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беженцы (1474) жилье (878) Польша (7488)

Украинских беженцев в Польше предлагают обязать платить за жилье

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

біженці

Власти Польши готовят изменения в спецзакон об украинских беженцах, чтобы они оплачивали предоставленное государством жилье. Освободить от оплаты могут пожилых людей, инвалидов, многодетных матерей-одиночек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Над поправкой работают уже два месяца, а его проект может быть утвержден Советом министров в течение двух недель.

Речь идет о местах постоянного проживания, где длительное время могут находиться украинцы - наприклад, общежития или отели. В таком жилье проживают 80 тысяч беженцев, а с начала войны туда поселили почти 400 тысяч украинцев.

"Не должно быть, чтобы украинцы оставались в таких местах несколько месяцев, не говоря о годе. Мы должны создать условия, чтобы они нормально функционировали в Польше", - говорит Каролина Лукасевич из Центра миграционных исследований Варшавского университета.

Эксперт издания, работающий в правительстве, объясняет, что все чаще случаются ситуации, когда беженцы работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы на их пребывание несет государство.

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Тем временем власти рассматривают вариант частичной оплаты жилья для беженцев. Например, от обязательной оплаты следует освободить пожилых людей, инвалидов, многодетных матерей-одиночек.

"С одной стороны, положение поляков должно быть выровнено с украинцами, а с другой – последние не должны стать зависимыми от государственной помощи. Если мы этого не сделаем, мы получим беспомощность среди беженцев и политическую эксплуатацию этой темы правыми группами, которые скажут, что поляки не имеют электричества, а украинцы живут бесплатно в трехзвездочном отеле", – замечает профессор Мацей Дущик из Центра исследований миграции Варшавского университета.

В Польше на конец августа находилось около 2,2 млн украинцев. Из них 900 тысяч -1 миллион – это беженцы, еще до 1,2 млн человек – те, кто жил и работал в стране до войны.

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Топ комментарии
+29
Нічого в тому дивного нема. Поляки і так багато для нас зробили, нехай люди шукають працю.
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07.10.2022 10:46
+25
Правильно, працездатні нехай працюють, нічого сидіти безкоштовно. Полякам і так велика подяка , скільки нам допомагають
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07.10.2022 10:46
+10
Шара іноді стає квадратовою і не котиться.
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07.10.2022 10:49
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Нічого в тому дивного нема. Поляки і так багато для нас зробили, нехай люди шукають працю.
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07.10.2022 10:46 Ответить
Шара іноді стає квадратовою і не котиться.
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07.10.2022 10:49 Ответить
Правильно, працездатні нехай працюють, нічого сидіти безкоштовно. Полякам і так велика подяка , скільки нам допомагають
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07.10.2022 10:46 Ответить
Адмін, дивимося заголовок. зАбов'язати, чи зОбов'язати
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07.10.2022 10:48 Ответить
То є так, офуєнні проблеми(((
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07.10.2022 10:53 Ответить
на жаль це дуже починаэ бути гостре: "ми отримаємо безпорадність серед біженців і політичну експлуатацію цієї теми правими групами, які скажуть, що поляки не мають електрики, а українці живуть безкоштовно в тризірковому готелі"
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07.10.2022 10:55 Ответить
Халява закінчується, двері зачиняються. Тепер попхнуть в Ірманію, або ще далі поки і там не обриднуть.
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07.10.2022 11:06 Ответить
Якщо паралельно з тим впровадять якусь програму "робота знайдеться для усіх працездатних", що дозволить заробляти на житло та інші мінімальні потреби, то нормально.
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07.10.2022 11:09 Ответить
Така програма давно є. Влаштовуєшся на роботу експертом з клірингу, чи експертом зі збирання городини. І буде тобі зарплата якраз заплатити за оренду жебрацього житла і купити поїсти. На більше зарплати не вистачить
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07.10.2022 11:35 Ответить
Місць на всіх охочих вистачає?
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07.10.2022 11:39 Ответить
напевно мали на увазі клінінг бо

КЛІРИНГ (англ. clearing - очищувати, вносити ясність) - форма безготівкових розрахунків

КЛІНІНГ прибирання житлових та нежитлових приміщень
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07.10.2022 11:46 Ответить
*клінінг. точно.
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07.10.2022 11:53 Ответить
Халява закончилась)))))
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07.10.2022 11:18 Ответить
Люди , які звикли в Україні жити за рахунок інших - то дуже окуєвають за кордоном .
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07.10.2022 11:18 Ответить
Звісно,працювати то ж не гроші чоловіка в Україні витрачати,поки він у три зміни з надгодинами піндячить на заробітках.
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07.10.2022 11:30 Ответить
Їздила знайома сестрі на навчання житло зняти. Поляки тільки чують, що з України зразу ложать трубку.
До того як почали перти біженці такого не було.
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07.10.2022 11:23 Ответить
Бо раніш їхали заробітчани,а не ледащі паразитки.
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07.10.2022 11:45 Ответить
"Знайома сестри" мабуть така ж 3,14здлива ,як i брат у тоi сестри...
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07.10.2022 13:07 Ответить
Знайома то моя, а квартиру шукала своїй сестрі.
І то їй нефіг що робити, а 3.14здіти як тут ти робиш.
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09.10.2022 15:25 Ответить
Гроші на брівки,реснички та манікюри з депіляцією є,а на житло нема.До праці,курво !
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07.10.2022 11:26 Ответить
поляки думали, що якщо поселити у себе 2 млн "біженців", то всі вони підуть у польські школи і будуть працювати на польську економіку, і згодом всі стануть громадянами рп давши старіючій популяції нову кров. однак щось пішло не так... 350 тис працюють і 300 тис навчаються. А всім іншим похєр на плани рп.
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07.10.2022 11:27 Ответить
Ну не звикли наші молоді дівулі та баришні працювати як полькі- по три зміни на заводах.Головне то дурника знайти собі,заміж-та випхати хлопа на заробітки.
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07.10.2022 11:33 Ответить
А нахєра молодій дівці єпашити по три зміни на заводі? А жити коли? З хлопцями коли гуляти? Дітей коли виховувати?
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07.10.2022 11:37 Ответить
Польки якось ж все встигають робити,мабуть бо не сидять у весь час у інсті та на тіндері у пошуках кому б на шию сісти.
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07.10.2022 11:42 Ответить
Ні,такі панянки пь'єнькни є,що наші хто вперше у Жечі ,аж дивуються- чого ж молоді,не заміжні та працюють дай боже на лініях.То є для нас не звикле.
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07.10.2022 11:56 Ответить
біженці з львівської області добре відпочили за чужий рахунок.
Та чомусь сирійці на повному пансіоні до сих пір.
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07.10.2022 11:34 Ответить
У Польщі -або до праці,або-пердоляй звідки приїхав.
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07.10.2022 11:47 Ответить
Поляков, понять можно.
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07.10.2022 11:46 Ответить
Все вірно! У нас зараз є над чим працювати і не над всією країною ракети літають! Якщо хтось не хоче/боїться повертатись (особливо це стосується чоловіків), то нехай працює! А то "годуйте мене, бо нашім хлопцям дуже важко" не надихає
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07.10.2022 11:52 Ответить
 
 