Премьер Израиля Лапид осудил массированный ракетный обстрел Украины Россией
Премьер-министр Израиля Яир Лапид осудил обстрел Украины российскими оккупантами.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Я решительно осуждаю нападения России на мирное население в Киеве и других городах Украины", – отметил глава израильского правительства.
Также он выразил соболезнования семьям погибших и украинскому народу.
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+13 Pure Soul
показать весь комментарий11.10.2022 12:22
+8 Yev Mir
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+8 Михаил Дужик #512165
показать весь комментарий11.10.2022 12:28
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ці кацапські тварі і твого і мого брата вбили і твою і мою сестру згвалтували і вбили.
ніяких емоцій, стрельнув - пішов далі....
будеє?
Мабуть в політиці є ще й нерішуче засудження тероризму. - У такому бруді, як політика, чого тільки не може бути! На те вона й політика, для того і політики
і ґоловне - ЗСУ!
а шо де якись кусок впаде? - буба підбере, сковтне.
зільоні хватають допомогу як піраньня.....
а шо з вас рідні, любимі до сльоз сподобило на бубеня з як би них?
do Ukranian?