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На межі Кіровоградщини та Миколаївщини працює ППО, - ОВА

ппо

На межі Кіровоградської та Миколаївської областей працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив голова ОВА Райкович Андрій, інформує Цензор.НЕТ.

"На межі Кіровоградської і Миколаївської областей працює ППО", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силами ППО на Дніпропетровщині збито 4 ракети, - ОВА

Автор: 

Миколаївська область (2255) ППО (3142) Райкович Андрій (28) Кіровоградська область (566)


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Топ коментарі
+2
Навіщо він про це повідомляє?
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11.10.2022 12:27
+1
Він заїнтересований в руському мірі от і все .Предупреждать своїх
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11.10.2022 12:33
+1
ще б жпс координати написав, телепень
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11.10.2022 12:35
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Навіщо він про це повідомляє?
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11.10.2022 12:27 Відповісти
Може для того щоб люди не хвилювались і не бігли ставати в черги на АЗС? Ні???
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11.10.2022 12:36 Відповісти
Для цього не потрібно повідомляти "на межі областей".
Достатньо сказати, написати "Не хвилюйтесь, працює ППО".
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11.10.2022 12:37 Відповісти
Ясно! Пропоню розтріляти!
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11.10.2022 12:41 Відповісти
Вперед!
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11.10.2022 12:43 Відповісти
Він заїнтересований в руському мірі от і все .Предупреждать своїх
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11.10.2022 12:33 Відповісти
ще б жпс координати написав, телепень
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11.10.2022 12:35 Відповісти
Накидають вибухових предметів, то вже й там не буде де сіяти.
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11.10.2022 12:36 Відповісти
А тим часом до аеродрому Мелітополя завітала бавовна!
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11.10.2022 12:37 Відповісти
 
 