Окупанти почали підготовку до зимування на ЗАЕС, - Енергоатом
Російські окупанти звозять у машинні зали 1-го та 2-го енергоблоків Запорізької АЕС ліжка, матраци, бойлери та інше побутове "знаряддя".
Про це повідомили в Енергоатомі, передає Цензор.НЕТ.
"Тобто військові РФ або намагаються організувати зимові казарми на ЗАЕС і значно збільшити свою присутність на станції, яка стала чи не єдиним прихистком для них на тимчасово окупованій території та яку вони вже давно де-факто перетворили на військову базу. Або ж планують ще жорсткіше взяти персонал Запорізької АЕС у заручники і зовсім не випускати працівників, як це було під час окупації Чорнобильської АЕС", - припускають в українській компанії.
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