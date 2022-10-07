Українських біженців в Польщі пропонують зобов’язати платити за житло
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Влада Польщі готує зміни до спецзакону про українських біженців, щоб вони оплачували надане державою житло. Звільнити від оплати можуть людей похилого віку, інвалідів, багатодітних матерів-одиначок.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
Над поправкою працюють вже два місяці, а її проект може бути затверджений Радою міністрів упродовж двох тижнів.
Йдеться про місця постійного проживання, де тривалий час можуть перебувати українці - наприклад, гуртожитки чи готелі. Наразі в такому житлі проживають 80 тисяч біженців, а з початку війни туди поселили майже 400 тисяч українців.
"Не повинно бути, щоб українці залишалися в таких місцях кілька місяців, не кажучи про рік. Ми маємо створити умови, щоб вони нормально функціонували в Польщі", - каже Кароліна Лукасевич із Центру миграційних досліджень Варшавського університету.
Експерт видання, який працює в уряді, пояснює, що все частіше трапляються ситуації, коли біженці працюють і нормально заробляють на життя, а витрати за їхнє перебування несе держава.
Тим часом влада розглядає варіант часткової оплати житла для біженців. Наприклад, від обов'язкової оплати варто звільнити людей похилого віку, інвалідів, багатодітних матерів-одиначок.
"З одного боку, становище поляків має бути вирівняне з українцями, а з іншого – останні не повинні стати залежними від державної допомоги. Якщо ми цього не зробимо, ми отримаємо безпорадність серед біженців і політичну експлуатацію цієї теми правими групами, які скажуть, що поляки не мають електрики, а українці живуть безкоштовно в тризірковому готелі", - зауважує професор Мацей Дущик із Центру досліджень міграції Варшавського університету.
У Польщі на кінець серпня перебувало приблизно 2,2 млн українців. З них 900 тисяч-1 мільйон – це біженці, ще до 1,2 млн людей – ті, хто жив і працював у країні до війни.
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КЛІРИНГ (англ. clearing - очищувати, вносити ясність) - форма безготівкових розрахунків
КЛІНІНГ прибирання житлових та нежитлових приміщень
До того як почали перти біженці такого не було.
І то їй нефіг що робити, а 3.14здіти як тут ти робиш.
Та чомусь сирійці на повному пансіоні до сих пір.