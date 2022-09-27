Чисельність населення Німеччини досягла історичного максимуму через наплив українців

Станом на 30 червня 2022 року у ФРН проживало на 843 тисяч людей більше, ніж наприкінці 2021 року. Йдеться про приріст населення на один відсоток.

Згідно з інформацією Федерального статистичного відомства, у першому півріччі 2022 року кількість жителів Німеччини вперше перевищила 84 мільйони, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

Як повідомляє видання, такий приріст спостерігався в 1992 році. Це сталося внаслідок відкриття кордонів у Східній Європі та війни в тодішній Югославії. А також у 2015 році - через міграційну кризу.

За перше півріччя 2022 року до Німеччини приїхало близько 750 тисяч українців, пише видання.

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