Прем’єр Ізраїлю Лапід засудив масований ракетний обстріл України Росією
Прем’єр-міністр Ізраїлю Яір Лапід засудив обстріл України російськими окупантами.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Я рішуче засуджую напади Росії на мирне населення в Києві та інших містах України", - зазначив глава ізраїльського уряду.
Також він висловив співчуття родинам загиблих та українському народу.
Топ коментарі
+13 Pure Soul
показати весь коментар11.10.2022 12:22
+8 Yev Mir
показати весь коментар11.10.2022 12:24
+8 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар11.10.2022 12:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ці кацапські тварі і твого і мого брата вбили і твою і мою сестру згвалтували і вбили.
ніяких емоцій, стрельнув - пішов далі....
будеє?
Мабуть в політиці є ще й нерішуче засудження тероризму. - У такому бруді, як політика, чого тільки не може бути! На те вона й політика, для того і політики
і ґоловне - ЗСУ!
а шо де якись кусок впаде? - буба підбере, сковтне.
зільоні хватають допомогу як піраньня.....
а шо з вас рідні, любимі до сльоз сподобило на бубеня з як би них?
do Ukranian?