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Новини Війна
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Прем’єр Ізраїлю Лапід засудив масований ракетний обстріл України Росією

лапід

Прем’єр-міністр Ізраїлю Яір Лапід засудив обстріл України російськими окупантами.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я рішуче засуджую напади Росії на мирне населення в Києві та інших містах України", - зазначив глава ізраїльського уряду.

Також він висловив співчуття родинам загиблих та українському народу.

Також читайте: У Львові - вибухи під час повітряної тривоги

Автор: 

Ізраїль (1635) обстріл (28196) Яір Лапід (12)


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Топ коментарі
+13
О! Дякую! Піду заряжу ваш "осуд" в неіснуючі ПРО!
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11.10.2022 12:22
+8
Засидити чи висловити занепокоєння це вже як поставити лайк чи дизлайк.... І шо дитині, яка втратила вчора ще і матір робити з цим засудженням????
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11.10.2022 12:24
+8
Ще один"міротворєц ". А як надавати беспілотники та технології кацапні то щось нічого не бентежить.
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11.10.2022 12:28
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О! Дякую! Піду заряжу ваш "осуд" в неіснуючі ПРО!
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11.10.2022 12:22 Відповісти
Добре, що хоч засудив, а то м1г би 1 промовчати.
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11.10.2022 12:45 Відповісти
прикро, бо не наголосив, що пишається розумом та накачаністю, найвплиВовішого євгея вЗесвіту! Та не передав привіт мамі Римі, що живе по сусідству...
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11.10.2022 13:02 Відповісти
А толку⁉️Гитлера душили все вместе , а когда Гитлер № 2 уничтожает украинцев , как евреев , просто слова "осуждения "
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11.10.2022 13:39 Відповісти
Засуджувати найлегше, от зброї дати...
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11.10.2022 12:24 Відповісти
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11.10.2022 15:20 Відповісти
Засидити чи висловити занепокоєння це вже як поставити лайк чи дизлайк.... І шо дитині, яка втратила вчора ще і матір робити з цим засудженням????
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11.10.2022 12:24 Відповісти
може нарешті Ізраїль родить і почне помогати Україні?третина вихідці з української землі-як можна бути такими байдужими?
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11.10.2022 12:26 Відповісти
Ще один"міротворєц ". А як надавати беспілотники та технології кацапні то щось нічого не бентежить.
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11.10.2022 12:28 Відповісти
"Террорист N1 резиновая жопа" разбушевался.
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11.10.2022 12:28 Відповісти
В них є антидронові рушниці .
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11.10.2022 12:29 Відповісти
А пол года назад кто-то обещал взять Львов под защиту от ракет? И?
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11.10.2022 12:29 Відповісти
ніяких емоцій, стрельнув - пішов далі.
ці кацапські тварі і твого і мого брата вбили і твою і мою сестру згвалтували і вбили.
ніяких емоцій, стрельнув - пішов далі....
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11.10.2022 12:30 Відповісти
А этот новый хуже или лучше прошлого? Прошлый был вообще завербован чуть ли не в открытую.
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11.10.2022 12:32 Відповісти
Цей ще просто платіжку не получив з рашкі.
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11.10.2022 12:40 Відповісти
премьер Израиля засудив массованый обстрил Украины и подмигнул дорогому владимиру.
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11.10.2022 12:32 Відповісти
Пожалел еврей кобылу...оставив хвост да гриву! Дуже дякуэмо за співчуття, бажаємо і вам того ж!!!
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11.10.2022 12:34 Відповісти
Ізраїль живе із постійними обстілами своїх місць вже багато років але побудував 4 поверхову про для захисту своїх громадян.
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11.10.2022 12:56 Відповісти
Ублюдки
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11.10.2022 12:39 Відповісти
Оце вся користь від євреїв. Якщо ще раз на виборах в Україні ваша рука захоче поставити галочку в бюлетені напроти єврея, згадайте допомогу Ізраїлю, згадайте розмінований Чонгар і відрубайте собі ту руку.
