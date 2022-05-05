Израиль заверил, что не будет помогать РФ избегать санкций, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Израиля Яиром Лапидом.

Об этом Кулеба сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Поговорил с Яиром Лапидом, чтобы поздравить его с Днем независимости Израиля. Поблагодарил его за гуманитарную помощь и поддержку Украины на ГА ООН. Он заверил меня, что Израиль будет поддерживать Украину во время и после этой войны, в частности, предотвращая уклонения от санкций и помогая восстановить Украину ", – написал Кулеба.

"Мы с главой израильской дипломатии Яиром Лапидом оба возмущены антисемитскими заявлениями российского министра (Сергея Лаврова. - Ред.). Я подчеркнул: антисемитизм среди российских элит имеет давнюю историю. Единственный выход для Лаврова — публично извиниться перед всеми евреями" , – добавил Кулеба.

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