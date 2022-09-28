Большинство украинских беженцев в Польше и Германии планируют вернуться домой, - опрос

Большинство граждан Украины, которые после 24 февраля уехали в Польшу и Германию и трудоустроились там, планируют вернуться домой.

Об этом говорится в исследовании "Беженцы из Украины. Профессиональная активность в Польше и Германии", подготовленном совместно Центром восточных исследований Варшавского университета и Мигрантской платформой EWL, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как свидетельствуют результаты опроса, большинство работающих украинцев в Германии (73%) и Польше (64%) намерены вернуться в Украину в ближайшей или дальнейшей перспективе.

Около трети всех опрошенных в обеих странах намерены привезти в страны, где они находятся, своих близких. Это свидетельствует о возможности потенциально новых волн миграции в случае ухудшения ситуации в Украине.

Большинство украинцев, прибывших после 24 февраля в Германию (68%), имеют высшее или неполное высшее образование, в Польше таких людей 59%. Большинство из них (80%) раньше не работали за границей.

Наибольшее количество украинцев в Польше работают в гостиничной сфере и гастрономии – 29%, сфере услуг (18%) и промышленном производстве (14%). В свою очередь в Германии украинцы, прибывшие в эту страну после 24 февраля, больше всего работают в гостиничной сфере и гастрономии – 31%, торговле (19%) и сфере услуг (12%).

Согласно исследованию, средний возраст украинцев, после 24 февраля вынужденных спасаться от войны в Украине, в Польше составляет 39 лет, а в Германии – 37 лет. При этом в Польшу большинство таких лиц приехало с детьми (71%), в Германию – 55%.

Читайте также: Численность населения Германии достигла исторического максимума из-за наплыва украинцев

По данным опроса, большинство убегающих от войны в Украине являются женщинами: в Польше – 94,3%, Германии – 95,2%.

В Польшу больше приехали граждане Украины, проживавшие в западной или центральной Украине. В Германию охотнее ехали жители восточных и южных регионов Украины.

Чащей причиной выбора Польши как страны пребывания украинцы называют географическую, культурную и языковую близость. Выбор Германии украинцы объясняют тем, что это наиболее развитая страна ЕС.

В случае Польши средняя зарплата украинцев, приехавших после 24 февраля и трудоустроившихся там, составляет 541 евро, Германии – 1467 евро.

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), в Польше временную защиту получили 1,3 млн граждан Украины, прибывших в эту страну после начала российского вторжения в Украину. В Германии такую ​​защиту получили 670 тысяч украинцев. Согласно польским и немецким официальным данным, по состоянию на сегодняшний день в Польше трудоустроились уже по меньшей мере 430 тыс. украинцев, в Германии – 160 тыс. граждан Украины.

Читайте также: Польша не будет принимать убегающих от мобилизации россиян, - глава канцелярии премьер-министра Дворчик