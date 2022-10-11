Сили ППО збили ракету на Київщині, уламки впали у воду, - Нєбитов

Сили протиповітряної оборони на Київщині збили російську ракету.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожу ракету збили у Вишгородському районі Сьогодні близько 10 години поблизу Пірнівської громади пролунали вибухи - це спрацювало ППО. Внаслідок вибуху постраждалих та руйнувань немає. Уламки збитої ракети впали у воду", - йдеться в повідомленні.

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