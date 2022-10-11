Телефони контакт-центру "Укренерго" тимчасово не працюють через технічні причини

Оператор системи передачі електроенергії НЕК "Укренерго" повідомив про технічні причини, через які тимчасово не працюють телефони його контакт-центру, із запитаннями просять звертатися на електронну пошту.

Про це НЕК "Укренерго" повідомила у своєму телеграм-каналі у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Телефони контакт-центру НЕК "Укренерго" тимчасово не працюють через технічні причини. Ми робимо все необхідне, щоб відновити їхню роботу в найкоротші терміни", - повідомила компанія.

Згідно з повідомленням, будь-які питання щодо роботи ринку електроенергії та інших напрямів діяльності "Укренерго" можна отримати, надіславши листа на електронну адресу [email protected].

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