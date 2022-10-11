"Прем'єр Ізраїлю Лапід засудив масований ракетний обстріл України Росією".

Прем’єр-міністр Ізраїлю Яір Лапід засудив обстріл України російськими окупантами.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я рішуче засуджую напади Росії на мирне населення в Києві та інших містах України", - зазначив глава ізраїльського уряду.

Також він висловив співчуття родинам загиблих та українському народу.

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