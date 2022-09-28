Большинство украинских беженцев в Польше и Германии планируют вернуться домой, - опрос
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Большинство граждан Украины, которые после 24 февраля уехали в Польшу и Германию и трудоустроились там, планируют вернуться домой.
Об этом говорится в исследовании "Беженцы из Украины. Профессиональная активность в Польше и Германии", подготовленном совместно Центром восточных исследований Варшавского университета и Мигрантской платформой EWL, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как свидетельствуют результаты опроса, большинство работающих украинцев в Германии (73%) и Польше (64%) намерены вернуться в Украину в ближайшей или дальнейшей перспективе.
Около трети всех опрошенных в обеих странах намерены привезти в страны, где они находятся, своих близких. Это свидетельствует о возможности потенциально новых волн миграции в случае ухудшения ситуации в Украине.
Большинство украинцев, прибывших после 24 февраля в Германию (68%), имеют высшее или неполное высшее образование, в Польше таких людей 59%. Большинство из них (80%) раньше не работали за границей.
Наибольшее количество украинцев в Польше работают в гостиничной сфере и гастрономии – 29%, сфере услуг (18%) и промышленном производстве (14%). В свою очередь в Германии украинцы, прибывшие в эту страну после 24 февраля, больше всего работают в гостиничной сфере и гастрономии – 31%, торговле (19%) и сфере услуг (12%).
Согласно исследованию, средний возраст украинцев, после 24 февраля вынужденных спасаться от войны в Украине, в Польше составляет 39 лет, а в Германии – 37 лет. При этом в Польшу большинство таких лиц приехало с детьми (71%), в Германию – 55%.
По данным опроса, большинство убегающих от войны в Украине являются женщинами: в Польше – 94,3%, Германии – 95,2%.
В Польшу больше приехали граждане Украины, проживавшие в западной или центральной Украине. В Германию охотнее ехали жители восточных и южных регионов Украины.
Чащей причиной выбора Польши как страны пребывания украинцы называют географическую, культурную и языковую близость. Выбор Германии украинцы объясняют тем, что это наиболее развитая страна ЕС.
В случае Польши средняя зарплата украинцев, приехавших после 24 февраля и трудоустроившихся там, составляет 541 евро, Германии – 1467 евро.
Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), в Польше временную защиту получили 1,3 млн граждан Украины, прибывших в эту страну после начала российского вторжения в Украину. В Германии такую защиту получили 670 тысяч украинцев. Согласно польским и немецким официальным данным, по состоянию на сегодняшний день в Польше трудоустроились уже по меньшей мере 430 тыс. украинцев, в Германии – 160 тыс. граждан Украины.
Пожалуйста, подождите...
И таких очень много.
Во-вторых жилье и медицина бесплатно+430 евро.
В третьих цены на многое ниже чем в Украине.
В четвертых они в Украине живут,украинские деньги и немецкие получают.
И в пятых за 23 года ,сам снимал квартиры и щас свою в Мюнхене сдаю негру. Многие лучше сдадут иностранцу,меньше нытья.
И да цена однокомнатной(простой) от 200-до 1000.
І роботу знайти закордоном не так легко .Роботи звичайно є але там багато важких робот і таких де місцеві не йдуть працювати . Важко тим людям хто працював на легкій роботі в Україні
Наприклад шість днів на тиждень працювати по 12 годин зміна це таке не кожному потрібно.
Підробити звичайно можна але на все життя на таких роботах не працюють.
Бо я сам не мав наміру залишатися в Польщі на таких роботах постійно - така робота швидко здоров'я відбере
А гарну роботу знайти так можна якщо людина володіє англійською мовою або державною мовою тієї країни то так можна.
Але серед цих людей багато які не знають англійської а фізично працювати на важких роботах не звикли тому будуть повертатися.
И 16 часов,аж майка заворачивается в Германии.
Здесь деньги за ковыряние в носу не платят.
Кто ничему не учится, тот на таких работах и работает.
Если мозги есть,то быстро все всё находят.
Я особисто працював в Польщі в Німеччині тому знаю яка там робота
На легку роботу беруть тих хто знає іноземну мову.
А ті хто не знає і не збирається знати іноземну мову гарну роботу не знайдуть тільки -поля заводи і фабрики.
А враховуючи що люди поїхали навіть 40 + то вивчити мову складно. А питання а для чого вчити мову коли немає своєї квартири? Якщо купили квартиру тоді інше питання.
А щоб заробити на квартиру для цього знадобиться не менше 10-15 років тому не кожному таке потрібно
Для мене особисто таке не потрібно
Есть люди со 2 мировой войны здесь-у них акцент.Меньше сруцькие фильмы про разведчиков смотри.
Язык учить надо,на стройке ты ничего не выучишь.
Із Польщі без війни виїхало за останні 30 років, тільки в одну Британію понад 1 млн чол. А ще є Німеччина, Ірландія, США, Канада, Австралія там взагалі понад 5 млн. І нічого з Польщею не трапилося. Вижили і збудували успішну країну. В Україні також все буде чьотко. Не сци.