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11.10.2022 12:40 Відповісти
Не путайте израильтян с евреями Украины. Не Израиль вам выбрал Зеленского и обогатил Коломойского. Вы это сделали сами. Имейте смелость взять на себя ответственность за собственные поступки. Чонгар вам израильский спецназ разминировал? - Сами справились. И кстати - на президентских выборах в израильском округе победил Порошенко. Хозяйке на заметку.
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11.10.2022 12:55 Відповісти
а хіба, дописувач зверху написав не голосуйте за Ізраїльтян? То нахіба це обурення 73% шашличних ржунів, котрим гірше ж не буде є?
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11.10.2022 13:07 Відповісти
"Прем'єр Ізраїлю Лапід засудив масований ракетний обстріл України Росією".
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11.10.2022 14:13 Відповісти
У політиків тепер посилено вислови. Тепер вони говорять, що не просто там, як зазвичай, а "рішуче" засуджують. Тепер орки просто додолу очі опускають від сорому!
Мабуть в політиці є ще й нерішуче засудження тероризму. - У такому бруді, як політика, чого тільки не може бути! На те вона й політика, для того і політики
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11.10.2022 12:56 Відповісти
Вже не знаю: танцювати чи співати, від таких "рішучих засуджень"...добре, що не промовчали та не подтримали...
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11.10.2022 13:02 Відповісти
так і думав діло робити будуть США, Брітанія, Польща, Літва, Латвія, Норвеґія, Естонія ...
і ґоловне - ЗСУ!
а шо де якись кусок впаде? - буба підбере, сковтне.
зільоні хватають допомогу як піраньня.....
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11.10.2022 13:04 Відповісти
"спайки" давай, осуждение можешь оставить себе!
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11.10.2022 13:26 Відповісти
це навсе на що вони здатні
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11.10.2022 13:35 Відповісти
а не пішов би ти нах, гнида прокремлівська.
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11.10.2022 13:43 Відповісти
А помочь не?Или тоже косишь под генсека оон гутерриша?Такой же лошара шокированый как и тот.............................................
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11.10.2022 13:44 Відповісти
це вже навіть невдобно якось... - так шо, ссюда самі налаштуетесь?
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11.10.2022 14:22 Відповісти
я б не хаяв ісраель, най собі боком як хочуть.
а шо з вас рідні, любимі до сльоз сподобило на бубеня з як би них?
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11.10.2022 14:35 Відповісти
The only proper way of condemning the russian terrorism is to supply the most advanced weapons that would allow to both protect the air space over Ukraine and destroy all invaders and their military equipment. Are you game, Israel?
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11.10.2022 14:36 Відповісти
do you know there is many ways not to be moran and on Ukrainian site
do Ukranian?
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11.10.2022 14:45 Відповісти
факін брайтоновскій опупіндер....
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11.10.2022 14:46 Відповісти
need help? - ring the bell
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11.10.2022 15:08 Відповісти
Лех тиздаен, бен зона, кус има шельха. Вас сколько просили помочь с Железным куполом, а вы все перед Рашкой ползали...
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11.10.2022 15:24 Відповісти
Выборы через пару месяцев. У Лапида выиграть их шансов почти нет. Передачу оружия скорей всего надо будет обсуждать с Биби. Особенно хорошо пойдет если использовать хасидов как таран.
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11.10.2022 16:36 Відповісти
Пускай Биби сначала объяснит украинцам свои регулярные манцы с кремлевской гнидой. Те же дидываевале в кипе и георгиевской тряпке на параде в москве.
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11.10.2022 16:46 Відповісти
*******, дай ПВО просто.
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11.10.2022 23:04 Відповісти
"Дай мне миллион! Я уйду прочь. Дай миллион! - Иди отсюда! Уйди! У тебя их много, миллиончиков! Дай один миллиончик!"
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12.10.2022 09:31 Відповісти
Для офіційного Ізраїля відкрито засудити рф, це, здається, крок вперед.
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12.10.2022 00:47 Відповісти
 
 