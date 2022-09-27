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біженці (1012) війна (56107) Німеччина (4506)

Чисельність населення Німеччини досягла історичного максимуму через наплив українців

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

біженці

Станом на 30 червня 2022 року у ФРН проживало на 843 тисяч людей більше, ніж наприкінці 2021 року. Йдеться про приріст населення на один відсоток.

Згідно з інформацією Федерального статистичного відомства, у першому півріччі 2022 року кількість жителів Німеччини вперше перевищила 84 мільйони, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

Як повідомляє видання, такий приріст спостерігався в 1992 році. Це сталося внаслідок відкриття кордонів у Східній Європі та війни в тодішній Югославії. А також у 2015 році - через міграційну кризу.

За перше півріччя 2022 року до Німеччини приїхало близько 750 тисяч українців, пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідер німецької опозиції Мерц звинуватив українських біженців у "соціальному туризмі", а вже наступного дня попросив вибачення

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+8
Сподіваюсь, що ФСБ перекриє кордони, та ми тут не побачимо "пацифістів-уклонистів", яких кремлівські ляльководи вже чекали на автопробігах під гаслами: "проти санцкцій та постачання зброї".
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27.09.2022 13:52
+5
ахахахаха, а нігерів і арабів вони забули порахувати???? та в деяких містах, і регіонах, шоб побачити білого, то треба добре поглядом шукати!!!!
а фулі, як казала жаба-меркельша - вількоммен!!!!))))
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27.09.2022 14:03
+5
Німеччина заявила, що не буде закривати кордон для біженців від мобілізації з параші. То до кінця року приріст буде ще більший. А там дивись і трикалори вивішувати почнуть, як в Грузії.

У місті Чакві (Грузія) місцеві зняли триколорну ганчірку з дому, який був арендований лаптями.
https://t.me/XYKYIV/23096
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27.09.2022 14:23
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Сподіваюсь, що ФСБ перекриє кордони, та ми тут не побачимо "пацифістів-уклонистів", яких кремлівські ляльководи вже чекали на автопробігах під гаслами: "проти санцкцій та постачання зброї".
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27.09.2022 13:52 Відповісти
Українці будь яку країну зроблять кращою.. І Фрн у т ч
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27.09.2022 13:55 Відповісти
Почему тогда сама Украина всю жизнь в экономической и социальной жопе?
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27.09.2022 14:02 Відповісти
потому что голосуют по приколу
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27.09.2022 14:40 Відповісти
Ну, то есть, здесь у них мозгов на элементарные вещи не хватает, а как только за границу, так становятся украшением любого государства?
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27.09.2022 14:44 Відповісти
Боюся спитати про чисельність русні(
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27.09.2022 14:21 Відповісти
мужиков призывного возраста возвращайте назад
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27.09.2022 13:59 Відповісти
Население Германии 84 миллиона,насэлэние рабZeи 79 млн...странная статистика... так кто одержал паБеду над братом Риббеннтропом?🤣
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27.09.2022 14:00 Відповісти
ахахахаха, а нігерів і арабів вони забули порахувати???? та в деяких містах, і регіонах, шоб побачити білого, то треба добре поглядом шукати!!!!
а фулі, як казала жаба-меркельша - вількоммен!!!!))))
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27.09.2022 14:03 Відповісти
Німеччина заявила, що не буде закривати кордон для біженців від мобілізації з параші. То до кінця року приріст буде ще більший. А там дивись і трикалори вивішувати почнуть, як в Грузії.

У місті Чакві (Грузія) місцеві зняли триколорну ганчірку з дому, який був арендований лаптями.
https://t.me/XYKYIV/23096
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27.09.2022 14:23 Відповісти
напутіна ви пускаєте кацапів?
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27.09.2022 14:35 Відповісти
Починайте рахувати засрашкіних, і задно вчити сруську, бо скоро (уйло скаже, що їх притисняють
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27.09.2022 15:01 Відповісти
Кацапів там мабуть не менше.
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27.09.2022 15:32 Відповісти
А скільки у Німетчині російського лайна? Не хоче німетчина розповісти?
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27.09.2022 16:15 Відповісти
 
 