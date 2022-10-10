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ЕС еще на год продлит статус защиты для украинских беженцев

біженці,європа,іспанія

Европейская комиссия продлит еще на один год правила приема и предоставления защиты украинским беженцам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на австрийское издание OE24.

Правила будут продлены по крайней мере до марта 2024 года. Это будет сделано решением Еврокомиссии, отдельное решение стран ЕС в этом случае не требуется.

Йоханссон отметила, что сегодняшние нападения на украинские города показали важность солидарности с Украиной.

Она также обратилась к тем украинцам, которые хотели бы сейчас вернуться в Украину. Она напомнила, что для этого им не нужно отказываться от статуса временной защиты в ЕС.

Вместо этого нужно просто сообщить местным властям о своем возвращении. Если позже снова придется выезжать из Украины, им всегда будут рады в ЕС, сказала еврокомиссар.

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Вскоре после начала российской войны против Украины страны в ЕС запустили директиву для приема беженцев. Сначала правила действуют в течение одного года, но могут быть продлены еще на два года.

Тем, кто ищет защиты в ЕС, не нужно проходить длительную процедуру предоставления убежища. Кроме того, украинцы имеют прямые права на социальные выплаты, образование, жилье и разрешение на работу.

По словам Йоханссон, около 4,2 миллиона украинцев в ЕС сейчас находятся под временной защитой.

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беженцы (1637) Еврокомиссия (1443) защита (181) Евросоюз (17056)


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Топ комментарии
+4
Британія дає на три роки, з можливістю продовжити...
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10.10.2022 18:34
+3
Ну то ж Британія: Джонсон, Трасс... А не як більшість з ЄС
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10.10.2022 18:35
+3
В Британію спонсора потрібно шукати, плюс не дуже обізнаний чи дають там якусь допомогу
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10.10.2022 18:44
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Британія дає на три роки, з можливістю продовжити...
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10.10.2022 18:34 Ответить
Ну то ж Британія: Джонсон, Трасс... А не як більшість з ЄС
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10.10.2022 18:35 Ответить
В Британію спонсора потрібно шукати, плюс не дуже обізнаний чи дають там якусь допомогу
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10.10.2022 18:44 Ответить
Дають. Бабуся, тато і мама мінімальні пенсії отримують кожного місяця.
Також багато місць для працевлаштування, будівництво, ресторани, якщо є англійська. Усі адаптуються.
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10.10.2022 19:05 Ответить
У Польщі достатньо складно. Росте соціальна напруга, у більшості через западенців, яких до сьогодні не бомбило так, як Харків, Днепр, Запоріжжя, які дратпанули в перший день а потім здавали тут житло щоб жити там........Також до поляків приходить розуміння, що в Україні незважаючи на все було набагато комфортніше жити - медицина, транспорт, доступність цін на стоматологію, не треба записуватись до лікаря за декілька тижнів, швидка, робота пошти, комфортність банківської системи....
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10.10.2022 19:42 Ответить
напруга из за бамбасят, которых "8 лет бомбили"
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10.10.2022 20:04 Ответить
і такі тут є, ще й за пів року працю не шукають, мову не вчать, сидять на соціалці. Я працюю у три зміни та ледве вистачає на утримання трьох осіб. Сьогодні дізнався що мешкання буде в опалювальний сезон 2400 zl . навіть і не знаю що робити - буде тяжко ... але ж не під обстрілами сидемо - якось воно буде...
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10.10.2022 20:36 Ответить
"до поляків приходить розуміння, що в Україні незважаючи на все було набагато комфортніше жити" + а поляки жили в Україні? ч ити вже допропагандонився до шизи?
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10.10.2022 20:34 Ответить
я жив в Україні і прожив 6 місяців у Польщі. Працюю на підприємстві та залишився вже єдиним працюючим українцем. Інших вижили, і мені не довго вдасця протриматися. Дехто влаштовувався через агенції - пропрацювали 2 місяці і їх кинули, дехто сам - от тих почали потихеньку виживати, підставляти.... тримаюся та нажаль рано чи пізно підставлять. Оскільки добре володію мовою - то знаю про що йде мова та намагаюся уникати моментів. З усього колективу може 2 хлопця націоналіста є, які як тільки відлучишся - на твоєму обладнанні натискають кнопки і у результаті аварія.... тож намагаюся не полишати робоче місце - це складно
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10.10.2022 21:17 Ответить
 
 