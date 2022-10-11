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​​Ще 37 депортованих окупантами дітей повернуто в Україну

діти

Наприкінці серпня дітей примусово вивезли з Харківщини до російського смт Кабардінка (біля Геленджика), попри те, що у всіх є батьки.

Про це повідомляє в телеграмі Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі за сприяння Мінреінтеграції родини возз’єдналися та перебувають у безпечному місці на Закарпатті.

Їх розмістили у шелтерах для внутрішньо переміщених осіб – у селах з мальовничими краєвидами Білки та Горінчово.

Комфортні умови проживання у нещодавно відремонтованих та обладнаних приміщеннях забезпечила Закарпатська ОВА. Не залишилися байдужими і міжнародні організації, які передали речі першої необхідності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що процес повернення був важким, але завершився успішно. Щоб забрати своїх дітей, батьки проїхали довгий шлях декількома країнами Європи.

Це стало можливим завдяки злагодженій співпраці Мінреінтеграції, Державної міграційної служби, Благодійної організації "SОS Дитячі Містечка Україна" та перевізників.

Також читайте: Україна працює над поверненням 32 дітей, яких було депортовано до Росії, - Верещук

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депортація (719) діти (5041) Міністерство реінтеграції (500)


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а що на заміну зробила Україна чи ця інформація не для овець?
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11.10.2022 13:50 Відповісти
то есть родители отправили своих детей на отдых, поверили оккупанту. А когда ВСУ выгнала оккупанта, то вспомнили эти родители о детях. Может еще и паспорт получили.
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11.10.2022 13:58 Відповісти
Дітей треба повертати, якими б довбойобами не були їхні батьки
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11.10.2022 18:41 Відповісти
То добре що дітей повернули але якось дивно усе це Верещук знову намалювалася
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11.10.2022 16:15 Відповісти
 
 