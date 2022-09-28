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біженці (1014) війна (56174) Німеччина (4511) Польща (5140)

Більшість українських біженців у Польщі і Німеччині планують повернутися додому, - опитування

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

біженці

Більшість громадян України, які після 24 лютого поїхали до Польщі і Німеччини та працевлаштувалися там, планують повернутися додому.

Про це йдеться у дослідженні "Біженці з України. Професійна активність у Польщі та Німеччині", підготовленому спільно Центром східних досліджень Варшавського університету та Мігрантською платформою EWL, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як свідчать результати опитування, більшість працюючих українців в Німеччині (73%) і Польщі (64%) мають намір повернутися до України у найближчій або подальшій перспективі.

Близько третини усіх опитаних в обох країнах мають намір привезти до країн, де вони перебувають, своїх найближчих. Це свідчить про можливість потенційно нових хвиль міграції у випадку погіршення безпекової ситуації в Україні.

Більшість українців, які прибули після 24 лютого до Німеччини (68%), мають вищу або неповну вищу освіту, у Польщі таких людей 59%. Більшість з них (80%) раніше не працювали за кордоном.

Найбільше українці в Польщі працюють у готельній сфері та гастрономії – 29%, сфері послуг (18%) та промисловому виробництві (14%). Своєю чергою у Німеччини українці, які прибули до цієї країни після 24 лютого, найбільше працюють у готельній сфері та гастрономії – 31%, торгівлі (19%) та сфері послуг (12%).

Згідно з дослідженням, середній вік українців, які після 24 лютого змушені були рятуватися від війни в Україні, у Польщі становить 39 років, а Німеччині – 37 років. При цьому, до Польщі більшість таких осіб приїхало з дітьми (71%), до Німеччини – 55%.

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За даними опитування, більшість утікачів від війни з України є жінками: у Польщі – 94,3%, Німеччині – 95,2%.

До Польщі більше приїхало громадян України, які проживали у західній чи центральній Україні. Натомість до Німеччини охочіше їхали жителі східних та південних регіонів України.

Найчастішою причиною вибору Польщі, як країни перебування, українці називають географічну, культурну та мовну близькість. Натомість вибір Німеччини українці пояснюють тим, що це найбільш розвинута країна ЄС.

У випадку Польщі середня зарплата українців, які приїхали після 24 лютого і працевлаштувалися там, становить 541 євро, Німеччини – 1467 євро.

