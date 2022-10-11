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Новини Війна
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Сили ППО збили ракету на Київщині, уламки впали у воду, - Нєбитов

суми,ппо

Сили протиповітряної оборони на Київщині збили російську ракету.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожу ракету збили у Вишгородському районі Сьогодні близько 10 години поблизу Пірнівської громади пролунали вибухи - це спрацювало ППО. Внаслідок вибуху постраждалих та руйнувань немає. Уламки збитої ракети впали у воду", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Київська область (4003) ППО (3142) Нєбитов (187)


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Нам вже скоро навіть малі діти з заходу будуть казати,що за майже 8 місяців війни можна було б почати випускати ну хоч щось з озброєння. Подивіться на нас в дзеркало-нас ********,а ми асфальтуємо.Не інакше як ідіоти.Але ні!За ідіотів нас тримає влада Депутат Ар'єв озвучив цифри

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11.10.2022 13:05 Відповісти
https://defence-ua.com/news/oleg_korostelov_pro_stvorennja_vitchiznjanogo_dalekobijnogo_zrk_rozuminnja_potrebi_je_groshej_poki_nemaje_a_zahid_ne_dopomozhe-5708.html про створення вітчизняного далекобійного ЗРК
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11.10.2022 14:03 Відповісти
 
 