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біженці (1037) житло (473) Польща (5195)

Українських біженців в Польщі пропонують зобов’язати платити за житло

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

біженці

Влада Польщі готує зміни до спецзакону про українських біженців, щоб вони оплачували надане державою житло. Звільнити від оплати можуть людей похилого віку, інвалідів, багатодітних матерів-одиначок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Над поправкою працюють вже два місяці, а її проект може бути затверджений Радою міністрів упродовж двох тижнів.

Йдеться про місця постійного проживання, де тривалий час можуть перебувати українці - наприклад, гуртожитки чи готелі. Наразі в такому житлі проживають 80 тисяч біженців, а з початку війни туди поселили майже 400 тисяч українців.

"Не повинно бути, щоб українці залишалися в таких місцях кілька місяців, не кажучи про рік. Ми маємо створити умови, щоб вони нормально функціонували в Польщі", - каже Кароліна Лукасевич із Центру миграційних досліджень Варшавського університету.

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Експерт видання, який працює в уряді, пояснює, що все частіше трапляються ситуації, коли біженці працюють і нормально заробляють на життя, а витрати за їхнє перебування несе держава.

Тим часом влада розглядає варіант часткової оплати житла для біженців. Наприклад, від обов'язкової оплати варто звільнити людей похилого віку, інвалідів, багатодітних матерів-одиначок.

"З одного боку, становище поляків має бути вирівняне з українцями, а з іншого – останні не повинні стати залежними від державної допомоги. Якщо ми цього не зробимо, ми отримаємо безпорадність серед біженців і політичну експлуатацію цієї теми правими групами, які скажуть, що поляки не мають електрики, а українці живуть безкоштовно в тризірковому готелі", - зауважує професор Мацей Дущик із Центру досліджень міграції Варшавського університету.

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У Польщі на кінець серпня перебувало приблизно 2,2 млн українців. З них 900 тисяч-1 мільйон – це біженці, ще до 1,2 млн людей – ті, хто жив і працював у країні до війни.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
Нічого в тому дивного нема. Поляки і так багато для нас зробили, нехай люди шукають працю.
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07.10.2022 10:46
+25
Правильно, працездатні нехай працюють, нічого сидіти безкоштовно. Полякам і так велика подяка , скільки нам допомагають
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07.10.2022 10:46
+10
Шара іноді стає квадратовою і не котиться.
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07.10.2022 10:49
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Нічого в тому дивного нема. Поляки і так багато для нас зробили, нехай люди шукають працю.
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07.10.2022 10:46 Відповісти
Шара іноді стає квадратовою і не котиться.
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07.10.2022 10:49 Відповісти
Правильно, працездатні нехай працюють, нічого сидіти безкоштовно. Полякам і так велика подяка , скільки нам допомагають
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07.10.2022 10:46 Відповісти
Адмін, дивимося заголовок. зАбов'язати, чи зОбов'язати
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07.10.2022 10:48 Відповісти
То є так, офуєнні проблеми(((
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07.10.2022 10:53 Відповісти
на жаль це дуже починаэ бути гостре: "ми отримаємо безпорадність серед біженців і політичну експлуатацію цієї теми правими групами, які скажуть, що поляки не мають електрики, а українці живуть безкоштовно в тризірковому готелі"
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07.10.2022 10:55 Відповісти
Халява закінчується, двері зачиняються. Тепер попхнуть в Ірманію, або ще далі поки і там не обриднуть.
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07.10.2022 11:06 Відповісти
Якщо паралельно з тим впровадять якусь програму "робота знайдеться для усіх працездатних", що дозволить заробляти на житло та інші мінімальні потреби, то нормально.
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07.10.2022 11:09 Відповісти
Така програма давно є. Влаштовуєшся на роботу експертом з клірингу, чи експертом зі збирання городини. І буде тобі зарплата якраз заплатити за оренду жебрацього житла і купити поїсти. На більше зарплати не вистачить
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07.10.2022 11:35 Відповісти
Місць на всіх охочих вистачає?
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07.10.2022 11:39 Відповісти
напевно мали на увазі клінінг бо

КЛІРИНГ (англ. clearing - очищувати, вносити ясність) - форма безготівкових розрахунків

КЛІНІНГ прибирання житлових та нежитлових приміщень
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07.10.2022 11:46 Відповісти
*клінінг. точно.
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07.10.2022 11:53 Відповісти
Халява закончилась)))))
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07.10.2022 11:18 Відповісти
Люди , які звикли в Україні жити за рахунок інших - то дуже окуєвають за кордоном .
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07.10.2022 11:18 Відповісти
Звісно,працювати то ж не гроші чоловіка в Україні витрачати,поки він у три зміни з надгодинами піндячить на заробітках.
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07.10.2022 11:30 Відповісти
Їздила знайома сестрі на навчання житло зняти. Поляки тільки чують, що з України зразу ложать трубку.
До того як почали перти біженці такого не було.
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07.10.2022 11:23 Відповісти
Бо раніш їхали заробітчани,а не ледащі паразитки.
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07.10.2022 11:45 Відповісти
"Знайома сестри" мабуть така ж 3,14здлива ,як i брат у тоi сестри...
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07.10.2022 13:07 Відповісти
Знайома то моя, а квартиру шукала своїй сестрі.
І то їй нефіг що робити, а 3.14здіти як тут ти робиш.
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09.10.2022 15:25 Відповісти
Гроші на брівки,реснички та манікюри з депіляцією є,а на житло нема.До праці,курво !
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07.10.2022 11:26 Відповісти
поляки думали, що якщо поселити у себе 2 млн "біженців", то всі вони підуть у польські школи і будуть працювати на польську економіку, і згодом всі стануть громадянами рп давши старіючій популяції нову кров. однак щось пішло не так... 350 тис працюють і 300 тис навчаються. А всім іншим похєр на плани рп.
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07.10.2022 11:27 Відповісти
Ну не звикли наші молоді дівулі та баришні працювати як полькі- по три зміни на заводах.Головне то дурника знайти собі,заміж-та випхати хлопа на заробітки.
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07.10.2022 11:33 Відповісти
А нахєра молодій дівці єпашити по три зміни на заводі? А жити коли? З хлопцями коли гуляти? Дітей коли виховувати?
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07.10.2022 11:37 Відповісти
Польки якось ж все встигають робити,мабуть бо не сидять у весь час у інсті та на тіндері у пошуках кому б на шию сісти.
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07.10.2022 11:42 Відповісти
Ні,такі панянки пь'єнькни є,що наші хто вперше у Жечі ,аж дивуються- чого ж молоді,не заміжні та працюють дай боже на лініях.То є для нас не звикле.
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07.10.2022 11:56 Відповісти
біженці з львівської області добре відпочили за чужий рахунок.
Та чомусь сирійці на повному пансіоні до сих пір.
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07.10.2022 11:34 Відповісти
У Польщі -або до праці,або-пердоляй звідки приїхав.
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07.10.2022 11:47 Відповісти
Поляков, понять можно.
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07.10.2022 11:46 Відповісти
Все вірно! У нас зараз є над чим працювати і не над всією країною ракети літають! Якщо хтось не хоче/боїться повертатись (особливо це стосується чоловіків), то нехай працює! А то "годуйте мене, бо нашім хлопцям дуже важко" не надихає
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07.10.2022 11:52 Відповісти
 
 