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Новости Санкции против России Война
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Израиль заверил, что не будет помогать РФ избегать санкций, - Кулеба

украина,израиль

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Израиля Яиром Лапидом.

Об этом Кулеба сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Поговорил с Яиром Лапидом, чтобы поздравить его с Днем независимости Израиля. Поблагодарил его за гуманитарную помощь и поддержку Украины на ГА ООН. Он заверил меня, что Израиль будет поддерживать Украину во время и после этой войны, в частности, предотвращая уклонения от санкций и помогая восстановить Украину ", – написал Кулеба.

"Мы с главой израильской дипломатии Яиром Лапидом оба возмущены антисемитскими заявлениями российского министра (Сергея Лаврова. - Ред.). Я подчеркнул: антисемитизм среди российских элит имеет давнюю историю. Единственный выход для Лаврова — публично извиниться перед всеми евреями" , – добавил Кулеба.

Также читайте: "В Украине сейчас бок о бок с "Азовом" находятся израильские наемники", - спикер МИД РФ Захарова

антисемитизм (230) Израиль (1939) россия (96095) санкции (11438) Кулеба Дмитрий (2880) Яир Лапид (9)


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Топ комментарии
+11
Лаврову треба премію виписати. Тільки нехай картку в Приватбанку відкриє😁😁😁
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05.05.2022 16:26
+9
***
израильский киббуц.
- Хаим, я тебе умоляю, от спили отэту берьозу.!
- та шо вам сделела эта берёза?
- ой вей...шож тут непонятного??? вот приедет какой-то там руцкий с семьёй, пасмотрит на эту берьозку и скажет: «родина»... а потом совсем останется тут жить... а оно тебе надо?
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05.05.2022 16:29
+7
Сегодня национальный праздник Израиля - День Независимости.
Воздушный парад, гуляния, фейерверки, пикники, пиво, шашлык-машлык и прочие удовольствия.
74 года существования Государства Израиль.
Путь от первых палаток поселенцев из Украины, Польши, Литвы... и до развитого государства с высоким уровнем жизни, передовой экономикой, с/х, сильной армией и большим авторитетом в мире.
74 года - дата не юбилейная и совсем не круглая, но по символизму она имеет огромное значение. В чем же состоит этот символизм?
Дело в том, что "великий и могучий" просуществовал 73 года, пока не развалился, гремя костями. И из этих 73 лет, СССР 30 лет всеми силами пытался уничтожить Израиль.
Эсэсэсэра уже нет, и его гнусной личинки, россии, тоже не будет.
А Израиль есть
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05.05.2022 16:50
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Правила форума Совет форумчан
Посмотрим по делу. У Израиля есть банки в первую очередь, на них надо внимательно смотреть.

Учитывая, что айти-компания из Израиля продавала всяким диктатурам программное обеспечение для слежки на айфонах, то есть обоснованные ожидания, что могут еще нагадить как следует.
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05.05.2022 16:20 Ответить
Шо знов евреї в тебе всю воду випили кацапе?
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05.05.2022 18:40 Ответить
Це добре,але від Ізраїлю потрібна ще зброя для України...
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05.05.2022 16:24 Ответить
Тут головне, щоб Зєлєнскій якогось коника не втнуаюв. Наприклад, не послав кудись Ізраїльського президента, який теж в Ізраїлі є представницькою фігурою, як Штайнмаєр у Німеччині, і теж начебто нічого не вирішує. 😊
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05.05.2022 17:01 Ответить
як і Казахстан, але ось, подивіться, завод Урал переїздить до Казахстану
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05.05.2022 16:24 Ответить
Лаврову треба премію виписати. Тільки нехай картку в Приватбанку відкриє😁😁😁
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05.05.2022 16:26 Ответить
Терзают меня смутные сомнения
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05.05.2022 16:27 Ответить
вже почали арештовувати гроші багатіїв рашистів,лавруша допи..івся.
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05.05.2022 16:27 Ответить
***
израильский киббуц.
- Хаим, я тебе умоляю, от спили отэту берьозу.!
- та шо вам сделела эта берёза?
- ой вей...шож тут непонятного??? вот приедет какой-то там руцкий с семьёй, пасмотрит на эту берьозку и скажет: «родина»... а потом совсем останется тут жить... а оно тебе надо?
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05.05.2022 16:29 Ответить
Схожий анекдот був про галичанина:

- Вуйку! Що то ви робите?! Навіщо ви берізку рубаєте? Така струнка, молоденька, так око зеленими листочками милувала, а ви її геть!
- Ой, сусіде, й не кажіть, в самого серце кров'ю обливається, але мушу те зробити - прийдуть москалі, побачать берізку і скажуть: "Вот ісконно русскій пєйзаж!"
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05.05.2022 21:41 Ответить
Схоже, що кацапська коняка працює на СБУ.
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05.05.2022 16:29 Ответить
Из Эстонии должны пойти израильские противотанковые Спайки и противокорабельные ракеты Габриэль. Спайк- 8 км помехозащищены с опцией наводки со спутника, Габриэль -200+ км.
Израиль как оказывается никогда не запрещал передачу или перепродажу своего оружия Украине.
Дело за Эстонией.
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05.05.2022 16:44 Ответить
Это теперь в Израиле вспомнили что не запрещали.
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05.05.2022 17:00 Ответить
Скорее в Эстонии.
Евреи продали Эстонии- оружие уже эстонское.
И их больше ничего не ипет- делай с ним что хочешь.
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05.05.2022 18:01 Ответить
з чогоб це??
Фуйло же друг....хамаса..
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05.05.2022 16:48 Ответить
Сегодня национальный праздник Израиля - День Независимости.
Воздушный парад, гуляния, фейерверки, пикники, пиво, шашлык-машлык и прочие удовольствия.
74 года существования Государства Израиль.
Путь от первых палаток поселенцев из Украины, Польши, Литвы... и до развитого государства с высоким уровнем жизни, передовой экономикой, с/х, сильной армией и большим авторитетом в мире.
74 года - дата не юбилейная и совсем не круглая, но по символизму она имеет огромное значение. В чем же состоит этот символизм?
Дело в том, что "великий и могучий" просуществовал 73 года, пока не развалился, гремя костями. И из этих 73 лет, СССР 30 лет всеми силами пытался уничтожить Израиль.
Эсэсэсэра уже нет, и его гнусной личинки, россии, тоже не будет.
А Израиль есть
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05.05.2022 16:50 Ответить
Гітлера нема, - а євреї є!
Так само путлєра не буде, - а українці будуть!

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05.05.2022 21:50 Ответить
 
 