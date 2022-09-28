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беженцы (1463) война (46566) Германия (6001) Польша (7463)

Большинство украинских беженцев в Польше и Германии планируют вернуться домой, - опрос

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

біженці

Большинство граждан Украины, которые после 24 февраля уехали в Польшу и Германию и трудоустроились там, планируют вернуться домой.

Об этом говорится в исследовании "Беженцы из Украины. Профессиональная активность в Польше и Германии", подготовленном совместно Центром восточных исследований Варшавского университета и Мигрантской платформой EWL, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как свидетельствуют результаты опроса, большинство работающих украинцев в Германии (73%) и Польше (64%) намерены вернуться в Украину в ближайшей или дальнейшей перспективе.

Около трети всех опрошенных в обеих странах намерены привезти в страны, где они находятся, своих близких. Это свидетельствует о возможности потенциально новых волн миграции в случае ухудшения ситуации в Украине.

Большинство украинцев, прибывших после 24 февраля в Германию (68%), имеют высшее или неполное высшее образование, в Польше таких людей 59%. Большинство из них (80%) раньше не работали за границей.

Наибольшее количество украинцев в Польше работают в гостиничной сфере и гастрономии – 29%, сфере услуг (18%) и промышленном производстве (14%). В свою очередь в Германии украинцы, прибывшие в эту страну после 24 февраля, больше всего работают в гостиничной сфере и гастрономии – 31%, торговле (19%) и сфере услуг (12%).

Согласно исследованию, средний возраст украинцев, после 24 февраля вынужденных спасаться от войны в Украине, в Польше составляет 39 лет, а в Германии – 37 лет. При этом в Польшу большинство таких лиц приехало с детьми (71%), в Германию – 55%.

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По данным опроса, большинство убегающих от войны в Украине являются женщинами: в Польше – 94,3%, Германии – 95,2%.

В Польшу больше приехали граждане Украины, проживавшие в западной или центральной Украине. В Германию охотнее ехали жители восточных и южных регионов Украины.

Чащей причиной выбора Польши как страны пребывания украинцы называют географическую, культурную и языковую близость. Выбор Германии украинцы объясняют тем, что это наиболее развитая страна ЕС.

В случае Польши средняя зарплата украинцев, приехавших после 24 февраля и трудоустроившихся там, составляет 541 евро, Германии – 1467 евро.

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), в Польше временную защиту получили 1,3 млн граждан Украины, прибывших в эту страну после начала российского вторжения в Украину. В Германии такую ​​защиту получили 670 тысяч украинцев. Согласно польским и немецким официальным данным, по состоянию на сегодняшний день в Польше трудоустроились уже по меньшей мере 430 тыс. украинцев, в Германии – 160 тыс. граждан Украины.

