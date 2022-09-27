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Численность населения Германии достигла исторического максимума из-за наплыва украинцев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

біженці

По состоянию на 30 июня 2022 года в ФРГ проживало на 843 тысячи человек больше, чем в конце 2021 года. Речь идет о приросте населения на один процент.

Согласно информации Федерального статистического ведомства, в первом полугодии 2022 года количество жителей Германии впервые превысило 84 миллиона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

Как сообщает издание, подобный прирост наблюдался в 1992 году. Это произошло вследствие открытия границ в Восточной Европе и войны тогдашней Югославии. А также в 2015 году – из-за миграционного кризиса.

За первое полугодие 2022 года в Германию приехали около 750 тысяч украинцев, пишет издание.

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Топ комментарии
+8
Сподіваюсь, що ФСБ перекриє кордони, та ми тут не побачимо "пацифістів-уклонистів", яких кремлівські ляльководи вже чекали на автопробігах під гаслами: "проти санцкцій та постачання зброї".
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27.09.2022 13:52
+5
ахахахаха, а нігерів і арабів вони забули порахувати???? та в деяких містах, і регіонах, шоб побачити білого, то треба добре поглядом шукати!!!!
а фулі, як казала жаба-меркельша - вількоммен!!!!))))
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27.09.2022 14:03
+5
Німеччина заявила, що не буде закривати кордон для біженців від мобілізації з параші. То до кінця року приріст буде ще більший. А там дивись і трикалори вивішувати почнуть, як в Грузії.

У місті Чакві (Грузія) місцеві зняли триколорну ганчірку з дому, який був арендований лаптями.
https://t.me/XYKYIV/23096
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27.09.2022 14:23
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Сподіваюсь, що ФСБ перекриє кордони, та ми тут не побачимо "пацифістів-уклонистів", яких кремлівські ляльководи вже чекали на автопробігах під гаслами: "проти санцкцій та постачання зброї".
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27.09.2022 13:52 Ответить
Українці будь яку країну зроблять кращою.. І Фрн у т ч
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27.09.2022 13:55 Ответить
Почему тогда сама Украина всю жизнь в экономической и социальной жопе?
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27.09.2022 14:02 Ответить
потому что голосуют по приколу
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27.09.2022 14:40 Ответить
Ну, то есть, здесь у них мозгов на элементарные вещи не хватает, а как только за границу, так становятся украшением любого государства?
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27.09.2022 14:44 Ответить
Боюся спитати про чисельність русні(
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27.09.2022 14:21 Ответить
мужиков призывного возраста возвращайте назад
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27.09.2022 13:59 Ответить
Население Германии 84 миллиона,насэлэние рабZeи 79 млн...странная статистика... так кто одержал паБеду над братом Риббеннтропом?🤣
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27.09.2022 14:00 Ответить
ахахахаха, а нігерів і арабів вони забули порахувати???? та в деяких містах, і регіонах, шоб побачити білого, то треба добре поглядом шукати!!!!
а фулі, як казала жаба-меркельша - вількоммен!!!!))))
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27.09.2022 14:03 Ответить
Німеччина заявила, що не буде закривати кордон для біженців від мобілізації з параші. То до кінця року приріст буде ще більший. А там дивись і трикалори вивішувати почнуть, як в Грузії.

У місті Чакві (Грузія) місцеві зняли триколорну ганчірку з дому, який був арендований лаптями.
https://t.me/XYKYIV/23096
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27.09.2022 14:23 Ответить
напутіна ви пускаєте кацапів?
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27.09.2022 14:35 Ответить
Починайте рахувати засрашкіних, і задно вчити сруську, бо скоро (уйло скаже, що їх притисняють
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27.09.2022 15:01 Ответить
Кацапів там мабуть не менше.
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27.09.2022 15:32 Ответить
А скільки у Німетчині російського лайна? Не хоче німетчина розповісти?
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27.09.2022 16:15 Ответить
 
 