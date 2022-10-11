Премьер Израиля Лапид осудил массированный ракетный обстрел Украины Россией

Премьер-министр Израиля Яир Лапид осудил обстрел Украины российскими оккупантами.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я решительно осуждаю нападения России на мирное население в Киеве и других городах Украины", – отметил глава израильского правительства.

Также он выразил соболезнования семьям погибших и украинскому народу.

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