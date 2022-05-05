Ізраїль запевнив, що не допомагатиме РФ уникати санкцій, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із главою МЗС Ізраїлю Яіром Лапідом.

Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив із Яіром Лапідом, щоб привітати його з Днем незалежності Ізраїлю. Подякував йому за гуманітарну допомогу та підтримку України на ГА ООН. Він запевнив мене, що Ізраїль підтримуватиме Україну під час і після цієї війни, зокрема запобігаючи ухиленням від санкцій та допомагаючи відновити Україну", - написав Кулеба.

"Ми з главою ізраїльської дипломатії Яіром Лапідом обидва обурені антисемітськими заявами російського міністра (Сергія Лаврова. - Ред.). Я наголосив: антисемітизм серед російських еліт має давню історію. Єдиний вихід для Лаврова — публічно вибачитися перед усіма євреями. Антисемітизм не може толеруватися", - додав Кулеба.

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