​​Ще 37 депортованих окупантами дітей повернуто в Україну

Наприкінці серпня дітей примусово вивезли з Харківщини до російського смт Кабардінка (біля Геленджика), попри те, що у всіх є батьки.

Про це повідомляє в телеграмі Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.



"Наразі за сприяння Мінреінтеграції родини возз’єдналися та перебувають у безпечному місці на Закарпатті.



Їх розмістили у шелтерах для внутрішньо переміщених осіб – у селах з мальовничими краєвидами Білки та Горінчово.



Комфортні умови проживання у нещодавно відремонтованих та обладнаних приміщеннях забезпечила Закарпатська ОВА. Не залишилися байдужими і міжнародні організації, які передали речі першої необхідності", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що процес повернення був важким, але завершився успішно. Щоб забрати своїх дітей, батьки проїхали довгий шлях декількома країнами Європи.



Це стало можливим завдяки злагодженій співпраці Мінреінтеграції, Державної міграційної служби, Благодійної організації "SОS Дитячі Містечка Україна" та перевізників.

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