На межі Кіровоградщини та Миколаївщини працює ППО, - ОВА

На межі Кіровоградської та Миколаївської областей працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив голова ОВА Райкович Андрій, інформує Цензор.НЕТ.

"На межі Кіровоградської і Миколаївської областей працює ППО", - зазначив він.

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