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Окупанти почали підготовку до зимування на ЗАЕС, - Енергоатом

заес

Російські окупанти звозять у машинні зали 1-го та 2-го енергоблоків Запорізької АЕС ліжка, матраци, бойлери та інше побутове "знаряддя".

Про це повідомили в Енергоатомі, передає Цензор.НЕТ.

"Тобто військові РФ або намагаються організувати зимові казарми на ЗАЕС і значно збільшити свою присутність на станції, яка стала чи не єдиним прихистком для них на тимчасово окупованій території та яку вони вже давно де-факто перетворили на військову базу. Або ж планують ще жорсткіше взяти персонал Запорізької АЕС у заручники і зовсім не випускати працівників, як це було під час окупації Чорнобильської АЕС", - припускають в українській компанії.

Також читайте: На ЗАЕС відключено всі шість блоків, співробітників примушують підписувати контракти з "Росатомом", - ГУР МО

Автор: 

окупація (6661) Енергоатом (1630) Запорізька АЕС (1401)


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Топ коментарі
+2
Залезут погреться в реактор и будут принимать горячие ванны в сливе турбины )))
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11.10.2022 14:49
+1
Пусть у тех кто в Припяти окопы рыл узнают как оно? Хотя не факт что ответят...
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11.10.2022 14:30
+1
Якиись сюр -- ЗСУ іх верне в діисність .
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11.10.2022 14:39
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Пусть у тех кто в Припяти окопы рыл узнают как оно? Хотя не факт что ответят...
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11.10.2022 14:30 Відповісти
Зимови казарми на ядерному реакторі... шоб тепленько було? Ідіоти...
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11.10.2022 14:31 Відповісти
Якиись сюр -- ЗСУ іх верне в діисність .
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11.10.2022 14:39 Відповісти
Будуть оточені, ізольовані і в кінцевому результаті знищені. Жодного кіловата електроенергії на *********!
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11.10.2022 14:41 Відповісти
Залезут погреться в реактор и будут принимать горячие ванны в сливе турбины )))
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11.10.2022 14:49 Відповісти
Ще, - дрова березові. Це, ж так "подамашнему".
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11.10.2022 14:52 Відповісти
Оптимисты однако....
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11.10.2022 15:02 Відповісти
Та то фігня. Головне - бамбас. Чи я не правий, що скаже "мудрий нАрід"??
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11.10.2022 15:04 Відповісти
Нехай розміщуються біля трубопроводів першого контуру: там найтепліше!
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11.10.2022 15:27 Відповісти
Оптимісти. Нагадує анекдот з кацапської поліклініки.
Лікар:
- А сколько тєбє лєт, мальчік?
- 12 будєт.
- Нє будєт, мальчік. Нє будєт.
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11.10.2022 16:23 Відповісти
 
 