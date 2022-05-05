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Ізраїль запевнив, що не допомагатиме РФ уникати санкцій, - Кулеба

украина,израиль

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із главою МЗС Ізраїлю Яіром Лапідом.

Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив із Яіром Лапідом, щоб привітати його з Днем незалежності Ізраїлю. Подякував йому за гуманітарну допомогу та підтримку України на ГА ООН. Він запевнив мене, що Ізраїль підтримуватиме Україну під час і після цієї війни, зокрема запобігаючи ухиленням від санкцій та допомагаючи відновити Україну", - написав Кулеба.

"Ми з главою ізраїльської дипломатії Яіром Лапідом обидва обурені антисемітськими заявами російського міністра (Сергія Лаврова. - Ред.). Я наголосив: антисемітизм серед російських еліт має давню історію. Єдиний вихід для Лаврова — публічно вибачитися перед усіма євреями. Антисемітизм не може толеруватися", - додав Кулеба.

Також читайте: Глава МЗС Ізраїлю закликав РФ вибачитися за антисемітські випади Лаврова. В МЗС РФ заявили, що уряд Ізраїлю підтримує "неонацистський режим у Києві"

Автор: 

антисемітизм (123) Ізраїль (1657) росія (65934) санкції (12071) Кулеба Дмитро (3604) Яір Лапід (12)


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Топ коментарі
+11
Лаврову треба премію виписати. Тільки нехай картку в Приватбанку відкриє😁😁😁
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05.05.2022 16:26
+9
***
израильский киббуц.
- Хаим, я тебе умоляю, от спили отэту берьозу.!
- та шо вам сделела эта берёза?
- ой вей...шож тут непонятного??? вот приедет какой-то там руцкий с семьёй, пасмотрит на эту берьозку и скажет: «родина»... а потом совсем останется тут жить... а оно тебе надо?
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05.05.2022 16:29
+7
Сегодня национальный праздник Израиля - День Независимости.
Воздушный парад, гуляния, фейерверки, пикники, пиво, шашлык-машлык и прочие удовольствия.
74 года существования Государства Израиль.
Путь от первых палаток поселенцев из Украины, Польши, Литвы... и до развитого государства с высоким уровнем жизни, передовой экономикой, с/х, сильной армией и большим авторитетом в мире.
74 года - дата не юбилейная и совсем не круглая, но по символизму она имеет огромное значение. В чем же состоит этот символизм?
Дело в том, что "великий и могучий" просуществовал 73 года, пока не развалился, гремя костями. И из этих 73 лет, СССР 30 лет всеми силами пытался уничтожить Израиль.
Эсэсэсэра уже нет, и его гнусной личинки, россии, тоже не будет.
А Израиль есть
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05.05.2022 16:50
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Посмотрим по делу. У Израиля есть банки в первую очередь, на них надо внимательно смотреть.

Учитывая, что айти-компания из Израиля продавала всяким диктатурам программное обеспечение для слежки на айфонах, то есть обоснованные ожидания, что могут еще нагадить как следует.
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05.05.2022 16:20 Відповісти
Шо знов евреї в тебе всю воду випили кацапе?
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05.05.2022 18:40 Відповісти
Це добре,але від Ізраїлю потрібна ще зброя для України...
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05.05.2022 16:24 Відповісти
Тут головне, щоб Зєлєнскій якогось коника не втнуаюв. Наприклад, не послав кудись Ізраїльського президента, який теж в Ізраїлі є представницькою фігурою, як Штайнмаєр у Німеччині, і теж начебто нічого не вирішує. 😊
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05.05.2022 17:01 Відповісти
як і Казахстан, але ось, подивіться, завод Урал переїздить до Казахстану
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05.05.2022 16:24 Відповісти
Лаврову треба премію виписати. Тільки нехай картку в Приватбанку відкриє😁😁😁
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05.05.2022 16:26 Відповісти
Терзают меня смутные сомнения
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05.05.2022 16:27 Відповісти
вже почали арештовувати гроші багатіїв рашистів,лавруша допи..івся.
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05.05.2022 16:27 Відповісти
***
израильский киббуц.
- Хаим, я тебе умоляю, от спили отэту берьозу.!
- та шо вам сделела эта берёза?
- ой вей...шож тут непонятного??? вот приедет какой-то там руцкий с семьёй, пасмотрит на эту берьозку и скажет: «родина»... а потом совсем останется тут жить... а оно тебе надо?
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05.05.2022 16:29 Відповісти
Схожий анекдот був про галичанина:

- Вуйку! Що то ви робите?! Навіщо ви берізку рубаєте? Така струнка, молоденька, так око зеленими листочками милувала, а ви її геть!
- Ой, сусіде, й не кажіть, в самого серце кров'ю обливається, але мушу те зробити - прийдуть москалі, побачать берізку і скажуть: "Вот ісконно русскій пєйзаж!"
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05.05.2022 21:41 Відповісти
Схоже, що кацапська коняка працює на СБУ.
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05.05.2022 16:29 Відповісти
Из Эстонии должны пойти израильские противотанковые Спайки и противокорабельные ракеты Габриэль. Спайк- 8 км помехозащищены с опцией наводки со спутника, Габриэль -200+ км.
Израиль как оказывается никогда не запрещал передачу или перепродажу своего оружия Украине.
Дело за Эстонией.
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05.05.2022 16:44 Відповісти
Это теперь в Израиле вспомнили что не запрещали.
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05.05.2022 17:00 Відповісти
Скорее в Эстонии.
Евреи продали Эстонии- оружие уже эстонское.
И их больше ничего не ипет- делай с ним что хочешь.
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05.05.2022 18:01 Відповісти
з чогоб це??
Фуйло же друг....хамаса..
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05.05.2022 16:48 Відповісти
Сегодня национальный праздник Израиля - День Независимости.
Воздушный парад, гуляния, фейерверки, пикники, пиво, шашлык-машлык и прочие удовольствия.
74 года существования Государства Израиль.
Путь от первых палаток поселенцев из Украины, Польши, Литвы... и до развитого государства с высоким уровнем жизни, передовой экономикой, с/х, сильной армией и большим авторитетом в мире.
74 года - дата не юбилейная и совсем не круглая, но по символизму она имеет огромное значение. В чем же состоит этот символизм?
Дело в том, что "великий и могучий" просуществовал 73 года, пока не развалился, гремя костями. И из этих 73 лет, СССР 30 лет всеми силами пытался уничтожить Израиль.
Эсэсэсэра уже нет, и его гнусной личинки, россии, тоже не будет.
А Израиль есть
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05.05.2022 16:50 Відповісти
Гітлера нема, - а євреї є!
Так само путлєра не буде, - а українці будуть!

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05.05.2022 21:50 Відповісти
 
 