Згідно з даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), у Польщі тимчасовий захист отримали 1,3 млн громадян України, які прибули до цієї країни після початку російського вторгнення до України. У Німеччині такий захист отримали 670 тис. українців. Згідно з польськими та німецькими офіційними даними, станом на сьогодні в Польщі працевлаштувалися вже щонайменше 430 тис. українців, в Німеччині – 160 тис. громадян України.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+3
Закордоном не всім добре живеться. Це ті хто має багато грошей може знімати або купити квартиру то інша справа бо не кожна людина захоче жити в поганих умовах -вони вимушені так жити.
І роботу знайти закордоном не так легко .Роботи звичайно є але там багато важких робот і таких де місцеві не йдуть працювати . Важко тим людям хто працював на легкій роботі в Україні
Наприклад шість днів на тиждень працювати по 12 годин зміна це таке не кожному потрібно.
Підробити звичайно можна але на все життя на таких роботах не працюють.
Бо я сам не мав наміру залишатися в Польщі на таких роботах постійно - така робота швидко здоров'я відбере
А гарну роботу знайти так можна якщо людина володіє англійською мовою або державною мовою тієї країни то так можна.
Але серед цих людей багато які не знають англійської а фізично працювати на важких роботах не звикли тому будуть повертатися.
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28.09.2022 19:09
+2
Угу,многие так и делаю,а 430 евро ежемесячно им в Германии начисляют.
И таких очень много.
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28.09.2022 18:29
+2
типа тут их буба на патронный завод влаштуйе...
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28.09.2022 18:29
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Угу,многие так и делаю,а 430 евро ежемесячно им в Германии начисляют.
И таких очень много.
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28.09.2022 18:29 Відповісти
Давай ти не будеш брехати і скажеш правду, що поки діє захист, то платять ці кошти. В 2024-му захист закінчиться і гроші перестануть платити, як і пмж закінчиться. По-друге, вартість тільки однієї оренди буде більше 800 євро на сім'ю, при цьому укр бомжам ніхто не здасть пристойну квартиру. По-третє, 400 ойро - це гроші аби не здохнути з голоду у тих краях.
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28.09.2022 19:08 Відповісти
кончай бред кацапский писать никто украинцев беженцев в беде не бросит - это не твои русские бомжи которых банят по всему миру
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28.09.2022 20:03 Відповісти
А нічого, що ти в Україні пишеш нарєчієм кацапських педофілів? Тобі норм?
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28.09.2022 20:45 Відповісти
Во-первых беженен пока реальная угроза для жизни дома,хоть 1000 лет.
Во-вторых жилье и медицина бесплатно+430 евро.
В третьих цены на многое ниже чем в Украине.
В четвертых они в Украине живут,украинские деньги и немецкие получают.
И в пятых за 23 года ,сам снимал квартиры и щас свою в Мюнхене сдаю негру. Многие лучше сдадут иностранцу,меньше нытья.
И да цена однокомнатной(простой) от 200-до 1000.
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28.09.2022 20:06 Відповісти
По-перше, в статті мова йде про повернення після закінчення війни, а не повернення зараз. По-друге, шара з безкоштовним закінчиться напочатку 2024-го, коли закінчиться захист. По-третє, многоє у Німеччині дешевше - це що саме? Ну і про квартиру для сім'ї за 200 євро -це ти мене насмішив. Зараз одна комуналка у великих містах від 150-200 ойро. А ще є норми квадратури на чоловіка, ще є великий перелік документів який треба надати орендодавцю, є ще залогова сума у 2000-3000 ойро, ще потрібно купити меблі у квартиру, тощо. Так що не всьо так однозначно як ти пишеш, виявляється є нюанси.
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28.09.2022 20:41 Відповісти
типа тут их буба на патронный завод влаштуйе...
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28.09.2022 18:29 Відповісти
Закордоном не всім добре живеться. Це ті хто має багато грошей може знімати або купити квартиру то інша справа бо не кожна людина захоче жити в поганих умовах -вони вимушені так жити.
І роботу знайти закордоном не так легко .Роботи звичайно є але там багато важких робот і таких де місцеві не йдуть працювати . Важко тим людям хто працював на легкій роботі в Україні
Наприклад шість днів на тиждень працювати по 12 годин зміна це таке не кожному потрібно.
Підробити звичайно можна але на все життя на таких роботах не працюють.
Бо я сам не мав наміру залишатися в Польщі на таких роботах постійно - така робота швидко здоров'я відбере
А гарну роботу знайти так можна якщо людина володіє англійською мовою або державною мовою тієї країни то так можна.
Але серед цих людей багато які не знають англійської а фізично працювати на важких роботах не звикли тому будуть повертатися.
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28.09.2022 19:09 Відповісти
не бреши бот кацпаский в испании германии никто не заставляет работаь по 12 часо
