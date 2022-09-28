Більшість українських біженців у Польщі і Німеччині планують повернутися додому, - опитування

Більшість громадян України, які після 24 лютого поїхали до Польщі і Німеччини та працевлаштувалися там, планують повернутися додому.

Про це йдеться у дослідженні "Біженці з України. Професійна активність у Польщі та Німеччині", підготовленому спільно Центром східних досліджень Варшавського університету та Мігрантською платформою EWL, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як свідчать результати опитування, більшість працюючих українців в Німеччині (73%) і Польщі (64%) мають намір повернутися до України у найближчій або подальшій перспективі.

Близько третини усіх опитаних в обох країнах мають намір привезти до країн, де вони перебувають, своїх найближчих. Це свідчить про можливість потенційно нових хвиль міграції у випадку погіршення безпекової ситуації в Україні.

Більшість українців, які прибули після 24 лютого до Німеччини (68%), мають вищу або неповну вищу освіту, у Польщі таких людей 59%. Більшість з них (80%) раніше не працювали за кордоном.

Найбільше українці в Польщі працюють у готельній сфері та гастрономії – 29%, сфері послуг (18%) та промисловому виробництві (14%). Своєю чергою у Німеччини українці, які прибули до цієї країни після 24 лютого, найбільше працюють у готельній сфері та гастрономії – 31%, торгівлі (19%) та сфері послуг (12%).

Згідно з дослідженням, середній вік українців, які після 24 лютого змушені були рятуватися від війни в Україні, у Польщі становить 39 років, а Німеччині – 37 років. При цьому, до Польщі більшість таких осіб приїхало з дітьми (71%), до Німеччини – 55%.

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За даними опитування, більшість утікачів від війни з України є жінками: у Польщі – 94,3%, Німеччині – 95,2%.

До Польщі більше приїхало громадян України, які проживали у західній чи центральній Україні. Натомість до Німеччини охочіше їхали жителі східних та південних регіонів України.

Найчастішою причиною вибору Польщі, як країни перебування, українці називають географічну, культурну та мовну близькість. Натомість вибір Німеччини українці пояснюють тим, що це найбільш розвинута країна ЄС.

У випадку Польщі середня зарплата українців, які приїхали після 24 лютого і працевлаштувалися там, становить 541 євро, Німеччини – 1467 євро.

Згідно з даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), у Польщі тимчасовий захист отримали 1,3 млн громадян України, які прибули до цієї країни після початку російського вторгнення до України. У Німеччині такий захист отримали 670 тис. українців. Згідно з польськими та німецькими офіційними даними, станом на сьогодні в Польщі працевлаштувалися вже щонайменше 430 тис. українців, в Німеччині – 160 тис. громадян України.

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