УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4373 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 993 7

Нову хвилю біженців з України прогнозують у Німеччині

біженці

Уповноважена уряду Німеччини з питань міграції Рім Алабалі-Радован закликала готуватися до можливого нового притоку біженців з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Наразі їхня кількість скоротилася приблизно до 150 осіб на день, але сувора воєнна зима може це змінити", - зазначила Алабалі-Радован. 

За її словами, зміна в потоці біженців насамперед торкнеться Польщі та Чехії.

"Тому ми маємо залишатися в тісному контакті з сусідніми країнами й бути готовими продовжувати приймати людей, які втікають від війни", - пояснила Алабалі-Радован.

Аналітики прогнозують, що загалом масштаб імміграції в Німеччину у 2022 році може перевищити рівень 2015 року, коли Європа боролася з наслідками міграційної кризи на тлі громадянської війни в Сирії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС ще на рік продовжить статус захисту для українських біженців

Автор: 

біженці (1857) Німеччина (7318) Україна (5861)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А треба ,курва,танки давати ,а не гратися в піддавалки((
показати весь коментар
11.10.2022 13:07 Відповісти
"Громадянська війна у Сирії" аналог "громадянської війни в Україні". І там і тут путлєровські вуха.
показати весь коментар
11.10.2022 13:08 Відповісти
Сирійських біженців сама кацапія і спроваджувала в Європу. Давала коридори і судна. Це тактика. Зламати бюргерів зсередини.
показати весь коментар
11.10.2022 13:10 Відповісти
Ну так ви ще потягніть з системами ППО.
показати весь коментар
11.10.2022 13:16 Відповісти
Цього ***** і добивається, він хоче видавити українців з України, таким чином він "вбиває два зайця" по-перше отримує території, бо нелояльні люди йому не потрібні, по друге давить на ЄС великими хвилями біженців. На нові території він заселить своїх орків, вони засруть тут все за кілька років, а потім підуть далі.
показати весь коментар
11.10.2022 13:19 Відповісти
У хутлера орков не вистачає навіть на русняві землі. Заселяти нічим)
показати весь коментар
11.10.2022 13:27 Відповісти
Сама обісцяна нація в Європі
показати весь коментар
11.10.2022 13:37 Відповісти
 
 