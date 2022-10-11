Відновлено обидва пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури на Київщині, - ОВА

На Київщині вчора були пошкоджені два об’єкти критичної інфраструктури, але на ранок було відновлено електропостачання по всій області.

Про це заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вчора два об’єкти критичної інфраструктури області були атаковані. Є певні пошкодження, це вплинуло на життєзабезпечення декількох населених пунктів. Але сьогодні на ранок вже було відновлено електропостачання по всій Київській області. Зараз електропостачання регулюються виключно обмеженими лімітами, які нам доводить профільне міністерство. Якщо ліміти будуть доведені – будуть планові відключення електроенергії", - зазначив очільник обладміністрації.

Водночас, за словами Кулеби, наразі інформації про ліміти немає. Він рекомендує стежити за повідомленнями на сайті Київської обласної військової адміністрації.

"Ми звернулися вчора до жителів Київської області про те, що в пікові години ввечері з 17-ї до 22-ї необхідно зменшити споживання електроенергії. Я хочу подякувати всім за дуже відповідальне ставлення до цього прохання. Майже на 30 відсотків в пікові години у нас було зменшене споживання електроенергії", - зазначив глава ОВА.

Це дозволило збалансувати систему і пройти піковий етап без екстрених відключень, додав Кулеба.

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