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Топ комментарии
+3
Закордоном не всім добре живеться. Це ті хто має багато грошей може знімати або купити квартиру то інша справа бо не кожна людина захоче жити в поганих умовах -вони вимушені так жити.
І роботу знайти закордоном не так легко .Роботи звичайно є але там багато важких робот і таких де місцеві не йдуть працювати . Важко тим людям хто працював на легкій роботі в Україні
Наприклад шість днів на тиждень працювати по 12 годин зміна це таке не кожному потрібно.
Підробити звичайно можна але на все життя на таких роботах не працюють.
Бо я сам не мав наміру залишатися в Польщі на таких роботах постійно - така робота швидко здоров'я відбере
А гарну роботу знайти так можна якщо людина володіє англійською мовою або державною мовою тієї країни то так можна.
Але серед цих людей багато які не знають англійської а фізично працювати на важких роботах не звикли тому будуть повертатися.
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28.09.2022 19:09
+2
Угу,многие так и делаю,а 430 евро ежемесячно им в Германии начисляют.
И таких очень много.
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28.09.2022 18:29
+2
типа тут их буба на патронный завод влаштуйе...
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28.09.2022 18:29
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Угу,многие так и делаю,а 430 евро ежемесячно им в Германии начисляют.
И таких очень много.
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28.09.2022 18:29 Ответить
Давай ти не будеш брехати і скажеш правду, що поки діє захист, то платять ці кошти. В 2024-му захист закінчиться і гроші перестануть платити, як і пмж закінчиться. По-друге, вартість тільки однієї оренди буде більше 800 євро на сім'ю, при цьому укр бомжам ніхто не здасть пристойну квартиру. По-третє, 400 ойро - це гроші аби не здохнути з голоду у тих краях.
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28.09.2022 19:08 Ответить
кончай бред кацапский писать никто украинцев беженцев в беде не бросит - это не твои русские бомжи которых банят по всему миру
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28.09.2022 20:03 Ответить
А нічого, що ти в Україні пишеш нарєчієм кацапських педофілів? Тобі норм?
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28.09.2022 20:45 Ответить
Во-первых беженен пока реальная угроза для жизни дома,хоть 1000 лет.
Во-вторых жилье и медицина бесплатно+430 евро.
В третьих цены на многое ниже чем в Украине.
В четвертых они в Украине живут,украинские деньги и немецкие получают.
И в пятых за 23 года ,сам снимал квартиры и щас свою в Мюнхене сдаю негру. Многие лучше сдадут иностранцу,меньше нытья.
И да цена однокомнатной(простой) от 200-до 1000.
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28.09.2022 20:06 Ответить
По-перше, в статті мова йде про повернення після закінчення війни, а не повернення зараз. По-друге, шара з безкоштовним закінчиться напочатку 2024-го, коли закінчиться захист. По-третє, многоє у Німеччині дешевше - це що саме? Ну і про квартиру для сім'ї за 200 євро -це ти мене насмішив. Зараз одна комуналка у великих містах від 150-200 ойро. А ще є норми квадратури на чоловіка, ще є великий перелік документів який треба надати орендодавцю, є ще залогова сума у 2000-3000 ойро, ще потрібно купити меблі у квартиру, тощо. Так що не всьо так однозначно як ти пишеш, виявляється є нюанси.
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28.09.2022 20:41 Ответить
типа тут их буба на патронный завод влаштуйе...
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28.09.2022 18:29 Ответить
Закордоном не всім добре живеться. Це ті хто має багато грошей може знімати або купити квартиру то інша справа бо не кожна людина захоче жити в поганих умовах -вони вимушені так жити.
І роботу знайти закордоном не так легко .Роботи звичайно є але там багато важких робот і таких де місцеві не йдуть працювати . Важко тим людям хто працював на легкій роботі в Україні
Наприклад шість днів на тиждень працювати по 12 годин зміна це таке не кожному потрібно.
Підробити звичайно можна але на все життя на таких роботах не працюють.
Бо я сам не мав наміру залишатися в Польщі на таких роботах постійно - така робота швидко здоров'я відбере
А гарну роботу знайти так можна якщо людина володіє англійською мовою або державною мовою тієї країни то так можна.
Але серед цих людей багато які не знають англійської а фізично працювати на важких роботах не звикли тому будуть повертатися.
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28.09.2022 19:09 Ответить
не бреши бот кацпаский в испании германии никто не заставляет работаь по 12 часо
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28.09.2022 20:05 Ответить
Ещё и как если на стройке,он не врёт
И 16 часов,аж майка заворачивается в Германии.
Здесь деньги за ковыряние в носу не платят.
Кто ничему не учится, тот на таких работах и работает.