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28.09.2022 20:05 Відповісти
Ещё и как если на стройке,он не врёт
И 16 часов,аж майка заворачивается в Германии.
Здесь деньги за ковыряние в носу не платят.
Кто ничему не учится, тот на таких работах и работает.
Если мозги есть,то быстро все всё находят.
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28.09.2022 20:11 Відповісти
зачем ты пистишь бот: в твою хрень даже ватные лохи не поверят
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28.09.2022 20:19 Відповісти
Ніхто нікого не примушує працювати але в них такі графіки на важких роботах.
Я особисто працював в Польщі в Німеччині тому знаю яка там робота
На легку роботу беруть тих хто знає іноземну мову.
А ті хто не знає і не збирається знати іноземну мову гарну роботу не знайдуть тільки -поля заводи і фабрики.
А враховуючи що люди поїхали навіть 40 + то вивчити мову складно. А питання а для чого вчити мову коли немає своєї квартири? Якщо купили квартиру тоді інше питання.
А щоб заробити на квартиру для цього знадобиться не менше 10-15 років тому не кожному таке потрібно
Для мене особисто таке не потрібно
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29.09.2022 08:41 Відповісти
Ну цифры ниачем. Это пока они как беженцы живут. Волонтеры помогают, жилье на шару да и выплаты неплохие. Многие даже не работают. Быть беженцем и мигрантом - разные вещи. Да и половина выехавших это люди не бедные. Они не будут на заводах стоять и клубнику убирать. По своим знакомым знаю. Те кто в Польше на сезонных работал батрачил как раз в Украине или уже в армии, а те кто на джипах ездил, сидит в Ирландии на социалке. Так что...
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28.09.2022 19:14 Відповісти
это ты не очем - ты своем уме бот? половина выехавших - это матери с детьми девушки бабушки старики - какие люди не бедные?
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28.09.2022 20:07 Відповісти
Тогда кто здесь на Ауди и БМВ стоимостью более 100 тысяч Евро с украинскими номерами разьезжает,Барабашка?
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28.09.2022 20:14 Відповісти
сколько млять ? посчитай а потом сравни статистику всех выехавших!
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28.09.2022 20:18 Відповісти
Я что сказал,что все поголовно?
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28.09.2022 20:22 Відповісти
В Европе очень плохо, нам там не рады, просто выживаем. Работы нет, ничего нет, живем под забором, очень хотим обратно в ********** Харьков. (Сарказм)
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28.09.2022 19:18 Відповісти
А это шмаркле привет передайте!этот наркоша ПВО Харькову зажал!!!
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28.09.2022 19:57 Відповісти
Не знаю, що освічені люди роблять у тих сраних польщах, словаччинах, болгаріях та ін. У якості біженця з англійською зараз можна дуже круто прокачати свої професійні скіли працюючи у топових компанія німеччини, австрії, бельгії, франції, вивчити ще одну популярну іноземну мову, і повернувшись в Україну мати ×2 зарплатню. При цьому непогано підзаробити за рік-два біженства.
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28.09.2022 19:25 Відповісти
ты бы кацап сам поехал поработал - кто хотел и мог уже давно в германии франции бельгии
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28.09.2022 20:09 Відповісти
Я бачу тобі подобається постити тут свої висери на нарєчії кацапських педофілів.
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28.09.2022 20:48 Відповісти
У многих вывчыты мову занимает процесс лет 50,то ты слишком губу раскатал.
Есть люди со 2 мировой войны здесь-у них акцент.Меньше сруцькие фильмы про разведчиков смотри.
Язык учить надо,на стройке ты ничего не выучишь.
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28.09.2022 20:19 Відповісти
Опудало, читай комент уважно.
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28.09.2022 20:42 Відповісти
Євросоюз абсолютно не є гарантією заможного життя. румуни, болгари, словаки, мадяри - як приклад - країни євробомжі.
Із Польщі без війни виїхало за останні 30 років, тільки в одну Британію понад 1 млн чол. А ще є Німеччина, Ірландія, США, Канада, Австралія там взагалі понад 5 млн. І нічого з Польщею не трапилося. Вижили і збудували успішну країну. В Україні також все буде чьотко. Не сци.
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28.09.2022 20:54 Відповісти
Скоро українських біженців з Німеччини виженуть російські "біженці", яким німецький уряд вирішив надавати притулок.
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28.09.2022 20:25 Відповісти
Примітно, що жителі сходу і півдня в основному російськомовні, тому і не дивно що у ФРН поїхали. Нелегко бути біженцем, але якщо тікати від бомб над головою, то труднощі за кордоном будуть " дєтскім лєпєтом ". Невідомо як складеться ситуація , тому більш далекоглядні люди воліють перечекати за межами України.
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28.09.2022 21:53 Відповісти
откуда такая статистика? что за бред
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28.09.2022 22:59 Відповісти
 
 