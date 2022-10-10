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ЄС ще на рік продовжить статус захисту для українських біженців

біженці,європа,іспанія

Європейська комісія продовжить ще на один рік правила прийому і надання захисту українським біженцям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоганссон, як пише "Європейська правда" із посиланням на австрійське видання OE24.

Правила будуть продовжені принаймні до березня 2024 року. Це буде зроблено рішенням Єврокомісії, окреме рішення країн ЄС в цьому випадку не потрібне.

Йоганссон зазначила, що сьогоднішні напади на українські міста показали важливість солідарності з Україною.

Вона також звернулася до тих українців, які хотіли б зараз повернутися до України. Вона нагадала, що для цього їм не потрібно відмовлятися від статусу тимчасового захисту в ЄС.

Натомість потрібно просто повідомити місцеву владу про своє повернення. Якщо пізніше знову доведеться виїжджати з України, їм завжди будуть раді у ЄС, сказала єврокомісар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 54 тисячі українців виїхали до Ірландії з початку війни

Невдовзі після початку російської війни проти України країни в ЄС запустили директиву для прийому біженців. Спочатку правила діють протягом одного року, але можуть бути продовжені ще на два роки.

Тим, хто шукає захисту в ЄС, не потрібно проходити тривалу процедуру надання притулку. Крім того, українці мають прямі права на соціальні виплати, освіту, житло та дозвіл на роботу.

За словами Йоханссон, близько 4,2 мільйона українців в ЄС зараз перебувають  під тимчасовим захистом.

Також читайте: Статус тимчасового захисту в Європі мають 4,2 млн українських біженців, - ООН

Автор: 

біженці (1855) Єврокомісія (2142) захист (154) Євросоюз (13306)


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Топ коментарі
+4
Британія дає на три роки, з можливістю продовжити...
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10.10.2022 18:34
+3
Ну то ж Британія: Джонсон, Трасс... А не як більшість з ЄС
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10.10.2022 18:35
+3
В Британію спонсора потрібно шукати, плюс не дуже обізнаний чи дають там якусь допомогу
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10.10.2022 18:44
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Британія дає на три роки, з можливістю продовжити...
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10.10.2022 18:34 Відповісти
Ну то ж Британія: Джонсон, Трасс... А не як більшість з ЄС
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10.10.2022 18:35 Відповісти
В Британію спонсора потрібно шукати, плюс не дуже обізнаний чи дають там якусь допомогу
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10.10.2022 18:44 Відповісти
Дають. Бабуся, тато і мама мінімальні пенсії отримують кожного місяця.
Також багато місць для працевлаштування, будівництво, ресторани, якщо є англійська. Усі адаптуються.
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10.10.2022 19:05 Відповісти
У Польщі достатньо складно. Росте соціальна напруга, у більшості через западенців, яких до сьогодні не бомбило так, як Харків, Днепр, Запоріжжя, які дратпанули в перший день а потім здавали тут житло щоб жити там........Також до поляків приходить розуміння, що в Україні незважаючи на все було набагато комфортніше жити - медицина, транспорт, доступність цін на стоматологію, не треба записуватись до лікаря за декілька тижнів, швидка, робота пошти, комфортність банківської системи....
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10.10.2022 19:42 Відповісти
напруга из за бамбасят, которых "8 лет бомбили"
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10.10.2022 20:04 Відповісти
і такі тут є, ще й за пів року працю не шукають, мову не вчать, сидять на соціалці. Я працюю у три зміни та ледве вистачає на утримання трьох осіб. Сьогодні дізнався що мешкання буде в опалювальний сезон 2400 zl . навіть і не знаю що робити - буде тяжко ... але ж не під обстрілами сидемо - якось воно буде...
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10.10.2022 20:36 Відповісти
"до поляків приходить розуміння, що в Україні незважаючи на все було набагато комфортніше жити" + а поляки жили в Україні? ч ити вже допропагандонився до шизи?
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10.10.2022 20:34 Відповісти
я жив в Україні і прожив 6 місяців у Польщі. Працюю на підприємстві та залишився вже єдиним працюючим українцем. Інших вижили, і мені не довго вдасця протриматися. Дехто влаштовувався через агенції - пропрацювали 2 місяці і їх кинули, дехто сам - от тих почали потихеньку виживати, підставляти.... тримаюся та нажаль рано чи пізно підставлять. Оскільки добре володію мовою - то знаю про що йде мова та намагаюся уникати моментів. З усього колективу може 2 хлопця націоналіста є, які як тільки відлучишся - на твоєму обладнанні натискають кнопки і у результаті аварія.... тож намагаюся не полишати робоче місце - це складно
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10.10.2022 21:17 Відповісти
 
 