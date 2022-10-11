Нову хвилю біженців з України прогнозують у Німеччині

Уповноважена уряду Німеччини з питань міграції Рім Алабалі-Радован закликала готуватися до можливого нового притоку біженців з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Наразі їхня кількість скоротилася приблизно до 150 осіб на день, але сувора воєнна зима може це змінити", - зазначила Алабалі-Радован.

За її словами, зміна в потоці біженців насамперед торкнеться Польщі та Чехії.

"Тому ми маємо залишатися в тісному контакті з сусідніми країнами й бути готовими продовжувати приймати людей, які втікають від війни", - пояснила Алабалі-Радован.

Аналітики прогнозують, що загалом масштаб імміграції в Німеччину у 2022 році може перевищити рівень 2015 року, коли Європа боролася з наслідками міграційної кризи на тлі громадянської війни в Сирії.

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