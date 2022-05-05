Ізраїль запевнив, що не допомагатиме РФ уникати санкцій, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із главою МЗС Ізраїлю Яіром Лапідом.
Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Поговорив із Яіром Лапідом, щоб привітати його з Днем незалежності Ізраїлю. Подякував йому за гуманітарну допомогу та підтримку України на ГА ООН. Він запевнив мене, що Ізраїль підтримуватиме Україну під час і після цієї війни, зокрема запобігаючи ухиленням від санкцій та допомагаючи відновити Україну", - написав Кулеба.
"Ми з главою ізраїльської дипломатії Яіром Лапідом обидва обурені антисемітськими заявами російського міністра (Сергія Лаврова. - Ред.). Я наголосив: антисемітизм серед російських еліт має давню історію. Єдиний вихід для Лаврова — публічно вибачитися перед усіма євреями. Антисемітизм не може толеруватися", - додав Кулеба.
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Учитывая, что айти-компания из Израиля продавала всяким диктатурам программное обеспечение для слежки на айфонах, то есть обоснованные ожидания, что могут еще нагадить как следует.
израильский киббуц.
- Хаим, я тебе умоляю, от спили отэту берьозу.!
- та шо вам сделела эта берёза?
- ой вей...шож тут непонятного??? вот приедет какой-то там руцкий с семьёй, пасмотрит на эту берьозку и скажет: «родина»... а потом совсем останется тут жить... а оно тебе надо?
- Вуйку! Що то ви робите?! Навіщо ви берізку рубаєте? Така струнка, молоденька, так око зеленими листочками милувала, а ви її геть!
- Ой, сусіде, й не кажіть, в самого серце кров'ю обливається, але мушу те зробити - прийдуть москалі, побачать берізку і скажуть: "Вот ісконно русскій пєйзаж!"
Израиль как оказывается никогда не запрещал передачу или перепродажу своего оружия Украине.
Дело за Эстонией.
Евреи продали Эстонии- оружие уже эстонское.
И их больше ничего не ипет- делай с ним что хочешь.
Фуйло же друг....хамаса..
Воздушный парад, гуляния, фейерверки, пикники, пиво, шашлык-машлык и прочие удовольствия.
74 года существования Государства Израиль.
Путь от первых палаток поселенцев из Украины, Польши, Литвы... и до развитого государства с высоким уровнем жизни, передовой экономикой, с/х, сильной армией и большим авторитетом в мире.
74 года - дата не юбилейная и совсем не круглая, но по символизму она имеет огромное значение. В чем же состоит этот символизм?
Дело в том, что "великий и могучий" просуществовал 73 года, пока не развалился, гремя костями. И из этих 73 лет, СССР 30 лет всеми силами пытался уничтожить Израиль.
Эсэсэсэра уже нет, и его гнусной личинки, россии, тоже не будет.
А Израиль есть
Так само путлєра не буде, - а українці будуть!