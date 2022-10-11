Обмеження електроспоживання діятимуть ще кілька днів для відновлення зруйнованих внаслідок обстрілів мереж, - "Укренерго"

НЕК "Укренерго" знадобиться обмеження електроспоживання протягом кількох наступних днів, щоб відновити зруйновані мережі внаслідок безпрецедентних атак РФ 10 жовтня.

Про це повідомив голова компанії Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом кількох наступних днів нам знадобиться додаткове обмеження електроспоживання, щоб надати можливість ремонтним бригадам, які працюють 24/7, відновити електромережі та максимально швидко знову забезпечити надійне електропостачання", - сказав Кудрицький.

За його словами, ці повністю контрольовані тимчасові обмеження триватимуть кілька годин.

"Вони вводяться у повній координації з диспетчерами "Укренерго" та покликані вберегти баланс в енергосистемі та прискорити відновлення електромереж", - пояснив Кудрицький.

Він зазначив, що ввечері 10 жовтня "Укренерго" відновила енергопостачання у більшості регіонів, де воно зникло внаслідок масштабного та безпрецедентного ракетного обстрілу енергетичної інфраструктури магістральних мереж.

"Ніхто в Європі не робив того, що доводиться робити нам під час цієї війни. З такими масштабними руйнуваннями ще ніхто не стикався. Наші бригади працюють 24/7 для того, щоб якнайшвидше відновити мережі та подати електрику всім споживачам", - наголосив голова компанії.

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Водночас Кудрицький знову звернувся до споживачів із проханням обмежувати використання потужних електроприладів (прасок, електроопалення, теплої підлоги, пральних машин) у вечірні години з 17:00 до 23:00.

"Ми просимо розумно та економно ставитися до електроспоживання у ці дні, щоб дати енергетикам час відновити мережі", - сказав він.