Если мозги есть,то быстро все всё находят.
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28.09.2022 20:11 Ответить
зачем ты пистишь бот: в твою хрень даже ватные лохи не поверят
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28.09.2022 20:19 Ответить
Ніхто нікого не примушує працювати але в них такі графіки на важких роботах.
Я особисто працював в Польщі в Німеччині тому знаю яка там робота
На легку роботу беруть тих хто знає іноземну мову.
А ті хто не знає і не збирається знати іноземну мову гарну роботу не знайдуть тільки -поля заводи і фабрики.
А враховуючи що люди поїхали навіть 40 + то вивчити мову складно. А питання а для чого вчити мову коли немає своєї квартири? Якщо купили квартиру тоді інше питання.
А щоб заробити на квартиру для цього знадобиться не менше 10-15 років тому не кожному таке потрібно
Для мене особисто таке не потрібно
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29.09.2022 08:41 Ответить
Ну цифры ниачем. Это пока они как беженцы живут. Волонтеры помогают, жилье на шару да и выплаты неплохие. Многие даже не работают. Быть беженцем и мигрантом - разные вещи. Да и половина выехавших это люди не бедные. Они не будут на заводах стоять и клубнику убирать. По своим знакомым знаю. Те кто в Польше на сезонных работал батрачил как раз в Украине или уже в армии, а те кто на джипах ездил, сидит в Ирландии на социалке. Так что...
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28.09.2022 19:14 Ответить
это ты не очем - ты своем уме бот? половина выехавших - это матери с детьми девушки бабушки старики - какие люди не бедные?
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28.09.2022 20:07 Ответить
Тогда кто здесь на Ауди и БМВ стоимостью более 100 тысяч Евро с украинскими номерами разьезжает,Барабашка?
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28.09.2022 20:14 Ответить
сколько млять ? посчитай а потом сравни статистику всех выехавших!
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28.09.2022 20:18 Ответить
Я что сказал,что все поголовно?
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28.09.2022 20:22 Ответить
В Европе очень плохо, нам там не рады, просто выживаем. Работы нет, ничего нет, живем под забором, очень хотим обратно в ********** Харьков. (Сарказм)
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28.09.2022 19:18 Ответить
А это шмаркле привет передайте!этот наркоша ПВО Харькову зажал!!!
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28.09.2022 19:57 Ответить
Не знаю, що освічені люди роблять у тих сраних польщах, словаччинах, болгаріях та ін. У якості біженця з англійською зараз можна дуже круто прокачати свої професійні скіли працюючи у топових компанія німеччини, австрії, бельгії, франції, вивчити ще одну популярну іноземну мову, і повернувшись в Україну мати ×2 зарплатню. При цьому непогано підзаробити за рік-два біженства.
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28.09.2022 19:25 Ответить
ты бы кацап сам поехал поработал - кто хотел и мог уже давно в германии франции бельгии
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28.09.2022 20:09 Ответить
Я бачу тобі подобається постити тут свої висери на нарєчії кацапських педофілів.
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28.09.2022 20:48 Ответить
У многих вывчыты мову занимает процесс лет 50,то ты слишком губу раскатал.
Есть люди со 2 мировой войны здесь-у них акцент.Меньше сруцькие фильмы про разведчиков смотри.
Язык учить надо,на стройке ты ничего не выучишь.
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28.09.2022 20:19 Ответить
Опудало, читай комент уважно.
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28.09.2022 20:42 Ответить
Євросоюз абсолютно не є гарантією заможного життя. румуни, болгари, словаки, мадяри - як приклад - країни євробомжі.
Із Польщі без війни виїхало за останні 30 років, тільки в одну Британію понад 1 млн чол. А ще є Німеччина, Ірландія, США, Канада, Австралія там взагалі понад 5 млн. І нічого з Польщею не трапилося. Вижили і збудували успішну країну. В Україні також все буде чьотко. Не сци.
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28.09.2022 20:54 Ответить
Скоро українських біженців з Німеччини виженуть російські "біженці", яким німецький уряд вирішив надавати притулок.
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28.09.2022 20:25 Ответить
Примітно, що жителі сходу і півдня в основному російськомовні, тому і не дивно що у ФРН поїхали. Нелегко бути біженцем, але якщо тікати від бомб над головою, то труднощі за кордоном будуть " дєтскім лєпєтом ". Невідомо як складеться ситуація , тому більш далекоглядні люди воліють перечекати за межами України.
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28.09.2022 21:53 Ответить
откуда такая статистика? что за бред
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28.09.2022 22:59 Ответить
 
 