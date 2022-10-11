На межі Кіровоградщини та Миколаївщини працює ППО, - ОВА
На межі Кіровоградської та Миколаївської областей працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив голова ОВА Райкович Андрій, інформує Цензор.НЕТ.
"На межі Кіровоградської і Миколаївської областей працює ППО", - зазначив він.
Топ коментарі
+2 Алла Новосад #194524
показати весь коментар11.10.2022 12:27
+1 Рус Сад
показати весь коментар11.10.2022 12:33
+1 Доброго вечора Ми з України
показати весь коментар11.10.2022 12:35
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