воїнів врятовані людські життя. Слава героям! Смерть ворогам!", - йдеться у повідомленні.

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